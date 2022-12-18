Котайская область, куда мы с вами отправимся, известна, прежде всего, Цахкадзором. Но я предлагаю взять курс на аутентичность и посетить село, чей курортный путь только начинается. Вы осмотрите уютный этно-музей и храмы. Увидите, как люди своими силами развивают центр зимнего отдыха. А в гостях у радушной армянской семьи научитесь готовить два блюда и пообедаете за богато накрытым столом.

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Описание

Что вас ожидает

Лернанист — обзорная экскурсия

В первой части программы я познакомлю вас с селом, расположенным между горами, в экологически чистой зоне. Вы узнаете, как благодаря инициативе местных жителей Лернанист становится новым туристическим направлением в Армении для зимнего, а в перспективе и круглогодичного отдыха. Дорога из Еревана займет примерно час. Мы погуляем по окрестностям, посетим церкви св. Богородицы и св. Якова со святым источником. А в Этнографическом музее вы познакомитесь с коллекцией аутентичных предметов, рассказывающих о культуре и истории региона.

В гости к местным жителям

После экскурсии отправимся в дом, где нас будет ждать чудесная гостеприимная семья. Рабочее название этой поездки — агротур в Лернанист — выбрано именно из-за этой части программы. Ведь здесь вы сможете пожить как настоящие сельчане. Убирать снег или выполнять какую-либо работу фермеров вас, конечно, не заставят. А вот ощутить пасторальную романтику помогут, и обязательно.

Чем манит деревенский быт? Простотой, душевностью, чувством общности. В неформальной обстановке вам расскажут, какие обычаи и традиции укоренились в Лернанисте (в каждом армянском селе есть свои!). В старинной печке вы приготовите совершенно не сложное, но фантастически вкусное блюдо — плеч, или талаш. Хрустящая картошечка и многие другие блюда будут ждать вас на столе. А еще для вас устроят мастер-класс по выпечке национальных вкусняшек — «похинца алвы», или гаты. Приготовленные изделия вы сможете отведать на месте и взять с собой в качестве вкусного сувенира.

Организационные детали