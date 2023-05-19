Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине — пространство, где вы не встретите музейного официоза. Это живое место, созданное с любовью к армянской культуре, творчеству и людям. Вы услышите необычную историю дома и ощутите его тёплую гостеприимную атмосферу. Вам покажут предметы старины, расскажут о творческих и социальных проектах, пригласят на мастер-классы. А после вы сможете пообедать в душевном ресторане «Песня былых дней».

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏡 Местный гид познакомит вас с историей и концепцией проекта. Вы осмотрите интерьеры традиционного армянского дома и бытовые предметы разных эпох. Увидите художественную галерею, местную школу искусств, театр, винный погреб. И поймёте, какую удивительную точку притяжения здесь удалось создать.

🥘 Кроме того, гостей приглашают на различные мастер-классы. Здесь можно научиться выпекать лаваш, готовить знаменитую долму и делать армянские сладости. Попробовать себя в гончарном деле и сшить оберег — куклу Нури. На территории комплекса вам также предложат отведать местные деликатесы и напитки. А пообедать вы сможете в социальном ресторане, где работают люди старшего поколения (60+).

💚 В этот день вы в приятном формате познакомитесь с традициями и обычаями армянской культуры и почувствуете настоящую гостеприимность и тепло местных жителей.

Организационные детали