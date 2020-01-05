2 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Здравствуй, Ереван!

Увидеть столицу Армении со всех сторон и познакомиться с ее культурой на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4.5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

75 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Nerses
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
Nerses – Гид в Ереване
На этой прогулке 👣 вы не только познакомитесь с одним из древнейших городов в мире, но и прочувствуете его контрасты, начнете глубже понимать культуру и традиции Армении.

Вы пройдете по старым улочкам и окажетесь на проспекте, построенном только десять лет назад.

Полюбуетесь горой Арарат со смотровой площадки монумента Матери Армении, побываете в музее скульптур под открытым небом и хранилище древних рукописей Матенадаране.

А еще поучаствуете в дегустации на заводе Арарат и разберетесь, почему больше всего коньяка приходится на долю ангелов.
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!

Что вас ожидает

Город контрастов
Знакомство с городом мы начнем с прогулки по Северному проспекту — главной пешеходной улице и излюбленному месту ереванцев. Здесь вы почувствуете ритм современного Еревана, познакомитесь с его архитектурой, запахами и звуками. Я расскажу, как изменился облик города за годы строительных работ и как розовый туф придал столице Армении особый колорит. А еще прогуляемся по площади Республики и заглянем в крепость Эребуни, с которой и начинался древний город.

Ереван с высоты и главные музеи города
Вы увидите Ереван со смотровой площадки у монумента Матери Армении. Перед вами откроется вид на улицы и дома, и вдалеке останется легендарная гора Арарат — вершина, о которой слагали тысячи легенд. Затем прогуляемся по музею скульптур под открытым небом и посетим Матенадаран — хранилище рукописей, где вы встретитесь с самой большой и древней в мире книгой. А при желании заглянем в удивительный музей советского кинорежиссера Сергея Параджанова.

Ужин с аперитивом
Чтобы попробовать столицу Армении на вкус, отправимся на завод Арарат. Вы прогуляетесь по подвалам завода, узнаете о первых выпущенных коньяках, продегустируете несколько видов самого популярного армянского напитка и поймете, почему здесь говорят, что больше всего коньяка приходится на долю ангелов. А после окажетесь в армянском ресторане, где понаблюдаете, как пекут лаваш, и попробуете вкуснейший шашлык, кюфту и армянскую долму.

Организационные детали

  • При заказе экскурсии я бесплатно довезу вас из аэропорта.
  • Билеты в музей Сергея Параджанова и Матенадаран не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
  • Дегустация коньяка и ужин оплачиваются отдельно (дегустация — от 10 долларов, ужин — от 10 до 20 долларов).
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!
Здравствуй, Ереван!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Nerses
Nerses
Здравствуйте! Меня зовут Нерсес. Я очень люблю Армению, люблю делиться и дарить радость своим гостям. Я готов показать вам Ереван, такой древний и такой молодой! На моих экскурсиях вы прикоснетесь к многовековым, прогретым солнцем камням Караунджа, искупаетесь в Севане и прокатитесь по самой длинной в мире канатной дороге. При заказе экскурсии я бесплатно довезу вас из аэропорта.
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2 отзыва оставили туристы

5 января 2020
Прекрасный гид Нерсес! Очень внимательный ко всем вопросам и просьбам. Составил интересный маршрут исходя из наших пожеланий, мы под впечатлением от города, людей и истории! Спасибо огромное Нерсесу за отличный день, и ту любовь, что он несёт к своей стране и своему народу! Вежливый, тактичный, очень доброжелательный и интересный рассказчик!
13 мая 2019
Очень искренне хочу поблагодарить Нерсеса за прекрасное время, проведенное в Армении! С момента встречи в аэропорту мы почувствовали, что рядом очень надежный и прекрасный друг, готовый сделать нашу поездку запоминающейся и комфортной. Экскурсия прошла легко и непринужденно, но в тоже время, не поверхностно. Мы получили ответы на все вопросы, в том числе и бытовые. Нерсес- молодец! Он показал нам быт и колорит страны, а также жизнь города изнутри. Чудесный гид, очень добрый и внимательный человек! Обязательно буду его рекомендовать друзьям и знакомым!

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