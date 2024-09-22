Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Посетить монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев и прокатиться по канатной дороге с роскошными видами
Армения — первая страна в мире, которая приняла христианство как государственную религию.
Приглашаем отправиться в путешествие по её старинным христианским монастырям, окружённым горами и долинами. Вы осмотрите их святыни и прикоснётесь к их истории. А ещё прокатитесь по одной из самых длинных канатных дорог мира «Крылья Татева».
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4 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап. Вы посетите один из самых древних и значимых храмов страны. Здесь проповедовал Григорий Просветитель. Вы узнаете, как он приобщил армянскую царскую династию к христианству и за что его заточили в темницу. А также полюбуетесь панорамным видом на Арарат.
Монастырь Нораванк. Это шедевр средневековой армянской архитектуры, утопающий в живописном каньоне. Вы полюбуетесь его изысканной каменной резьбой и узнаете, что такое хачкары.
Монастырь Татев. Вы осмотрите главные места монастырского комплекса: две церкви, библиотеку, капитулярную палату и оборонительные стены. Раскроете, как жили в монастыре в Средневековье и каково его значение для армянской культуры.
Канатная дорога «Крылья Татева». Она соединяет монастырь Татев с селом Халидзор. Вы прокатитесь по ней, наслаждаясь потрясающими видами на окружающие горные хребты и ущелье реки Воротан.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусе MAN или на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter с кондиционером
В стоимость включены: транспорт с wi-fi, входные билеты, бутилированная вода и булочки
Обед в кафе оплачивается дополнительно (по желанию) — около 10 евро с человека
Остаток суммы за экскурсию оплачивается в армянских драмах, согласно курсу на день оплаты
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. Гид проводит экскурсию на двух языках: русском и английском
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мери — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 273 туристов
Здравствуйте! Уже более 20 лет мы являемся лидирующим туроператором в Армении. Все наши гиды — профессионалы, влюблённые в свою работу. Транспорт — качественный и комфортный. Водители — опытные и аккуратные. Ждём вас на наших экскурсиях.