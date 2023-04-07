Экскурсия будет запоминающейся и познавательной. Мы с вами посетим

исторический памятник IX века, один из древнейших и известнейших монастырских комплексов Армении – Татевский монастырь. Гармония монастыря и окружающей его природы создает потрясающую атмосферу, перенося посетителей в те давние века, когда Татев был одним из важнейших духовных и академических центров Армении.

Пройдемся по Татевской канатной дороге, которая является самой длинной канатной дорогой маятникового типа. Это также самая длинная безостановочная трехпроводная канатка в мире (занесена в книгу рекордов Гиннеса).

Полюбуемся на Шакинский водопад, представляющий собой глубокое ущелье, склоны которого насыщены гротами и скальными нишами. Энергетика реки Шаки в этом месте очень сильна, море искрящихся брызг поглощают голоса людей и почти все звуки окружающей природы.

А завершится наша экскурсия вкусной дегустацией армянского вина на винном заводе в селе Арени. Местность изобилует виноградниками, а виноделием занимаются буквально все семьи.