Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Лернанист — обзорная экскурсия
В первой части программы я познакомлю вас с селом, расположенным между горами, в экологически чистой зоне. Вы узнаете, как благодаря инициативе местных жителей Лернанист становится новым туристическим направлением в Армении для зимнего, а в перспективе и круглогодичного отдыха. Дорога из Еревана займет примерно час. Мы погуляем по окрестностям, посетим церкви св. Богородицы и св. Якова со святым источником. А в Этнографическом музее вы познакомитесь с коллекцией аутентичных предметов, рассказывающих о культуре и истории региона.
В гости к местным жителям
После экскурсии отправимся в дом, где нас будет ждать чудесная гостеприимная семья. Рабочее название этой поездки — агротур в Лернанист — выбрано именно из-за этой части программы. Ведь здесь вы сможете пожить как настоящие сельчане. Убирать снег или выполнять какую-либо работу фермеров вас, конечно, не заставят. А вот ощутить пасторальную романтику помогут, и обязательно.
Чем манит деревенский быт? Простотой, душевностью, чувством общности. В неформальной обстановке вам расскажут, какие обычаи и традиции укоренились в Лернанисте (в каждом армянском селе есть свои!). В старинной печке вы приготовите совершенно не сложное, но фантастически вкусное блюдо — плеч, или талаш. Хрустящая картошечка и многие другие блюда будут ждать вас на столе. А еще для вас устроят мастер-класс по выпечке национальных вкусняшек — «похинца алвы», или гаты. Приготовленные изделия вы сможете отведать на месте и взять с собой в качестве вкусного сувенира.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится — трансфер, экскурсия по селу и посещение дома местных жителей с обедом и мастер-классом включены в стоимость
Зимой обязательно одевайтесь и обувайтесь тепло
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это городской пропуск city card, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари — ваш гид в Ереване
Привет всем, меня зовут Мари! Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь ее представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, теплые и незабываемые впечатления!