2 отзыва оставили туристы

На этой прогулке вы познакомитесь с Ереваном, ощутите его контрасты и поймете культуру Армении.Пройдете по старым улочкам и современным проспектам, полюбуетесь горой Арарат со смотровой площадки у монумента Матери Армении.

Посетите музей скульптур под открытым небом и Матенадаран - хранилище древних рукописей. Завершите день дегустацией на заводе Арарат и ужином в армянском ресторане, где попробуете традиционные блюда. Эта экскурсия позволит вам глубже понять Ереван и его уникальную атмосферу

Описание экскурсии

Город контрастов

Знакомство с городом мы начнем с прогулки по Северному проспекту — главной пешеходной улице и излюбленному месту ереванцев. Здесь вы почувствуете ритм современного Еревана, познакомитесь с его архитектурой, запахами и звуками. Я расскажу, как изменился облик города за годы строительных работ и как розовый туф придал столице Армении особый колорит. А еще прогуляемся по площади Республики и заглянем в крепость Эребуни, с которой и начинался древний город.

Ереван с высоты и главные музеи города

Вы увидите Ереван со смотровой площадки у монумента Матери Армении. Перед вами откроется вид на улицы и дома, и вдалеке останется легендарная гора Арарат — вершина, о которой слагали тысячи легенд. Затем прогуляемся по музею скульптур под открытым небом и посетим Матенадаран — хранилище рукописей, где вы встретитесь с самой большой и древней в мире книгой. А при желании заглянем в удивительный музей советского кинорежиссера Сергея Параджанова.

Ужин с аперитивом

Чтобы попробовать столицу Армении на вкус, отправимся на завод Арарат. Вы прогуляетесь по подвалам завода, узнаете о первых выпущенных коньяках, продегустируете несколько видов самого популярного армянского напитка и поймете, почему здесь говорят, что больше всего коньяка приходится на долю ангелов. А после окажетесь в армянском ресторане, где понаблюдаете, как пекут лаваш, и попробуете вкуснейший шашлык, кюфту и армянскую долму.

Организационные детали