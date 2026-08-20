Цахкадзор и Бжни: канатная дорога, самолёт Ту-134 и крепость Ашота Железного

Откройте для себя удивительную Армению, где возвышаются величественные горы
Цахкадзор и Бжни: канатная дорога, самолёт Ту-134 и крепость Ашота ЖелезногоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Цахкадзор и Бжни: канатная дорога, самолёт Ту-134 и крепость Ашота ЖелезногоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Цахкадзор и Бжни: канатная дорога, самолёт Ту-134 и крепость Ашота ЖелезногоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Откройте для себя удивительную Армению, где величественные горы, древние монастыри и средневековые крепости создают незабываемую атмосферу путешествия.

Наше приключение начнется в знаменитом горном курорте Цахкадзор. Здесь вы посетите монастырь Кечарис — один из важнейших духовных центров средневековой Армении, а затем подниметесь по канатной дороге на склоны горы Тегенис. С высоты открываются захватывающие панорамы горных хребтов, густых лесов и альпийских лугов, которые особенно впечатляют в любое время года.

После этого мы отправимся в село Бжни — одно из самых древних поселений Армении. Здесь вас ждет необычная остановка у легендарного самолета Ту-134, ставшего одной из самых оригинальных фотолокаций региона. Затем мы поднимемся к крепости Бжни, известной также как крепость Ашота Железного. Построенная в X–XI веках, она возвышается над живописным ущельем реки Раздан и хранит память о временах армянских царей. Со стен крепости открываются великолепные виды на окружающие горы и долины.

На протяжении всего маршрута вас будут сопровождать рассказы профессионального гида об истории, культуре и традициях Армении. Комфортный транспорт, небольшая группа и тщательно продуманный маршрут позволят вам полностью погрузиться в атмосферу страны, увидеть её самые красивые уголки и сделать яркие фотографии.

  • Поднимитесь навстречу облакам по канатной дороге Цахкадзора и увидите Армению с высоты птичьего полета.
  • Почувствуйте умиротворение в древнем монастыре Кечарис, где уже почти тысячу лет звучат молитвы.
  • Сделайте необычные фотографии у настоящего самолета Ту-134, ставшего одной из самых необычных достопримечательностей Армении.
  • Откройте тайны крепости Ашота Железного и представьте, как здесь проходила жизнь средневековых царей и воинов.
  • Вдохните свежий горный воздух, насладитесь красотой природы и откройте для себя места, куда редко добираются обычные туристы.
  • Услышьте легенды, исторические факты и удивительные истории, которые оживят каждую остановку маршрута.
  • Поймайте кадры, которые станут украшением вашего фотоальбома и воспоминанием о настоящем путешествии.
  • Увезите с собой не только красивые фотографии, но и чувство, что вы открыли Армению по-настоящему.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида на протяжении всего маршрута
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Посещение монастыря Кечарис, крепости Ашота Железного в Бжни, смотровых площадок и других локаций по программе
  • Остановка у легендарного самолета Ту-134 для фотографий
  • Интересные рассказы об истории, культуре и традициях Армении
  • Бутилированная питьевая вода
  • Все транспортные и организационные расходы
Что не входит в цену
  • Билет на канатную дорогу в Цахкадзоре - 3 000 драм с человека
  • Входной билет в крепость Бжни (крепость Ашота Железного) - 1 500 драм с человека
  • Питание (обед, напитки и личные расходы)
  • Личные покупки и сувениры
  • Медицинская страховка (по желанию)
  • Дополнительные услуги, не предусмотренные программой тура
О чём нужно знать до поездки

Добро пожаловать в путешествие по Армении, где горы выше ожиданий, история старше многих городов, а красивые фотографии появляются почти сами собой!

В этом туре вас ждут Цахкадзор, древний монастырь Кечарис, захватывающая поездка на канатной дороге и загадочный Бжни с его крепостью и необычным самолетом Ту-134. Да, настоящий самолет посреди армянских гор — иногда Армения умеет удивлять даже тех, кто уже много где побывал.

Мы подготовили маршрут так, чтобы вам не пришлось думать о дороге, парковках и поиске интересных мест. Вам останется только наслаждаться видами, слушать истории гида, делать фотографии и проверять, сколько раз за день вы скажете: «Вот это красиво!».

Комфортный транспорт, хорошая компания и немного армянского гостеприимства сделают этот день особенным.

Приезжайте открывать Армению вместе с нами — обещаем много впечатлений, красивые кадры и, возможно, желание задержаться еще на пару дней!

Пожелания к путешественнику

Тур подходит для путешественников с любым уровнем подготовки, которые любят природу, историю и красивые панорамные виды. Для комфортного участия рекомендуем удобную обувь, так как маршрут включает непродолжительную прогулку и подъем к крепости Бжни по каменистой тропе.

Просим соблюдать время сбора группы и бережно относиться к историческим памятникам и природным ландшафтам. Если у вас есть ограничения по здоровью, особенности питания или другие пожелания, пожалуйста, сообщите нам заранее — мы постараемся сделать ваше путешествие максимально комфортным.

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Артак
Артак — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Артак. Я живу и работаю в Армении и уже несколько лет занимаюсь организацией индивидуальных и групповых путешествий по всей стране. Моя цель — показать гостям настоящую Армению: её
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древние монастыри, живописную природу, богатую историю, традиции и гостеприимство. Я лично разрабатываю маршруты, сопровождаю гостей и всегда готов помочь сделать путешествие комфортным и интересным. Для меня важно, чтобы каждый участник получил не только яркие впечатления, но и познакомился с культурой и жизнью страны. Организую экскурсии и туры разного формата: однодневные поездки, многодневные путешествия, индивидуальные и семейные туры, а также трансферы по всей Армении. Буду рад познакомить вас с Арменией и сделать ваше путешествие незабываемым!

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