Эчмиадзин славится своими историческими памятниками, такими как храм Звартноц, церковь Св. Рипсимэ и кафедральный собор Св. Эчмиадзин, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



Также стоит посетить музей сокровищ и Гастрономический дом-музей «Мачаненц», где проводятся мастер-классы и предлагаются блюда армянской кухни.

Групповая экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
Длитель­ность 6 часов
Размер группы 1-8 человек
Когда По средам и субботам, в 10:00
$47.50 за человека

Описание экскурсии Достопримечательности Эчмиадзина Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивляет своей красотой и когда-то сравнивали с собором Софии в Константинополе. Церковь Св. Рипсимэ, также 7 века, известна красивой легендой и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кафедральный собор Св. Эчмиадзин, построенный в 303 году, является первым в мире христианским храмом и также охраняется ЮНЕСКО, где вы услышите много интересного. Церковь Св. Гаянэ, пример купольной церкви типа базилики, и монастырь, находящийся под защитой ЮНЕСКО, также заслуживают внимания. Церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци, и Музей сокровищ Эчмиадзина, где собраны копье Лонгина, кресты и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью, дополняют список достопримечательностей. Не упустите возможность посетить Гастрономический дом-музей культуры и быта «Мачаненц», городской социальный проект, где помимо экспозиций проводятся мастер-классы по гончарному делу и приготовлению лаваша, а также есть уютное кафе для обеда. Важная информация: Входные билеты в музеи не включены в стоимость.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Храм Звартноц 7в

Храм св. Рипсиме

Собор св. Эчмиадзина 303г

Музей сокровищ Эчмиадзина

Церковь св. Гаяне

Церковь св. Шохакат

Дом-музей «Мачаненц» Что включено Комфортабельный трансфер/nУслуги гида/nWi-Fi/nВода (0, 5л. /чел.) Что не входит в цену Мастер-классы в доме культуры-от 1000др

Обед

Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Месропа Маштоца 15
Завершение: Ереван, малый Центр
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам, в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Входные билеты в музеи не включены в стоимость