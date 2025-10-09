Мои заказы

Цахкадзор и Севан: дыхание гор, магия озера

Познакомьтесь с красотой Армении: канатная дорога, монастыри и озеро Севан. Ощутите вкус местной форели и насладитесь живописными видами
Экскурсия по Цахкадзору и Севану предлагает уникальную возможность за короткое время увидеть разнообразие природы и архитектуры Армении.

Туристы поднимутся на канатной дороге над горами, посетят монастырь Кечарис и насладятся видом на озеро Севан. Программа включает дегустацию севанской форели и посещение монастыря Севанаванк.

Всё это сопровождается увлекательными рассказами гида, который поделится интересными фактами о регионе и его истории
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды с канатной дороги
  • 🏰 Посещение древних монастырей
  • 🌊 Прогулка у озера Севан
  • 🍽️ Дегустация севанской форели
  • 📚 Интересные рассказы гида
Цахкадзор и Севан: дыхание гор, магия озера© Лада
Цахкадзор и Севан: дыхание гор, магия озера© Лада
Цахкадзор и Севан: дыхание гор, магия озера© Лада

Что можно увидеть

  • Цахкадзор
  • Монастырь Кечарис
  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк

Описание экскурсии

Цахкадзор и канатная дорога (60 мин)
Популярный горнолыжный курорт, который красив и летом. Мы поднимемся на гору Техенис с захватывающими видами на долины и хребты Гегамских гор. С высоты в ясный день виден даже Арарат. Прогуляемся по курорту и поговорим о его прошлом.

Монастырь Кечарис 11–13 веков (30 мин)
Один из крупнейших духовных центров средневековой Армении, расположенный в самом сердце Цахкадзора. Вы оцените этот пример строгой архитектуры и изысканных пропорций.

Озеро Севан (60 мин)
Голубая жемчужина Армении — высокогорное озеро на высоте почти 2000 метров. Здесь встречаются водная гладь, горные пейзажи и прохладный ветер. Сделаем остановку у полуострова для прогулки, фотопаузы и отдыха.

Шашлык из севанской форели (60 мин)
Вы попробуете форель, выловленную прямо из Севана и приготовленную на углях с местными специями. Настоящий вкус Армении — свежий, дымный, запоминающийся.

Монастырь Севанаванк 9 века (60 мин)
Построенный на скалистом мысе, Севанаванк когда-то стоял на острове. Удивительное сочетание строгости камня и бескрайности воды.

Вы узнаете:

  • Как озеро Севан стало морем Армении и почему оно меняет цвет
  • Как жили монахи на Севане и почему монастырь построили именно там
  • Как ловят и готовят севанскую форель
  • Где долгое время обучали переписчиков книг
  • Когда Цахкадзор был олимпийской тренировочной базой

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером и Wi-Fi. В салоне для вас — бутилированная вода и булочки
  • В стоимость включена только первая станция канатной дороги (поездка туда и обратно)
  • Отдельно (по желанию) оплачивается обед — от 3900 до 4900 драмов

в четверг и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€44
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 38 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 2102 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Светлана
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно, доброжелательно.
Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,Очень понравилась экскурсия с экскурсоводом Гаяне. Познавательно, информационно, приятно, благожелательно. Обед организован на высшем уровне: быстро,вкусно,
Анна
Анна
4 авг 2025
Отличная организация

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Озеро Севан, Цахкадзор и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
33 отзыва
Групповая
Озеро Севан и монастыри: тур из Еревана
Увлекательное путешествие к озеру Севан и древним монастырям Армении. Познакомьтесь с культурой и историей в компании профессионального гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
€34 за человека
Экскурсия 3 в 1: деревня Бжни + комплекс Цахкадзор + озеро Севан
На машине
5.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия 3 в 1: Бжни, Цахкадзор, Севан
Уникальная возможность за один день увидеть средневековую Армению, насладиться горными пейзажами и отдохнуть у озера Севан
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
от €193 за всё до 5 чел.
Озеро Севан, Гарни и Гегард
На машине
5 часов
-
10%
570 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
€180€200 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване