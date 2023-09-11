Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине - это живое пространство, созданное с любовью к армянской культуре.



Гости смогут осмотреть интерьеры традиционного армянского дома, познакомиться с художественной галереей и местной школой искусств.



Мастер-классы по выпечке лаваша и гончарному делу добавят колорита, а обед в ресторане «Песня былых дней» подарит незабываемые вкусовые впечатления. Экскурсия обещает тёплую атмосферу и погружение в традиции Армении

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, мероприятие проводится в помещении, что делает его доступным круглый год, хотя в это время меньше активностей на улице.

Сейчас август — это идеальное время.