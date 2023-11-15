Предлагаем вам познакомиться с многовековой историей Армении и ее богатой культурой.
Мы не только осмотрим достопримечательности Еревана, но и отправимся в сердце христианства страны — в Эчмиадзин.
Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, побываете в музее-сокровищнице, а также на руинах древнего храма, который, тем не менее, производит сильное впечатление на туристов.
Мы не только осмотрим достопримечательности Еревана, но и отправимся в сердце христианства страны — в Эчмиадзин.
Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, побываете в музее-сокровищнице, а также на руинах древнего храма, который, тем не менее, производит сильное впечатление на туристов.
Ближайшие даты:
15
ноя
ноя
18
ноя
ноя
22
ноя
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25
ноя
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29
ноя
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2
дек
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6
дек
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даты
Что вас ожидает:
- Эчмиадзин (Св. Рипсиме, кафедральный Собор, музей-сокровищница)
- Храм Звартноц
- Достопримечательности Еревана
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНа этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей и богатой культурой Армении. Вас ждут известные памятники столицы, а также восхитительная храмовая архитектура и живописные виды. Этот день будет наполнен приятными эмоциями без каких-либо забот. Возьмите с собой только хорошее настроение и любопытство, которое мы обязательно удовлетворим! Эчмиадзин является духовным центром всех армян во всем мире. Само слово означает «место, куда сошел единородный Сын Божий». Вы увидите музей-сокровищницу Эчмиадзина, в котором реди многочисленных экспонатов есть святое копье, которым пронзили Христа, и останки Ноева Ковчега. Посетите Церковь святой Рипсиме, возведенной на месте языческого капища, а также руины храма Звартноц или «Храма Бдящих Ангелов» — останки этого храма производят яркое впечатление.
по средам и субботам в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида (русский, английский)
- Wi-Fi в транспорте
- Входные билеты
- Вода в бутылках
- Местные сладости
- Что не входит
- Обед можно заказать у организатора за дополнительную плату
- Место начала и завершения?
- ул. Таманяна
- Когда и сколько длится?
- Когда: по средам и субботам в 10:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Сбор участников проводится у памятника Таманяну, около комплекса Каскад. Пожалуйста, приходите за 20 минут до начала тура. Тур проводится на двух языках - русском и английском.
- ВАЖНО:
- После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию Налоговой службы Армении.
- Обратите внимание: вы оплачиваете 20% тура онлайн каналу, а остальную часть по ссылке, которую мы вам отправим сразу после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На автобусе
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Эчмиадзин
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