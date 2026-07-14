Лучше всего посетить пещеру Левона, озеро Севан и Цахкадзор в июле и августе. В это время года погода наиболее благоприятная, что позволяет насладиться красотой высокогорного озера и свежим воздухом Цахкадзора. В мае, июне, сентябре и октябре также можно комфортно путешествовать, но возможны дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы, с ноября по апрель, поездка может быть ограничена из-за снега и холода, однако для любителей зимних видов спорта это отличное время для посещения Цахкадзора.

Эта индивидуальная экскурсия в Армении познакомит с уникальной пещерой Левона, созданной в течение 23 лет. Увидите величественное озеро Севан и монастырь Севанаванк с уникальным хачкаром. В Цахкадзоре, зимой, можно насладиться лыжами и сноубордом, а также посетить монастырский комплекс Кечарис. Профессиональный гид обеспечит комфортное путешествие, включая трансфер и гастрономический мастер-класс. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре Армении

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещера дедушки Левона

На первый взгляд обычная семейная история началась в 1985 году. Супруга попросила мужа сделать погреб для хранения продуктов. Только вот стал он делом всей его жизни. Мастер Левон проработал над своим проектом 23 года, спал не более 4 часов в сутки, порой обходился лишь светом свечей. Вы осмотрите удивительный пещерный музей и узнаете о мистической подоплёке его создания.

Озеро Севан

Далее в программе знаменитое высокогорное озеро, гордость Армении. Вы полюбуетесь им с лучшего ракурса. А также познакомитесь с богатой историей места и посетите монастырь Севанаванк. Внутри мы рассмотрим один из шести уникальных хачкаров (стела с изображением креста) «Всеспаситель».

Цахкадзор или ущелье цветов

Именно здесь зимой можно покататься на лыжах, сноуборде и канатной дороге, а ещё подышать самым свежим горным воздухом. Кроме развлечений, у нас будет познавательная часть, мы посетим монастырский комплекс Кечарис.

Организационные детали