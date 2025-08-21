Эчмиадзин славится своими историческими памятниками, такими как храм Звартноц, церковь Св. Рипсимэ и кафедральный собор Св. Эчмиадзин, которые входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Также стоит посетить музей сокровищ и Гастрономический дом-музей «Мачаненц», где проводятся мастер-классы и предлагаются блюда армянской кухни.
Описание экскурсииДостопримечательности Эчмиадзина Храм Звартноц 7 века — разрушенный храм, который удивляет своей красотой и когда-то сравнивали с собором Софии в Константинополе. Церковь Св. Рипсимэ, также 7 века, известна красивой легендой и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кафедральный собор Св. Эчмиадзин, построенный в 303 году, является первым в мире христианским храмом и также охраняется ЮНЕСКО, где вы услышите много интересного. Церковь Св. Гаянэ, пример купольной церкви типа базилики, и монастырь, находящийся под защитой ЮНЕСКО, также заслуживают внимания. Церковь Шогакат, построенная в 1694 году князем Агамалом Соротеци, и Музей сокровищ Эчмиадзина, где собраны копье Лонгина, кресты и другие церковные аксессуары с исторической и художественной ценностью, дополняют список достопримечательностей. Не упустите возможность посетить Гастрономический дом-музей культуры и быта «Мачаненц», городской социальный проект, где помимо экспозиций проводятся мастер-классы по гончарному делу и приготовлению лаваша, а также есть уютное кафе для обеда. Важная информация: Входные билеты в музеи не включены в стоимость.
По средам и субботам, в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Звартноц 7в
- Храм св. Рипсиме
- Собор св. Эчмиадзина 303г
- Музей сокровищ Эчмиадзина
- Церковь св. Гаяне
- Церковь св. Шохакат
- Дом-музей «Мачаненц»
Что включено
- Комфортабельный трансфер/nУслуги гида/nWi-Fi/nВода (0, 5л. /чел.)
Что не входит в цену
- Мастер-классы в доме культуры-от 1000др
- Обед
- Входные билеты - 3500 др.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Месропа Маштоца 15
Завершение: Ереван, малый Центр
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и субботам, в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Входные билеты в музеи не включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 авг 2025
Увлекательная и насыщенная экскурсия с увлеченным экскурсоводом историком Ованесом. Экскурсия заняла почти весь день, но время пролетело не заметно. Получили много интересной информации, уникальных фактов об истории Армении с разных ракурсов. Большое спасибо за профессионализм в организации экскурсии. Рекомендуем всем!
М
Мария
18 мая 2025
Прекрасная экскурсия. Спасибо большое экскурсоводу, интересно, все показал рассказал, много всего знает, на все вопросы дополнительные был ответ. Мои лучшие рекомендации.
