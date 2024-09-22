Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)

Посетить монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев и прокатиться по канатной дороге с роскошными видами
Армения — первая страна в мире, которая приняла христианство как государственную религию.

Приглашаем отправиться в путешествие по её старинным христианским монастырям, окружённым горами и долинами. Вы осмотрите их святыни и прикоснётесь к их истории. А ещё прокатитесь по одной из самых длинных канатных дорог мира «Крылья Татева».
5
4 отзыва
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также полюбуетесь панорамным видом на Арарат.

Монастырь Нораванк. Это шедевр средневековой армянской архитектуры, утопающий в живописном каньоне. Вы полюбуетесь его изысканной каменной резьбой и узнаете, что такое хачкары.

Монастырь Татев. Вы осмотрите главные места монастырского комплекса: две церкви, библиотеку, капитулярную палату и оборонительные стены. Раскроете, как жили в монастыре в Средневековье и каково его значение для армянской культуры.

Канатная дорога «Крылья Татева». Она соединяет монастырь Татев с селом Халидзор. Вы прокатитесь по ней, наслаждаясь потрясающими видами на окружающие горные хребты и ущелье реки Воротан.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
  • В стоимость включены: транспорт с wi-fi, входные билеты, бутилированная вода и булочки
  • Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
  • Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети до 7 лет€25
Младенцы до 3-х летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Альбина
22 сен 2024
Все понравилось! Много интересных людей встретила и места красивые, водитель осторожны. А нам еще гид Карен спел молитву в храме очень красиво, где вы еще такое найдете? 😁
М
4 сен 2024
Отличная и насыщенная экскурсия, спасибо гиду Марине и водителю Спартаку за профессионализм.
Л
1 сен 2024
Все очень понравилось:гид Марина,монастыри,канатная дорога,обед. Поездка длилась с 8.30-23.30. Кто тяжело переносит поездку в автобусе,не стоит ехать.
Все очень понравилось:гид Марина,монастыри,канатная дорога,обед. Поездка длилась с 8.30-23.30. Кто тяжело переносит поездку в автобусе,не стоит ехать.Все очень понравилось:гид Марина,монастыри,канатная дорога,обед. Поездка длилась с 8.30-23.30. Кто тяжело переносит поездку в автобусе,не стоит ехать.Все очень понравилось:гид Марина,монастыри,канатная дорога,обед. Поездка длилась с 8.30-23.30. Кто тяжело переносит поездку в автобусе,не стоит ехать.Все очень понравилось:гид Марина,монастыри,канатная дорога,обед. Поездка длилась с 8.30-23.30. Кто тяжело переносит поездку в автобусе,не стоит ехать.Все очень понравилось:гид Марина,монастыри,канатная дорога,обед. Поездка длилась с 8.30-23.30. Кто тяжело переносит поездку в автобусе,не стоит ехать.
Георгий
17 авг 2024
Все очень понравилось, экскурсовод мастер своего дела и было очень приятно её слушать, водитель тоже профессионал, с удовольствием сходил бы ещё!
Все очень понравилось, экскурсовод мастер своего дела и было очень приятно её слушать, водитель тоже профессионал, с удовольствием сходил бы ещё!Все очень понравилось, экскурсовод мастер своего дела и было очень приятно её слушать, водитель тоже профессионал, с удовольствием сходил бы ещё!Все очень понравилось, экскурсовод мастер своего дела и было очень приятно её слушать, водитель тоже профессионал, с удовольствием сходил бы ещё!

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