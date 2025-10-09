Экскурсия по Цахкадзору и Севану предлагает уникальную возможность за короткое время увидеть разнообразие природы и архитектуры Армении. Туристы поднимутся на канатной дороге над горами, посетят монастырь Кечарис и насладятся видом на озеро Севан. Программа включает дегустацию севанской форели и посещение монастыря Севанаванк. Всё это сопровождается увлекательными рассказами гида, который поделится интересными фактами о регионе и его истории

Описание экскурсии

Цахкадзор и канатная дорога (60 мин)

Популярный горнолыжный курорт, который красив и летом. Мы поднимемся на гору Техенис с захватывающими видами на долины и хребты Гегамских гор. С высоты в ясный день виден даже Арарат. Прогуляемся по курорту и поговорим о его прошлом.

Монастырь Кечарис 11–13 веков (30 мин)

Один из крупнейших духовных центров средневековой Армении, расположенный в самом сердце Цахкадзора. Вы оцените этот пример строгой архитектуры и изысканных пропорций.

Озеро Севан (60 мин)

Голубая жемчужина Армении — высокогорное озеро на высоте почти 2000 метров. Здесь встречаются водная гладь, горные пейзажи и прохладный ветер. Сделаем остановку у полуострова для прогулки, фотопаузы и отдыха.

Шашлык из севанской форели (60 мин)

Вы попробуете форель, выловленную прямо из Севана и приготовленную на углях с местными специями. Настоящий вкус Армении — свежий, дымный, запоминающийся.

Монастырь Севанаванк 9 века (60 мин)

Построенный на скалистом мысе, Севанаванк когда-то стоял на острове. Удивительное сочетание строгости камня и бескрайности воды.

Вы узнаете:

Как озеро Севан стало морем Армении и почему оно меняет цвет

Как жили монахи на Севане и почему монастырь построили именно там

Как ловят и готовят севанскую форель

Где долгое время обучали переписчиков книг

Когда Цахкадзор был олимпийской тренировочной базой

Организационные детали