8 часов
Групповая
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
13 авг в 09:45
20 авг в 09:45
€30 за человека
скидка
8%
10 часов
Групповая
Лучший выборСокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, раскрыть тайны пещеры Птиц и побывать на винном заводе
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Посетите знаменитый винный завод и раскроете тайны местной винодельческой индустрии»
12 авг в 10:00
16 авг в 10:00
38€35 за человека
8 часов
Групповая
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
€35 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорный тур по Еревану с посещением винного завода и шоколадного дома
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Обратите внимание: винный завод не работает по понедельникам, шоколадный дом — по воскресеньям.
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от $100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕфтимия22 июля 2024Маня прекрасный гид с тонким чувством юмора. Мне очень понравилась эта поездка!
- ККсения12 июня 2024Экскурсия была 11.06, к сожалению, забыла имя гида, но он был невероятный. Нораванк - самое красивое место в Армении 💓
- ДДарья25 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый
- ЕЕлена23 апреля 2024Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винзавод»
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