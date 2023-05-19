Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин

Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой

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Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине — пространство, где вы не встретите музейного официоза. Это живое место, созданное с любовью к армянской культуре, творчеству и людям. Вы услышите необычную историю дома и ощутите его тёплую гостеприимную атмосферу.

Вам покажут предметы старины, расскажут о творческих и социальных проектах, пригласят на мастер-классы. А после вы сможете пообедать в душевном ресторане «Песня былых дней».
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏡 Местный гид познакомит вас с историей и концепцией проекта. Вы осмотрите интерьеры традиционного армянского дома и бытовые предметы разных эпох. Увидите художественную галерею, местную школу искусств, театр, винный погреб. И поймёте, какую удивительную точку притяжения здесь удалось создать.

🥘 Кроме того, гостей приглашают на различные мастер-классы. Здесь можно научиться выпекать лаваш, готовить знаменитую долму и делать армянские сладости. Попробовать себя в гончарном деле и сшить оберег — куклу Нури. На территории комплекса вам также предложат отведать местные деликатесы и напитки. А пообедать вы сможете в социальном ресторане, где работают люди старшего поколения (60+).

💚 В этот день вы в приятном формате познакомитесь с традициями и обычаями армянской культуры и почувствуете настоящую гостеприимность и тепло местных жителей.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером и входные билеты в дом Мачаненц
  • Дополнительно оплачивается обед и мастер-классы: выпечка лаваша — 1000 драмов, мастер-класс по гончарному делу — 2000 драмов, изготовление обережной куклы Нури — 2000 драмов, приготовление долмы (до 50 штук) — 20000 драмов, сладкий суджух, или шароц (10 штук) — 20000 драмов, дегустация вина /до 6 человек/ — 30000 драмов (для группы до 6 человек)
  • Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид, трансфер организован с одним из водителей-гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Выездные
Эчмиадзин
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