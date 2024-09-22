Армения — первая страна в мире, которая приняла христианство как государственную религию. Приглашаем отправиться в путешествие по её старинным христианским монастырям, окружённым горами и долинами. Вы осмотрите их святыни и прикоснётесь к их истории. А ещё прокатитесь по одной из самых длинных канатных дорог мира «Крылья Татева».

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также полюбуетесь панорамным видом на Арарат.

Монастырь Нораванк. Это шедевр средневековой армянской архитектуры, утопающий в живописном каньоне. Вы полюбуетесь его изысканной каменной резьбой и узнаете, что такое хачкары.

Монастырь Татев. Вы осмотрите главные места монастырского комплекса: две церкви, библиотеку, капитулярную палату и оборонительные стены. Раскроете, как жили в монастыре в Средневековье и каково его значение для армянской культуры.

Канатная дорога «Крылья Татева». Она соединяет монастырь Татев с селом Халидзор. Вы прокатитесь по ней, наслаждаясь потрясающими видами на окружающие горные хребты и ущелье реки Воротан.

Организационные детали