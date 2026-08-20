Описание экскурсии
Откройте для себя удивительную Армению, где величественные горы, древние монастыри и средневековые крепости создают незабываемую атмосферу путешествия.
Наше приключение начнется в знаменитом горном курорте Цахкадзор. Здесь вы посетите монастырь Кечарис — один из важнейших духовных центров средневековой Армении, а затем подниметесь по канатной дороге на склоны горы Тегенис. С высоты открываются захватывающие панорамы горных хребтов, густых лесов и альпийских лугов, которые особенно впечатляют в любое время года.
После этого мы отправимся в село Бжни — одно из самых древних поселений Армении. Здесь вас ждет необычная остановка у легендарного самолета Ту-134, ставшего одной из самых оригинальных фотолокаций региона. Затем мы поднимемся к крепости Бжни, известной также как крепость Ашота Железного. Построенная в X–XI веках, она возвышается над живописным ущельем реки Раздан и хранит память о временах армянских царей. Со стен крепости открываются великолепные виды на окружающие горы и долины.
На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать рассказы профессионального гида об истории, культуре и традициях Армении. Комфортный транспорт, небольшая группа и тщательно продуманный маршрут позволят вам полностью погрузиться в атмосферу страны, увидеть её самые красивые уголки и сделать яркие фотографии.
- Поднимитесь навстречу облакам по канатной дороге Цахкадзора и увидите Армению с высоты птичьего полета.
- Почувствуйте умиротворение в древнем монастыре Кечарис, где уже почти тысячу лет звучат молитвы.
- Сделайте необычные фотографии у настоящего самолета Ту-134, ставшего одной из самых необычных достопримечательностей Армении.
- Откройте тайны крепости Ашота Железного и представьте, как здесь проходила жизнь средневековых царей и воинов.
- Вдохните свежий горный воздух, насладитесь красотой природы и откройте для себя места, куда редко добираются обычные туристы.
- Услышьте легенды, исторические факты и удивительные истории, которые оживят каждую остановку маршрута.
- Поймайте кадры, которые станут украшением вашего фотоальбома и воспоминанием о настоящем путешествии.
- Увезите с собой не только красивые фотографии, но и чувство, что вы открыли Армению по-настоящему.
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Что включено
- Услуги гида на протяжении всего маршрута
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Посещение монастыря Кечарис, крепости Ашота Железного в Бжни, смотровых площадок и других локаций по программе
- Остановка у легендарного самолета Ту-134 для фотографий
- Интересные рассказы об истории, культуре и традициях Армении
- Бутилированная питьевая вода
- Все транспортные и организационные расходы
Что не входит в цену
- Билет на канатную дорогу в Цахкадзоре - 3 000 драм с человека
- Входной билет в крепость Бжни (крепость Ашота Железного) - 1 500 драм с человека
- Питание (обед, напитки и личные расходы)
- Личные покупки и сувениры
- Медицинская страховка (по желанию)
- Дополнительные услуги, не предусмотренные программой тура
О чём нужно знать до поездки
Добро пожаловать в путешествие по Армении, где горы выше ожиданий, история старше многих городов, а красивые фотографии появляются почти сами собой!
В этом туре вас ждут Цахкадзор, древний монастырь Кечарис, захватывающая поездка на канатной дороге и загадочный Бжни с его крепостью и необычным самолетом Ту-134. Да, настоящий самолет посреди армянских гор — иногда Армения умеет удивлять даже тех, кто уже много где побывал.
Мы подготовили маршрут так, чтобы вам не пришлось думать о дороге, парковках и поиске интересных мест. Вам останется только наслаждаться видами, слушать истории гида, делать фотографии и проверять, сколько раз за день вы скажете: «Вот это красиво!».
Комфортный транспорт, хорошая компания и немного армянского гостеприимства сделают этот день особенным.
Приезжайте открывать Армению вместе с нами — обещаем много впечатлений, красивые кадры и, возможно, желание задержаться еще на пару дней!
Пожелания к путешественнику
Тур подходит для путешественников с любым уровнем подготовки, которые любят природу, историю и красивые панорамные виды. Для комфортного участия рекомендуем удобную обувь, так как маршрут включает непродолжительную прогулку и подъем к крепости Бжни по каменистой тропе.
Просим соблюдать время сбора группы и бережно относиться к историческим памятникам и природным ландшафтам. Если у вас есть ограничения по здоровью, особенности питания или другие пожелания, пожалуйста, сообщите нам заранее — мы постараемся сделать ваше путешествие максимально комфортным.