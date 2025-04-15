читать дальше

оплатила наличными на месте за сутки до экскурсии. Бесплатный Wi-Fi в автобусе и вода. Гид Вардуи (Роза) очень интересно рассказывала и отвечала на все вопросы. Хор Вирап, Нораванк, Пещера Арени - просто потрясающая красота вокруг!!! Останавливались в селе Суренаван полюбоваться аистами! Накормили комплексным обедом. Обед оплачивается отдельно, несколько вариантов меню от 2500 до 4000АМД И в завершение - дегустация. Очень гостеприимный хозяин Геворг) попробовали 8 сортов вина и, по желанию, коньяк. Мы купили и то и другое)) Нам все очень понравилось! Спасибо Ерани Травел за интересные экскурсии! Желаем Вам процветания!