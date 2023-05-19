Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой
Вам покажут предметы старины, расскажут о творческих и социальных проектах, пригласят на мастер-классы. А после вы сможете пообедать в душевном ресторане «Песня былых дней».
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даты
Описание
Что вас ожидает
🏡 Местный гид познакомит вас с историей и концепцией проекта. Вы осмотрите интерьеры традиционного армянского дома и бытовые предметы разных эпох. Увидите художественную галерею, местную школу искусств, театр, винный погреб. И поймёте, какую удивительную точку притяжения здесь удалось создать.
🥘 Кроме того, гостей приглашают на различные мастер-классы. Здесь можно научиться выпекать лаваш, готовить знаменитую долму и делать армянские сладости. Попробовать себя в гончарном деле и сшить оберег — куклу Нури. На территории комплекса вам также предложат отведать местные деликатесы и напитки. А пообедать вы сможете в социальном ресторане, где работают люди старшего поколения (60+).
💚 В этот день вы в приятном формате познакомитесь с традициями и обычаями армянской культуры и почувствуете настоящую гостеприимность и тепло местных жителей.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером и входные билеты в дом Мачаненц
- Дополнительно оплачивается обед и мастер-классы: выпечка лаваша — 1000 драмов, мастер-класс по гончарному делу — 2000 драмов, изготовление обережной куклы Нури — 2000 драмов, приготовление долмы (до 50 штук) — 20000 драмов, сладкий суджух, или шароц (10 штук) — 20000 драмов, дегустация вина /до 6 человек/ — 30000 драмов (для группы до 6 человек)
- Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид, трансфер организован с одним из водителей-гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.