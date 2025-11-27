Мои заказы

Описание экскурсии

Бренди и духовная Армения (тур по Эчмиадзину и винному заводу) Посетите духовный центр Армении: Эчмиадзинский собор ⛪ Посетите церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне. Наслаждайтесь экскурсией и дегустацией на винодельне Armenia Wine 🍷 По желанию посещение Прошянского коньячного завода 🕐 Продолжительность: 7–8 часов 🚗 Легкая однодневная поездка из Еревана

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Дегустация на винном заводе
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

