Познакомьтесь с красотой Армении: канатная дорога, монастыри и озеро Севан. Ощутите вкус местной форели и насладитесь живописными видами
Экскурсия по Цахкадзору и Севану предлагает уникальную возможность за короткое время увидеть разнообразие природы и архитектуры Армении.
Туристы поднимутся на канатной дороге над горами, посетят монастырь Кечарис и насладятся видом на озеро Севан. Программа включает дегустацию севанской форели и посещение монастыря Севанаванк.
Всё это сопровождается увлекательными рассказами гида, который поделится интересными фактами о регионе и его истории
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Захватывающие виды с канатной дороги
🏰 Посещение древних монастырей
🌊 Прогулка у озера Севан
🍽️ Дегустация севанской форели
📚 Интересные рассказы гида
Что можно увидеть
Цахкадзор
Монастырь Кечарис
Озеро Севан
Монастырь Севанаванк
Описание экскурсии
Цахкадзор и канатная дорога (60 мин) Популярный горнолыжный курорт, который красив и летом. Мы поднимемся на гору Техенис с захватывающими видами на долины и хребты Гегамских гор. С высоты в ясный день виден даже Арарат. Прогуляемся по курорту и поговорим о его прошлом.
Монастырь Кечарис 11–13 веков (30 мин) Один из крупнейших духовных центров средневековой Армении, расположенный в самом сердце Цахкадзора. Вы оцените этот пример строгой архитектуры и изысканных пропорций.
Озеро Севан (60 мин) Голубая жемчужина Армении — высокогорное озеро на высоте почти 2000 метров. Здесь встречаются водная гладь, горные пейзажи и прохладный ветер. Сделаем остановку у полуострова для прогулки, фотопаузы и отдыха.
Шашлык из севанской форели (60 мин) Вы попробуете форель, выловленную прямо из Севана и приготовленную на углях с местными специями. Настоящий вкус Армении — свежий, дымный, запоминающийся.
Монастырь Севанаванк 9 века (60 мин) Построенный на скалистом мысе, Севанаванк когда-то стоял на острове. Удивительное сочетание строгости камня и бескрайности воды.
Вы узнаете:
Как озеро Севан стало морем Армении и почему оно меняет цвет
Как жили монахи на Севане и почему монастырь построили именно там
Как ловят и готовят севанскую форель
Где долгое время обучали переписчиков книг
Когда Цахкадзор был олимпийской тренировочной базой
Организационные детали
Поедем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и Wi-Fi. В салоне для вас — бутилированная вода и булочки
В стоимость включена только первая станция канатной дороги (поездка туда и обратно)
Отдельно (по желанию) оплачивается обед — от 3900 до 4900 драмов
в четверг и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
Отзывы и рейтинг

С
Светлана
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно, доброжелательно.