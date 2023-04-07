Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры

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Наша экскурсия будет запоминающейся и увлекательной. Мы посетим один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении — Татевский монастырь.

Пройдемся по самой длинной в мире канатной дороге маятникового типа — Татевская канатная дорога (занесена в книгу рекордов Гиннеса). Увидим Шакинский водопад и испробуем армянского вина в селе Арени.
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
Канатная дорога, монастырь Татев - жемчужина армянской архитектуры
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Что вас ожидает:

  • Монастырь Татев
  • Канатная дорогая Крылья Татева
  • Водопад Шаки
  • Винный завод
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия будет запоминающейся и познавательной. Мы с вами посетим
исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении – Татевский монастырь. Гармония монастыря и окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении.
Пройдемся по Татевской канатной дороге, которая является самой длинной канатной дорогой маятникового типа. Это также самая длинная безостановочная трехпроводная канатка в мире (занесена в книгу рекордов Гиннеса).
Полюбуемся на Шакинский водопад, представляющий собой глубокое ущелье, склоны которого насыщены гротами и скальными нишами. Энергетика реки Шаки в этом месте очень сильна, море искрящихся брызг поглощают голоса людей и почти все звуки окружающей природы.
А завершится наша экскурсия вкусной дегустацией армянского вина на винном заводе в селе Арени. Местность изобилует виноградниками, а виноделием занимаются буквально все семьи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
  • Услуга профессионального русскоязычного гида
  • Входные билеты в винный завод
  • Вода
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога (стоимость в одну сторону - 5500 драмов, в две стороны - 7000 драмов). Можете оплатить на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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