Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Откройте для себя удивительную Армению, где величественные горы, древние монастыри и средневековые крепости создают незабываемую атмосферу путешествия.

Наше приключение начнется в знаменитом горном курорте Цахкадзор. Здесь вы посетите монастырь Кечарис — один из важнейших духовных центров средневековой Армении, а затем подниметесь по канатной дороге на склоны горы Тегенис. С высоты открываются захватывающие панорамы горных хребтов, густых лесов и альпийских лугов, которые особенно впечатляют в любое время года.

После этого мы отправимся в село Бжни — одно из самых древних поселений Армении. Здесь вас ждет необычная остановка у легендарного самолета Ту-134, ставшего одной из самых оригинальных фотолокаций региона. Затем мы поднимемся к крепости Бжни, известной также как крепость Ашота Железного. Построенная в X–XI веках, она возвышается над живописным ущельем реки Раздан и хранит память о временах армянских царей. Со стен крепости открываются великолепные виды на окружающие горы и долины.

На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать рассказы профессионального гида об истории, культуре и традициях Армении. Комфортный транспорт, небольшая группа и тщательно продуманный маршрут позволят вам полностью погрузиться в атмосферу страны, увидеть её самые красивые уголки и сделать яркие фотографии.