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Волшебная пещера Левона, Севан и Цахкадзор

Путешествие в Армению с посещением пещеры Левона, озера Севан и зимнего курорта Цахкадзор. Откройте для себя культуру и природу страны
Эта индивидуальная экскурсия в Армении познакомит с уникальной пещерой Левона, созданной в течение 23 лет. Увидите величественное озеро Севан и монастырь Севанаванк с уникальным хачкаром.

В Цахкадзоре, зимой, можно насладиться лыжами и сноубордом, а также посетить монастырский комплекс Кечарис.

Профессиональный гид обеспечит комфортное путешествие, включая трансфер и гастрономический мастер-класс. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре Армении
5
30 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Уникальная пещера Левона
  • 🏞️ Величественное озеро Севан
  • ⛷️ Зимние развлечения в Цахкадзоре
  • 🕌 Исторические монастыри
  • 🍽️ Гастрономический мастер-класс

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить пещеру Левона, озеро Севан и Цахкадзор в июле и августе. В это время года погода наиболее благоприятная, что позволяет насладиться красотой высокогорного озера и свежим воздухом Цахкадзора. В мае, июне, сентябре и октябре также можно комфортно путешествовать, но возможны дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы, с ноября по апрель, поездка может быть ограничена из-за снега и холода, однако для любителей зимних видов спорта это отличное время для посещения Цахкадзора.
Сейчас август — это идеальное время.
Волшебная пещера Левона, Севан и Цахкадзор
Волшебная пещера Левона, Севан и Цахкадзор
Волшебная пещера Левона, Севан и Цахкадзор

Что можно увидеть

  • Пещера Левона
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Монастырь Кечарис

Описание экскурсии

Пещера дедушки Левона

На первый взгляд обычная семейная история началась в 1985 году. Супруга попросила мужа сделать погреб для хранения продуктов. Только вот стал он делом всей его жизни. Мастер Левон проработал над своим проектом 23 года, спал не более 4 часов в сутки, порой обходился лишь светом свечей. Вы осмотрите удивительный пещерный музей и узнаете о мистической подоплёке его создания.

Озеро Севан

Далее в программе знаменитое высокогорное озеро, гордость Армении. Вы полюбуетесь им с лучшего ракурса. А также познакомитесь с богатой историей места и посетите монастырь Севанаванк. Внутри мы рассмотрим один из шести уникальных хачкаров (стела с изображением креста) «Всеспаситель».

Цахкадзор или ущелье цветов

Именно здесь зимой можно покататься на лыжах, сноуборде и канатной дороге, а ещё подышать самым свежим горным воздухом. Кроме развлечений, у нас будет познавательная часть, мы посетим монастырский комплекс Кечарис.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит профессиональный водитель-гид
  • Трансфер и гастрономический мастер-класс включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: посещение пещеры дедушки Левона — 1500 драмов с человека, канатная дорога — 3000 драмов с человека
  • Зимой обязательно одевайтесь и обувайтесь тепло

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари и Норик
Мари и Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 638 туристов
Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь её представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, тёплые и незабываемые впечатления. В моей команде есть и другие гиды, которые с удовольствием вам всё расскажут и покажут с истинно армянским акцентом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
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М
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.

Начали с Пещеры дедушки Левона — невероятная история: 23 года ручного труда, сон по 4 часа, свечи вместо света. Норик
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увлекательно рассказал о мистической подоплёке этого места.

Озеро Севан — дух захватывает от красоты! Полюбовались лучшим ракурсом, посетили монастырь Севанаванк и уникальный хачкар «Всеспаситель».

В Цахкадзоре подышали свежайшим горным воздухом, погуляли по монастырскому комплексу Кечарис.

Норик всё интересно объяснял, отвечал на вопросы, создал тёплую атмосферу. Всё без спешки, с душой. Очень рекомендую! 🙏

Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
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Катерина
Экскурсия очень понравилась!
Мари и Норик учли наши пожелания, поэтому мы немного скорректировали маршрут, добавив к нему еще посещение Гарри и Гегард.
У нас была короткая поездка и очень хотелось за один
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день охватить максимум.
В итоге, мы подробно посмотрели Гарни, Гегард и Симфонию камней - Норик рассказывал интересные вещи, не просто факты, но и что-то не совсем очевидное. После мы поехали на Севан, в пещеру мастера Левона и в Цахкадзор.
Рассказ понравился, сама организация тоже очень комфортная, Норик нас нигде не торопил, отвечал на все вопросы, завез на обед в хорошее место, где было вкусно и недорого.
Мы перебрали несколько вариантов экскурсий, но это лучшее предложение на трипстере по соотношению цена/качество/учет пожеланий - рекомендую!

Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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О
Прекрасная экскурсия!
Материал структурирован, доступно изложен. Много интересных исторических фактов. Рекомендую однозначно посетить!!!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
Прекрасная экскурсия!
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Р
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!+1
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
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В
Большое спасибо Норику за проведенную экскурсию.
Впечатления очень разнообразные: пещера Левона - это просто сага одержимости человека, озеро Севан - просто очень красиво.
Горнолыжный курорт, конечно, не работал, были в мае, но
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на подъемнике прокатились.
Отдельно надо отметить храм на горе на берегу Севана. Дойти непросто, но оно того стоит.
Норик вел экскурсию не по шаблону, скорее в режиме дружеской беседы. Объем информации достаточный, можно сказать оптимальный. Не перегруженный датами и именами царей, которых раньше не слышал, и сразу забудешь, просто мы получили общее представление об исторических событиях.
Приятным бонусом стал организованный экскурсоводом обед в ресторане с видом на озеро, кормили рыбой и вкусно!

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Галина
Приезжали с подругами в Ереван впервые. Для начала хочу отметить Мари. Еще до приезда в Армению чувствовалась забота на всех этапах, накануне экскурсии и после.
13 марта у нас был чудесные
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вечер в компании с Гоар, это была не просто прогулка по городу, а будто встреча старых друзей. Она умеет расположить, перестроить рассказ, подстраиваясь под собеседника, а это очень важно.
15 марта ездили на Севан с Нориком, несмотря на погоду (был дождь и снег), мы прекрасно провели время. Болтали, смеялись и посмотрели классные места, вкусно ели.
От души рекомендую организатора Мари. Все будет от сердца и с любовью.
Благодарю за тёплый прием, еще обязательно вернемся)

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