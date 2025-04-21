Армянская уличная еда — это национальная кухня с быстрой подачей. И мы знаем лучшие места для знакомства с ней! Посетим три таверны — в каждой отведаем популярное блюдо. Зайдём в кофейню за вкусным кофе и в уютное местечко за десертом. Вам не придётся долго ждать: формула нашей прогулки «зашли–взяли–поели–пошли дальше пробовать новое». Тем она и хороша!

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Время начала: 13:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Мы вкусно расскажем об армянской кухне и наглядно покажем, что из себя представляет уличная еда Еревана.

Вы продегустируете национальные лепёшки с зеленью и лепёшки с мясом, оцените самую известную шаурму столицы и выпьете холодный тан — всё это в трёх разных тавернах.

Попробуете свежее разливное мороженое, затем в атмосферном кафе вас ждёт чашка вкусного кофе и местный десерт.

Важно знать

Стритфуд Еревана вкусный и полезный, поскольку в Армении используется только свежее мясо и овощи — никакой замороженной продукции

Блюда готовятся на месте прямо перед посетителями

Обязательно приходите голодными — еды будет много!

Организационные детали