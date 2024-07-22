Экскурсии на винный завод из Еревана

Найдено 4 экскурсии в категории «Винзавод» в Ереване, цены от €30, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
На автобусе
14 отзывов
8 часов
Групповая
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
13 авг в 09:45
20 авг в 09:45
30 за человека
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
8%
1 отзыв
10 часов
Групповая
Лучший выбор
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, раскрыть тайны пещеры Птиц и побывать на винном заводе
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
«Посетите знаменитый винный завод и раскроете тайны местной винодельческой индустрии»
12 авг в 10:00
16 авг в 10:00
3835 за человека
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
8 часов
Групповая
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
35 за человека
Обзорный тур по Еревану с посещением винного завода и шоколадного дома
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорный тур по Еревану с посещением винного завода и шоколадного дома
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Обратите внимание: винный завод не работает по понедельникам, шоколадный дом — по воскресеньям.
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от $100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Ефтимия
    22 июля 2024
    Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
    Маня прекрасный гид с тонким чувством юмора. Мне очень понравилась эта поездка!
  • К
    Ксения
    12 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Экскурсия была 11.06, к сожалению, забыла имя гида, но он был невероятный. Нораванк - самое красивое место в Армении 💓
    Экскурсия была 11.06, к сожалению, забыла имя гида, но он был невероятный
  • Д
    Дарья
    25 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый
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    лучший. Очень много знаний, но с хорошей подачей — в простой понятной форме. Дорога с национальной музыкой также была комфортна. Спасибо!

    Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классныеОчень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные
  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна
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    (разводы) в центральной части автобуса из-за чего фото и видео были доступны не всем, и за отсутствие кондиционирования салона. Да, водичку давали, но при +25 железный автобус превращается в пекло и портит все впечатление от удивительной экскурсии и прекрасной Армении.

    Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винзавод»

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  1. Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
  2. Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
  3. Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
  4. Обзорный тур по Еревану с посещением винного завода и шоколадного дома
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Винзавод" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 100 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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