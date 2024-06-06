Экскурсии к горам Еревана

Найдено 76 экскурсий в категории «Горы» в Ереване, цены от €27, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 3 чел.
Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
🚗 На машине
Групповая
9 часов
434 отзыва
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«И полюбуетесь потрясающим видом на библейскую гору Арарат — надеюсь, вам повезет с погодой»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
36 за человека
Из Еревана - к историческим богатствам
🚗 На машине
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
98 отзывов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15199 за всё до 3 чел.
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
114 отзывов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
«Наш групповой тур по Армении продолжит посещение монастыря Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
31 за человека
Колорит старого Гюмри
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
55 отзывов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Красивые виды будут сменяться один за другим: вам откроется панорама ущелья реки Касах и живописная гора Арагац»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от 185 за всё до 7 чел.
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Открыть красоту природы Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
«Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
85 за человека
Армения от А до Я
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
«Горы, реки и тишина древних храмов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
500 отзывов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200180 за всё до 5 чел.
Вино и горы: день чудесный
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
72 отзыва
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Вы также можете остаться в моем гостевом доме, чтобы на следующий день поехать и увидеть больше достопримечательностей, а также покататься в горах на лошадях (подробности уточняйте в переписке с гидом)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 19 чел.
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Она проходит над ущельем бурной горной реки Воротан и связывает село Алидзор и монастырь Татев»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Экскурсия в Хор Вирап и Нораванк
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
19 отзывов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
«Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
160 за всё до 3 чел.
Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
23 отзыва
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
192 за всё до 3 чел.
Севан и Дилижан. О природе и вере Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
«Лазурная жемчужина страны и крупнейшее озеро Кавказа, обрамленное горами: Севан с первого взгляда покорит вас живописными видами»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200180 за всё до 5 чел.
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия из Еревана в Гарни и Гегард: от язычества к христианству
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
22 отзыва
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
«Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
3027 за человека
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
23 отзыва
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
«После — изучите окрестности Цахкадзора, побываете на склонах горы Тегенис, прокатитесь по канатной дороге и увидите святыни страны»
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200180 за всё до 5 чел.
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
8 отзывов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
«В Армении говорят: «Если бы в раю были лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан»»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170128 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
«В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
52 за человека
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
10 отзывов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
«Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард в окружении гор»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от 320 за всё до 6 чел.
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
70 за человека
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
«На склоне горы Арагац расположены радиооптический телескоп и концентратор солнечной энергии «Арев»»
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
57 за человека
Всё лучшее в Армении
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь архитектурой, спуститесь в 5-метровую «яму» и увидите библейского красавца — гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388233 за всё до 3 чел.
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
«По пути из Еревана мы остановимся полюбоваться панорамным видом на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
«Мы приедем к подножию библейской горы, где Армения граничит с Турцией»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 6 чел.
История и монастыри, кухня и шашлыки
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
«Мы остановимся у Арки Чаренца, чтоб полюбоваться горой Арарат»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Удивительная Лорийская область
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Удивительная Лорийская область
Открыть малоизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и пообедать над ущельем
Начало: у вашего отеля
«В тёплое время года вы сплавитесь по горной реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
285 за всё до 4 чел.
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
«Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290160 за всё до 6 чел.
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
🚗 На машине
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
«Арка Арарата, или Арка Чаренца — со смотровой площадки открывается завораживающий вид на гору Арарат»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 299 за всё до 7 чел.
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
«В ясную погоду вы увидите озеро Севан, горы Арарат, Арагац и весь Гегамский хребет»
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
69 за человека
Завораживающий вид на гору Арарат
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
9 часов
203 отзыва
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
«Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат»
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
«Прекрасные виды заснеженных вершин — не единственное, чем может похвастаться горный массив Арагац»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159144 за всё до 7 чел.
Монастырь Хор Вирап - вид на гору Арарат
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей монастыря, рассмотрите архитектуру в деталях и насладитесь видами на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
Озеро Севан и Дилижан: прогулка на кораблике
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Дилижан расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
«Ощутите особую атмосферу монастыря 4 века, расположенного в ущелье горной реки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
«Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
124112 за всё до 2 чел.
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу
«На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря)»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
249 за всё до 4 чел.
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
«Это древний монастырь на высоком каменном утёсе, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320288 за всё до 6 чел.
Открывая Армению: Севан, Кечарис и Цахкадзор
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Открывая Армению: Севан, Кечарис, Цахкадзор - Путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив исторические монастыри и восхитительные горные пейзажи
Начало: По договоренности
«Последним аккордом станет путешествие на канатной дорожке на высоту 3000 метров над уровнем моря, в Котайкские горы откуда откроется невероятная панорама на всю Котайкскую область Армении и озеро Севан»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $150 за всё до 2 чел.
Снежные Вершины Армении: Горнолыжное Приключение в горах Цахкадзора
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Затем можно подняться на канатной дороге на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
«Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символов страны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125113 за всё до 12 чел.
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
1 отзыв
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
«Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180162 за всё до 6 чел.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
«Гора Арарат и монастырь Хор Вирап»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 190 за всё до 18 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Гора Арагац в ожерелье древних памятников
    Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард
    Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
  • а
    анастасия
    5 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
    Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Арарат, Арени и Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
    Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
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    рассказывала что-то интересное про Армению! Поездка в Дилижан и Цахкадзор выдалась очень насыщенная и интересная, все очень понравилось! Рекомендую эту экскурсию!

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
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    услышали много запоминающихся легенд и просто интересных рассказов. Экскурсия была восьмичасовая, но мы даже не заметили как быстро пролетело время. Отдельно хочу поблагодарить нашего шофёра Мелика. Он великолепно вел автомобиль, и был очень внимательным и заботливым. Было полное ощущение, что мы дорогие гости и нам очень рады. Все было организовано на высшем уровне, а в конце экскурсии нас угостили вкуснейшим кофе. Огромное спасибо за всё!

  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
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    историю Армении и достопримечательностей. С ребятами приятно провели день в путешествии, сопровождая приятной беседой и комфортным вождением. Жаль, что у нас было немного времени, в следующий раз снова обратимся к Аику и Марии за экскурсионным сопровождением. Приятно провели время в замечательной компании!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горы»

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