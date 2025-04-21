Армянская уличная еда — это национальная кухня с быстрой подачей.
И мы знаем лучшие места для знакомства с ней! Посетим три таверны — в каждой отведаем популярное блюдо. Зайдём в кофейню за вкусным кофе и в уютное местечко за десертом.
Вам не придётся долго ждать: формула нашей прогулки «зашли–взяли–поели–пошли дальше пробовать новое». Тем она и хороша!
И мы знаем лучшие места для знакомства с ней! Посетим три таверны — в каждой отведаем популярное блюдо. Зайдём в кофейню за вкусным кофе и в уютное местечко за десертом.
Вам не придётся долго ждать: формула нашей прогулки «зашли–взяли–поели–пошли дальше пробовать новое». Тем она и хороша!
Описание экскурсии
Мы вкусно расскажем об армянской кухне и наглядно покажем, что из себя представляет уличная еда Еревана.
Вы продегустируете национальные лепёшки с зеленью и лепёшки с мясом, оцените самую известную шаурму столицы и выпьете холодный тан — всё это в трёх разных тавернах.
Попробуете свежее разливное мороженое, затем в атмосферном кафе вас ждёт чашка вкусного кофе и местный десерт.
Важно знать
- Стритфуд Еревана вкусный и полезный, поскольку в Армении используется только свежее мясо и овощи — никакой замороженной продукции
- Блюда готовятся на месте прямо перед посетителями
- Обязательно приходите голодными — еды будет много!
Организационные детали
- Все расходы включены в стоимость экскурсии
- Мы учитываем ваши пожелания и при желании можем поменять блюда. Для вегетарианцев предлагаем вегетарианское меню
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 216 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству сЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
21 апр 2025
Нам все понравилось, Анна прекрасный рассказчик и приятный человек. Познакомила с национальными блюдами Армении. Остались самые добрые воспоминания об экскурсии! Только объелись 😉
M
Marina
13 мар 2025
Я очень люблю кулинарные туры, и по моему мнению, лучше всего познавать культуру и дух города через еду:) Этот тур включал в себя 6 разных мест и еще больше блюд
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