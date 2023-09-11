Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Посетите культурный комплекс в Эчмиадзине и откройте для себя уникальные традиции Армении. Мастер-классы, обед и теплый прием ждут вас
Культурно-туристический комплекс в Эчмиадзине - это живое пространство, созданное с любовью к армянской культуре.
Гости смогут осмотреть интерьеры традиционного армянского дома, познакомиться с художественной галереей и местной школой искусств.
Мастер-классы по выпечке лаваша и гончарному делу добавят колорита, а обед в ресторане «Песня былых дней» подарит незабываемые вкусовые впечатления. Экскурсия обещает тёплую атмосферу и погружение в традиции Армении
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми аспектами экскурсии на свежем воздухе. В октябре и апреле также приятно, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, мероприятие проводится в помещении, что делает его доступным круглый год, хотя в это время меньше активностей на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дом Мачаненц
Художественная галерея
Школа искусств
Театр
Винный погреб
Описание экскурсии
🏡 Местный гид познакомит вас с историей и концепцией проекта. Вы осмотрите интерьеры традиционного армянского дома и бытовые предметы разных эпох. Увидите художественную галерею, местную школу искусств, театр, винный погреб. И поймёте, какую удивительную точку притяжения здесь удалось создать.
🥘 Кроме того, гостей приглашают на различные мастер-классы. Здесь можно научиться выпекать лаваш, готовить знаменитую долму и делать армянские сладости. Попробовать себя в гончарном деле и сшить оберег — куклу Нури. На территории комплекса вам также предложат отведать местные деликатесы и напитки. А пообедать вы сможете в социальном ресторане, где работают люди старшего поколения (60+).
💚 В этот день вы в приятном формате познакомитесь с традициями и обычаями армянской культуры и почувствуете настоящую гостеприимность и тепло местных жителей.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном седане/минивэне с кондиционером и входные билеты в дом Мачаненц
Дополнительно оплачивается обед и мастер-классы: выпечка лаваша — 1000 драмов, мастер-класс по гончарному делу — 2500 драмов, изготовление обережной куклы Нури — 2500 драмов, приготовление долмы (до 50 штук) — 20000 драмов, сладкий суджух, или шароц (10 штук) — 20000 драмов, дегустация вина — 30000 драмов (для группы до 6 человек)
Экскурсию в доме Мачаненц проводит местный гид, трансфер организован с одним из водителей-гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 779 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
хочу поблагодарить оргинизаторов экскурсии, котороые оперативно ответили на все наши вопросы и забронировали экскурсию на 09:00 с вечера 22:00. Отдельное спасибо водителю, который был очень добр и доброжелателен и в читать дальшеуменьшить
качестве бонуса показал нам в Эчмиадзине Армянскую святыню, место Армянского патриарха (не помню как он у них называется). Ни разу водитель нам не сделал замечание, что мы долго гулям, ведь экскурсия должна быть 5 часов, но по факту мы провели времени больше.
Что касается самой экскурсии в Доме Мачаненц, которая организовывалась администрацией этого место. Это удивительное место с особой аурой. То. что они делают, потрясает. очень много всего интересного. Если вы с детьми, то обязательно нужно посетить это место. Мы брали мастер класс по изготовлению национальной куклы и местной чурчхелы (шушука). Она у них по-другому называется, ном запомнить нам было сложно. Отдельно хочу отметить местный ресторан, о как вкусно это было, персонал очень и очень нежно к тебе относится. Жаль. что таких мест в Армении наверное больше нет.
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Алексей
Прекрасный экскурсовод Арман! Вежливый, отзывчивый! Интересно рассказывал, помог организовать сюрприз! 10/10, всем рекомендую!
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