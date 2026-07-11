Отправьтесь в захватывающую экскурсию по Армении! Вас ждут древний замок Амберд, ледниковое озеро Кари, уникальная церковь Мугни и Аллея армянского алфавита.
История, культура и природа на склонах горы Арагац подарят незабываемые впечатления и прикосновение к прошлому страны.
История, культура и природа на склонах горы Арагац подарят незабываемые впечатления и прикосновение к прошлому страны.
Описание экскурсииЗнакомство с историческим прошлым Армении Приглашаем вас в увлекательную экскурсию по Армении! Откройте для себя три уникальных места, расположенных на склонах величественной горы Арагац. Этот тур станет настоящим подарком для любителей истории, природы и армянской культуры. Амберд Амберд, расположенный на высоте 2300 метров над уровнем моря, был заселен еще с каменного века, а сегодняшний замок был построен в 10-ом веке. Замок состоит крепостных стен, церкви Св Богородицы 1026-ого года, часовни, бани и других построек. Озеро Кари На горе Арагац много озер, одно из которых — Кари, расположенное на высоте 3207 метров. Озеро Кари, образованное ледяными образованиями, имеет глубину до 8 метров и очень холодную воду. Сагмосаванк Один из самых известных средневековых монастырей Армении, расположенный на краю живописного ущелья реки Касах. Построенный в XIII веке, монастырь впечатляет своей архитектурой, атмосферой спокойствия и захватывающими панорамными видами. Во время посещения вы познакомитесь с историей монастырского комплекса, его культурным значением и сможете насладиться красотой окружающей природы. Армянский алфавит Последняя остановка экскурсии — Аллея букв. Ведь в мире не так много алфавитов, один из которых — армянский. Созданная в 405 году армянская письменность и армянский народ неразлучны уже около 1600 лет. И здесь в 2005 году был построен тематический парк. 38 букв в виде скульптур стоят на небольшом поле, на склоне горы Арагац, а за буквами стоят самые известные деятели культуры армянского народа, такие как Месроп Маштоц, Григорий Просветитель, Мхитар Гош и ряд громких имён. Винный завод «Воскеваз» В завершение экскурсии вы посетите один из известных винных заводов Армении — «Воскеваз». Здесь у вас будет возможность принять участие в познавательной экскурсии (за дополнительную плату), узнать о многовековых традициях армянского виноделия, познакомиться с процессом производства вина и историей винодельни. Важная информация:
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- Возьмите с собой удобную обувь, одежду по сезону, защиту от солнца, питьевую воду.
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
По понедельникам в 8:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Амберд
- Озеро Кари
- Сагмосаванк
- Аллея букв
- Винный завод «Воскеваз»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт от точки отправления
Что не входит в цену
- Входная плата в замок Амберд - 1500 AMD
- Посещение винного завода «Воскеваз» - 2000 AMD
- Обед (по желанию, оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 8:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления
- Возьмите с собой удобную обувь, одежду по сезону, защиту от солнца, питьевую воду
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь
- Дети до 3 лет - бесплатно (без отдельного места в транспорте)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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