1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Свидание с горой Арарат: Нораванк и ужин в семье виноделов
Этот тур объединяет гастрономическое наслаждение и культурное обогащение. Посетите Хор Вирап, Нораванк и ужин в доме виноделов с видом на Арарат
Начало: По желанию гостя
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Арарат и древние монастыри: погружение в историю и вина Армении
Вместе мы раскроем тайны армянских монастырей, вкусим местные вина и встретимся с легендами
Начало: На площади Республики
«И полюбуетесь потрясающим видом на библейскую гору Арарат — надеюсь, вам повезет с погодой»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 10:00
Завтра в 09:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
скидка
34%
Индивидуальная
5 часов
Из Еревана к историческим богатствам: монастырь Гегард, Храм Гарни и многое другое
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
«Также отсюда открывается чудесный вид на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
151€99 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии по Армении. Полюбуйтесь озером Севан, посетите Дилижан и монастырь Агарцин. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: У памятника Таманяну
«Наш групповой тур по Армении продолжит посещение монастыря Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Индивидуальная
10 часов
Колорит старого Гюмри: Индивидуальная экскурсия из Еревана
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
«Красивые виды будут сменяться один за другим: вам откроется панорама ущелья реки Касах и живописная гора Арагац»
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
от €185 за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Лорийскому ущелью и древним монастырям Армении
Погрузитесь в величие армянской природы, посетив Лорийское ущелье, древние монастыри и уникальные каньоны
«Они построены на лоне прекрасной природы, в окружении лесистых гор, и представляют собой уникальные комплексы светских и духовных структур»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
6 часов
Армения от А до Я: Глубокое погружение в культуру и природу Еревана
Вас ждет путешествие по самым живописным и исторически значимым местам Еревана и его окрестностей, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: Мы с водителем заберем вас из отеля
«Горы, реки и тишина древних храмов»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
«Вы окажетесь в каньоне среди скалистых гор, где расположен пещерный монастырь Гегард»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вино и горы: день чудесный - мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в атмосферу Армении: от ереванского рынка до монастыря Хор Вирап и винного завода Арени. Готовьте и наслаждайтесь
Начало: По желанию гостя
«Вы также можете остаться в моем гостевом доме, чтобы на следующий день поехать и увидеть больше достопримечательностей, а также покататься в горах на лошадях (подробности уточняйте в переписке с гидом)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 19 чел.
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
«Она проходит над ущельем бурной горной реки Воротан и связывает село Алидзор и монастырь Татев»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €299 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Хор Вирап и Нораванк: религиозные достопримечательности Армении
На этой экскурсии вы посетите Хор Вирап и Нораванк, узнаете об истории христианства в Армении и попробуете местные вина
«Надеюсь, нам повезет с погодой — и перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат»
13 июня в 08:30
14 июня в 08:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Долина Арарата: экскурсия с дегустацией и шашлыком
Исследуйте сокровища Армении: от древних монастырей до вкуснейшего шашлыка и изысканных вин
Начало: У вашего отеля
«Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€192 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Севан и Дилижан: красоты армянской природы
Погрузитесь в уникальную атмосферу армянской Швейцарии, исследуя живописные пейзажи и древние монастыри
«Лазурная жемчужина страны и крупнейшее озеро Кавказа, обрамленное горами: Севан с первого взгляда покорит вас живописными видами»
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
«Цахкадзор: горы, канатная дорога и древний монастырь»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
4.5 часа
Путешествие из Еревана в Гарни и Гегард: история и природа Армении
Путешествие по горам и времени: полюбуйтесь Араратом, храмом Гарни и монастырем Гегард. Узнайте легенды и предания Армении
Начало: На проспекте Месропа Маштоца, 53
«Первая локация нашего маршрута — арка Арарата, откуда открывается великолепный вид на знаменитую библейскую гору»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
25 июня в 10:00
30€27 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Живописная Армения: Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
«После — изучите окрестности Цахкадзора, побываете на склонах горы Тегенис, прокатитесь по канатной дороге и увидите святыни страны»
16 июня в 10:00
27 июня в 10:30
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
7.5 часов
Дилижан + Агарцин + Севан: всё лучшее за один день
Из Еревана - к главной природной достопримечательности страны и окружающим её интересным местам
Начало: У вашего отеля
«В Армении говорят: «Если бы в раю были лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан»»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
170€128 за всё до 3 чел.
Групповая
6.5 часов
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
«В утреннее время библейская гора особенно красива, поэтому первая остановка будет у ближайшей точки к горе на территории Армении, у монастыря Хор Вирап, откуда берёт начало христианство в Армении»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€52 за человека
Индивидуальная
11 часов
Ереван - Тбилиси: красивый, интересный и удобный путь
Узнать тайны монастырей Гарни и Гегард, полюбоваться озером Севан и армянской Швейцарией
Начало: У вашего отеля
«Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард в окружении гор»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:30
от €320 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Урок верховой езды от мастера спорта по конкуру
Научиться самостоятельно управлять лошадью и уверенно чувствовать себя верхом
Начало: У ст. метро Дружбы
«Немного практики — и вот вы уже исследуете окрестности горы Арарат на дружелюбных лошадях, которые станут вашими надёжными спутниками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€70 за человека
Мини-группа
4 часа
Экскурсия на заброшенный радиооптический телескоп Геруни у горы Арагац
Посетить научно-технический комплекс, хранящий истории освоения космоса
Начало: В районе проспекта Комитас
«На склоне горы Арагац расположены радиооптический телескоп и концентратор солнечной энергии «Арев»»
15 июня в 12:00
13 июля в 12:00
€57 за человека
скидка
40%
Индивидуальная
7 часов
Всё лучшее в Армении
Оказаться на Марсе, отдохнуть у горного озера, побывать в бывшей тюрьме и увидеть Арарат
Начало: У вашего отеля
«Вы полюбуетесь архитектурой, спуститесь в 5-метровую «яму» и увидите библейского красавца — гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
388€233 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
«По пути из Еревана мы остановимся полюбоваться панорамным видом на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
«Мы приедем к подножию библейской горы, где Армения граничит с Турцией»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
История и монастыри, кухня и шашлыки
Открыть историческое и природное достояние Армении и научиться готовить национальное блюдо
«Мы остановимся у Арки Чаренца, чтоб полюбоваться горой Арарат»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
«Вы полюбуетесь с разных ракурсов потрясающими видами на снежные вершины горы Арарат и раскроете связанные с ней библейские предания»
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Удивительная Лорийская область
Открыть малоизведанный регион Армении, посетить древние монастыри и пообедать над ущельем
Начало: у вашего отеля
«В тёплое время года вы сплавитесь по горной реке»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€285 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
«Самая близкая и безопасная точка у горы Арарат — хранителя Армении»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290€160 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
12 часов
Фототур «Один день в Армении»: монастыри и озеро Севан
Проехать по одному из самых красивых маршрутов в стране и получить профессиональные снимки на память
«Арка Арарата, или Арка Чаренца — со смотровой площадки открывается завораживающий вид на гору Арарат»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €299 за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
На вулкан Аждаак - на красной Буханке
Покорить одну из самых живописных вершин Армении и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: На проспекте Маштоца
«В ясную погоду вы увидите озеро Севан, горы Арарат, Арагац и весь Гегамский хребет»
Завтра в 06:00
16 июня в 06:00
€69 за человека
скидка
9%
Групповая
9 часов
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Ул. Таманяна
«Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат»
Расписание: по понедельникам, четвергам и субботам в 09:00
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
33$30 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
6 часов
Взгляд на звёзды: путешествие в обсерваторию Бюракан
Понаблюдать за ночным небосводом через телескопы на склоне горы Арагац
«Прекрасные виды заснеженных вершин — не единственное, чем может похвастаться горный массив Арагац»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
159€144 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастырь Хор Вирап и величественная гора Арарат: путешествие по святым местам Еревана
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию в монастырь Хор Вирап, где история и культура Армении оживают на фоне величественной горы Арарат
Начало: Адрес вашего проживания
«Вы познакомитесь с историей монастыря, рассмотрите архитектуру в деталях и насладитесь видами на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $57 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Озеро Севан и Дилижан: Незабываемая прогулка на кораблике
Откройте красоту Армении во время прогулки на кораблике по озеру Севан и посещения живописного Дилижана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Дилижан расположен среди лесистых гор и является популярным местом отдыха для местных и иностранных туристов»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 220$187 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
«Ощутите особую атмосферу монастыря 4 века, расположенного в ущелье горной реки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Ущелье реки Касах: древние монастыри и памятник армянскому алфавиту
Прогуляться по живописному каньону, увидеть средневековые монастыри и узнать их историю
Начало: Площадь Республики у входа музея истории Армении
«Сагмосаванк — монастырь, откуда открывается грандиозный вид на ущелье реки Касах и на гору Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
124€112 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Гора Димац, зелёный Дилижан и озеро Севан
Влюбиться в высокогорные ландшафты северной Армении и погулять по старинному курортному городу
«На внедорожнике мы покорим вершину горы (2350 м над уровнем моря)»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€249 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
«Это древний монастырь на высоком каменном утёсе, откуда открывается потрясающий вид на окружающие горы и долины»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320€288 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Открывая Армению: Севан, Кечарис, Цахкадзор - Путешествие по святыням
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив исторические монастыри и восхитительные горные пейзажи
Начало: По договоренности
«Последним аккордом станет путешествие на канатной дорожке на высоту 3000 метров над уровнем моря, в Котайкские горы откуда откроется невероятная панорама на всю Котайкскую область Армении и озеро Севан»
Расписание: Ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Горнолыжное приключение в Цахкадзоре и посещение озера Севан
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Затем можно подняться на канатной дороге на склон горы Тегенис, откуда открывается живописный вид на горные хребты региона»
Расписание: 24/7
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $130 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Монастырь Хор Вирап, город Двин и марсианские пейзажи
Познакомиться с историей знаковой святыни, перенестись в древнюю Армению и открыть инопланетные виды
Начало: На площади Республики
«Обитель расположена у подножья горы Арарат и является одним из самых важных духовных символов страны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 125€113 за всё до 12 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
4.5 часа
Стоп, снято! Фотопрогулка в самых красивых локациях Армении
«Побывать» на Марсе, открыть тайны Симфонии камней и пофотографироваться у языческого храма в горах
«Там посетим одноимённый языческий храм, расположенный в окружении гор»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 180€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Вы полюбуетесь утренней панорамой горы Арарат»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
«Гора Арарат и монастырь Хор Вирап»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €190 за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Аревик, благодарю за экскурсию. Все очень здорово. Отличный маршрут, рассказ, организация
- AAnastasia5 июня 2024Спасибо, это была не первая экскурсия с командой. Все замечательно, желаем успехов
- ООльга5 июня 2024Очень красивая поездка, потрясающие места и незабываемый, неповторимый, восхитительный Арарат!!!! 🙏💕
- аанастасия5 июня 2024Очень приятное путешествие! Всем советую! Комфортно и интересно!
- ННаталья4 июня 2024Спасибо гиду Элине и водителю Мелику. И горному воздуху Цахкадзора и Дилижана. И солнечным лучам в темноте монастырей - сильное впечатление
- ЯЯна4 июня 2024Очень приятный, вежливый и интересный человек. К сожалению, при всем том - не гид. К приятным манерам и готовности фотографировать туристов добавить бы эрудиции - цены бы не было.
- ААлександра4 июня 2024Очень понравилось, экскурсовод Ирина. Очень интересно рассказывает. Маршрут насыщенный.
- ИИван4 июня 2024Великолепная экскурсия! Гидом была Полина, водителем был Ваан. Экскурсия была 8 часов, но не было ни минуты, чтобы гид не
- ААнна3 июня 2024Хочу выразить благодарность нашему гиду Самвэлу за интересную экскурсию. Он рассказал нам много интересных фактов о жизни Армянского народа. Мы
- ННикита3 июня 2024Хотим поблагодарить Аика и Мариам за интересную экскурсию! Замечательная организация, комфортный автомобиль, знание истории. Очень познавательные рассказы Мариам погрузили в
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горы»
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