Предлагаем вам познакомиться с многовековой историей Армении и ее богатой культурой. Мы не только осмотрим достопримечательности Еревана, но и отправимся в сердце христианства страны — в Эчмиадзин. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, побываете в музее-сокровищнице, а также на руинах древнего храма, который, тем не менее, производит сильное впечатление на туристов.

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