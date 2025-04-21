Уличная еда Еревана

Отведать на ходу лепёшки с зеленью, разливное мороженое, горячие пышки и топовую шаурму
Армянская уличная еда — это национальная кухня с быстрой подачей.

И мы знаем лучшие места для знакомства с ней! Посетим три таверны — в каждой отведаем популярное блюдо. Зайдём в кофейню за вкусным кофе и в уютное местечко за десертом.

Вам не придётся долго ждать: формула нашей прогулки «зашли–взяли–поели–пошли дальше пробовать новое». Тем она и хороша!
5
2 отзыва
Уличная еда Еревана
Уличная еда Еревана
Уличная еда Еревана
Ближайшие даты:
28
апр29
апр30
апр1
мая3
мая9
мая10
мая
Время начала: 13:00, 15:00, 18:00

Описание экскурсии

Мы вкусно расскажем об армянской кухне и наглядно покажем, что из себя представляет уличная еда Еревана.

Вы продегустируете национальные лепёшки с зеленью и лепёшки с мясом, оцените самую известную шаурму столицы и выпьете холодный тан — всё это в трёх разных тавернах.

Попробуете свежее разливное мороженое, затем в атмосферном кафе вас ждёт чашка вкусного кофе и местный десерт.

Важно знать

  • Стритфуд Еревана вкусный и полезный, поскольку в Армении используется только свежее мясо и овощи — никакой замороженной продукции
  • Блюда готовятся на месте прямо перед посетителями
  • Обязательно приходите голодными — еды будет много!

Организационные детали

  • Все расходы включены в стоимость экскурсии
  • Мы учитываем ваши пожелания и при желании можем поменять блюда. Для вегетарианцев предлагаем вегетарианское меню
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
И
21 апр 2025
Нам все понравилось, Анна прекрасный рассказчик и приятный человек. Познакомила с национальными блюдами Армении. Остались самые добрые воспоминания об экскурсии! Только объелись 😉
M
13 мар 2025
Я очень люблю кулинарные туры, и по моему мнению, лучше всего познавать культуру и дух города через еду:) Этот тур включал в себя 6 разных мест и еще больше блюд
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и напитков. Мы с подругой съедали максимум по половине порций и к концу очень тяжело дышали)) Так что тур подойдет даже для очень голодных культуристов, которые пытаются набрать вес)) Очень интересно подобраны места и показывают открытость Армении и Еревана к разным культурам. А также очень хороший состав в плане соотношения сладких и не сладких блюд, и вообще весь тур воспринимается как одна очень длинная трапеза с перерывом на кофе и небольшие прогулки для улучшения пищеварения)) Анна очень интересный рассказчик и очевидно, что большой любитель своего города и уличной еды. Рекомендую обязательно включать этот тур в свою программу, так как видишь город со стороны обычных людей, а не только туристических маршрутов.

Я очень люблю кулинарные туры, и по моему мнению, лучше всего познавать культуру и дух городаЯ очень люблю кулинарные туры, и по моему мнению, лучше всего познавать культуру и дух городаЯ очень люблю кулинарные туры, и по моему мнению, лучше всего познавать культуру и дух городаЯ очень люблю кулинарные туры, и по моему мнению, лучше всего познавать культуру и дух города

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