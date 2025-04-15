Церковь Святой Гаянэ – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святой Гаянэ» в Ереване, цены от $27. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Хор Вирап, Нораванк, дегустация вина
На автобусе
9 часов
258 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна 10
2 мая в 09:00
5 мая в 09:00
$33.10 за человека
Гарни, Гегард, Ущелье «Симфония Камней», выпечка лаваша
На автобусе
6 часов
245 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна 10
2 мая в 10:00
4 мая в 10:00
$27.90 за человека
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Пешая
На автобусе
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Начало: В фойе гостиницы
Расписание: Ежедневно с 10:00
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
$180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    15 апреля 2025
    Хор Вирап, Нораванк, дегустация вина
    Забронировала экскурсию недели за 3, без предварительного взноса. Компания Ерани Травел сразу вышла на связь, объяснили, куда и когда подойти,
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    оплатила наличными на месте за сутки до экскурсии. Бесплатный Wi-Fi в автобусе и вода. Гид Вардуи (Роза) очень интересно рассказывала и отвечала на все вопросы. Хор Вирап, Нораванк, Пещера Арени - просто потрясающая красота вокруг!!! Останавливались в селе Суренаван полюбоваться аистами! Накормили комплексным обедом. Обед оплачивается отдельно, несколько вариантов меню от 2500 до 4000АМД И в завершение - дегустация. Очень гостеприимный хозяин Геворг) попробовали 8 сортов вина и, по желанию, коньяк. Мы купили и то и другое)) Нам все очень понравилось! Спасибо Ерани Травел за интересные экскурсии! Желаем Вам процветания!

  • А
    Айдар
    13 апреля 2025
    Хор Вирап, Нораванк, дегустация вина
    Я доволен. Чётко организовано, со мной связались по вотсап, объяснили оплату, место сбора. Автобус 19 местный Мерседес, каждому вода и печеньки. Сама экскурсия интересная и познавательная, для знакомства с историей Армении как раз. Гид Тигран и водитель Марат профессионалы, спасибо!
  • A
    Alena
    15 марта 2025
    Гарни, Гегард, Ущелье «Симфония Камней», выпечка лаваша
    Экскурсия была чудесная с доброй атмосферой и великолепным гидом Анастасией. Спасибо Анастасии за заботу и водителю за комфортное вождение. А также
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    спасибо организаторам, что пошли навстречу с оплатой заказа. Все очень понравилось. Приятно удивило наличие вегетарианское меню на обед, это такая редкость и еще одно проявление гостеприимства этой прекрасной страны. 🥰

  • Н
    Николай
    9 марта 2025
    Гарни, Гегард, Ущелье «Симфония Камней», выпечка лаваша
    Отличная экскурсия, отлаженный маршрут, Комфортный микроавтобус, Великолепный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Церковь Святой Гаянэ»

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  1. Хор Вирап, Нораванк, дегустация вина
  2. Гарни, Гегард, Ущелье «Симфония Камней», выпечка лаваша
  3. Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Хор Вирап
  7. Гарни
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в апреле 2025
Сейчас в Ереване в категории "Церковь Святой Гаянэ" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 180. Туристы уже оставили гидам 504 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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