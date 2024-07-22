читать дальше лучший. Очень много знаний, но с хорошей подачей — в простой понятной форме. Дорога с национальной музыкой также была комфортна. Спасибо!

Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый