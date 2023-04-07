Наша экскурсия будет запоминающейся и увлекательной. Мы посетим один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении — Татевский монастырь.
Пройдемся по самой длинной в мире канатной дороге маятникового типа — Татевская канатная дорога (занесена в книгу рекордов Гиннеса). Увидим Шакинский водопад и испробуем армянского вина в селе Арени.
Пройдемся по самой длинной в мире канатной дороге маятникового типа — Татевская канатная дорога (занесена в книгу рекордов Гиннеса). Увидим Шакинский водопад и испробуем армянского вина в селе Арени.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Татев
- Канатная дорогая Крылья Татева
- Водопад Шаки
- Винный завод
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия будет запоминающейся и познавательной. Мы с вами посетим
исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении – Татевский монастырь. Гармония монастыря и окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении.
Пройдемся по Татевской канатной дороге, которая является самой длинной канатной дорогой маятникового типа. Это также самая длинная безостановочная трехпроводная канатка в мире (занесена в книгу рекордов Гиннеса).
Полюбуемся на Шакинский водопад, представляющий собой глубокое ущелье, склоны которого насыщены гротами и скальными нишами. Энергетика реки Шаки в этом месте очень сильна, море искрящихся брызг поглощают голоса людей и почти все звуки окружающей природы.
А завершится наша экскурсия вкусной дегустацией армянского вина на винном заводе в селе Арени. Местность изобилует виноградниками, а виноделием занимаются буквально все семьи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. седан, 4-7 чел. минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида
- Входные билеты в винный завод
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Канатная дорога (стоимость в одну сторону - 5500 драмов, в две стороны - 7000 драмов). Можете оплатить на месте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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