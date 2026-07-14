Лучше всего посетить пещеру Левона, озеро Севан и Цахкадзор в июле и августе. В это время года погода наиболее благоприятная, что позволяет насладиться красотой высокогорного озера и свежим воздухом Цахкадзора. В мае, июне, сентябре и октябре также можно комфортно путешествовать, но возможны дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы, с ноября по апрель, поездка может быть ограничена из-за снега и холода, однако для любителей зимних видов спорта это отличное время для посещения Цахкадзора.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пещера Левона
Озеро Севан
Монастырь Севанаванк
Монастырь Кечарис
Описание экскурсии
Пещера дедушки Левона
На первый взгляд обычная семейная история началась в 1985 году. Супруга попросила мужа сделать погреб для хранения продуктов. Только вот стал он делом всей его жизни. Мастер Левон проработал над своим проектом 23 года, спал не более 4 часов в сутки, порой обходился лишь светом свечей. Вы осмотрите удивительный пещерный музей и узнаете о мистической подоплёке его создания.
Озеро Севан
Далее в программе знаменитое высокогорное озеро, гордость Армении. Вы полюбуетесь им с лучшего ракурса. А также познакомитесь с богатой историей места и посетите монастырь Севанаванк. Внутри мы рассмотрим один из шести уникальных хачкаров (стела с изображением креста) «Всеспаситель».
Цахкадзор или ущелье цветов
Именно здесь зимой можно покататься на лыжах, сноуборде и канатной дороге, а ещё подышать самым свежим горным воздухом. Кроме развлечений, у нас будет познавательная часть, мы посетим монастырский комплекс Кечарис.
Организационные детали
Экскурсию проводит профессиональный водитель-гид
Трансфер и гастрономический мастер-класс включены в стоимость
Дополнительные расходы: посещение пещеры дедушки Левона — 1500 драмов с человека, канатная дорога — 3000 драмов с человека
Зимой обязательно одевайтесь и обувайтесь тепло
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мари и Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 638 туристов
Буду рада стать вашим гидом по всей Армении. Провожу экскурсии уже более 10 лет, по профессии гид-переводчик. Люблю свою страну и стараюсь её представить так, чтобы у гостей оставались прекрасные, тёплые и незабываемые впечатления. В моей команде есть и другие гиды, которые с удовольствием вам всё расскажут и покажут с истинно армянским акцентом.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Прекрасная экскурсия! Наш гид Норик — добродушный, отзывчивый и очень знающий.
Начали с Пещеры дедушки Левона — невероятная история: 23 года ручного труда, сон по 4 часа, свечи вместо света. Норик читать дальшеуменьшить
увлекательно рассказал о мистической подоплёке этого места.
Озеро Севан — дух захватывает от красоты! Полюбовались лучшим ракурсом, посетили монастырь Севанаванк и уникальный хачкар «Всеспаситель».
В Цахкадзоре подышали свежайшим горным воздухом, погуляли по монастырскому комплексу Кечарис.
Норик всё интересно объяснял, отвечал на вопросы, создал тёплую атмосферу. Всё без спешки, с душой. Очень рекомендую! 🙏
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Катерина
Экскурсия очень понравилась! Мари и Норик учли наши пожелания, поэтому мы немного скорректировали маршрут, добавив к нему еще посещение Гарри и Гегард. У нас была короткая поездка и очень хотелось за один читать дальшеуменьшить
день охватить максимум. В итоге, мы подробно посмотрели Гарни, Гегард и Симфонию камней - Норик рассказывал интересные вещи, не просто факты, но и что-то не совсем очевидное. После мы поехали на Севан, в пещеру мастера Левона и в Цахкадзор. Рассказ понравился, сама организация тоже очень комфортная, Норик нас нигде не торопил, отвечал на все вопросы, завез на обед в хорошее место, где было вкусно и недорого. Мы перебрали несколько вариантов экскурсий, но это лучшее предложение на трипстере по соотношению цена/качество/учет пожеланий - рекомендую!
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О
Ольга
Прекрасная экскурсия! Материал структурирован, доступно изложен. Много интересных исторических фактов. Рекомендую однозначно посетить!!!
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Р
Руслан
Прекрасно организованная экскурсия. Все очень ненавязчиво. Всем советую!
+1
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В
Владимир
Большое спасибо Норику за проведенную экскурсию. Впечатления очень разнообразные: пещера Левона - это просто сага одержимости человека, озеро Севан - просто очень красиво. Горнолыжный курорт, конечно, не работал, были в мае, но читать дальшеуменьшить
на подъемнике прокатились. Отдельно надо отметить храм на горе на берегу Севана. Дойти непросто, но оно того стоит. Норик вел экскурсию не по шаблону, скорее в режиме дружеской беседы. Объем информации достаточный, можно сказать оптимальный. Не перегруженный датами и именами царей, которых раньше не слышал, и сразу забудешь, просто мы получили общее представление об исторических событиях. Приятным бонусом стал организованный экскурсоводом обед в ресторане с видом на озеро, кормили рыбой и вкусно!
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Галина
Приезжали с подругами в Ереван впервые. Для начала хочу отметить Мари. Еще до приезда в Армению чувствовалась забота на всех этапах, накануне экскурсии и после. 13 марта у нас был чудесные читать дальшеуменьшить
вечер в компании с Гоар, это была не просто прогулка по городу, а будто встреча старых друзей. Она умеет расположить, перестроить рассказ, подстраиваясь под собеседника, а это очень важно. 15 марта ездили на Севан с Нориком, несмотря на погоду (был дождь и снег), мы прекрасно провели время. Болтали, смеялись и посмотрели классные места, вкусно ели. От души рекомендую организатора Мари. Все будет от сердца и с любовью. Благодарю за тёплый прием, еще обязательно вернемся)
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