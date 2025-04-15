Групповая
до 19 чел.
Вид на Арарат и древние монастыри: групповая экскурсия в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте легенды монастырей и насладитесь вкусом армянского вина
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна 10
2 мая в 09:00
5 мая в 09:00
$33.10 за человека
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия: Храм Гарни, монастырь Гегард и армянский лаваш
Погрузитесь в историю Армении с экскурсией в храм Гарни и монастырь Гегард, где вас ждет мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Памятник Ал. Таманяну, ул. Московяна 10
2 мая в 10:00
4 мая в 10:00
$27.90 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Выше только горы: Арагац, Амберд и Сагмосаванк
Начало: В фойе гостиницы
Расписание: Ежедневно с 10:00
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
$180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила15 апреля 2025Забронировала экскурсию недели за 3, без предварительного взноса. Компания Ерани Травел сразу вышла на связь, объяснили, куда и когда подойти,
- ААйдар13 апреля 2025Я доволен. Чётко организовано, со мной связались по вотсап, объяснили оплату, место сбора. Автобус 19 местный Мерседес, каждому вода и печеньки. Сама экскурсия интересная и познавательная, для знакомства с историей Армении как раз. Гид Тигран и водитель Марат профессионалы, спасибо!
- AAlena15 марта 2025Экскурсия была чудесная с доброй атмосферой и великолепным гидом Анастасией. Спасибо Анастасии за заботу и водителю за комфортное вождение. А также
- ННиколай9 марта 2025Отличная экскурсия, отлаженный маршрут, Комфортный микроавтобус, Великолепный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Церковь Святой Гаянэ»
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Сколько стоит экскурсия по Еревану в апреле 2025
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