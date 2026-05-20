2 отзыва оставили туристы

🏛 Прогулка по Северному проспекту и площади Республики
📚 Посещение Матенадарана и музея Параджанова
🍷 Дегустация коньяка на заводе Арарат
🍽 Ужин в армянском ресторане с традиционными блюдами
🌄 Вид на гору Арарат со смотровой площадки
Что можно увидеть
Северный проспект
Площадь Республики
Крепость Эребуни
Монумент Матери Армении
Музей скульптур под открытым небом
Матенадаран
Музей Сергея Параджанова
Завод Арарат
Описание экскурсии
Город контрастов
Знакомство с городом мы начнем с прогулки по Северному проспекту — главной пешеходной улице и излюбленному месту ереванцев. Здесь вы почувствуете ритм современного Еревана, познакомитесь с его архитектурой, запахами и звуками. Я расскажу, как изменился облик города за годы строительных работ и как розовый туф придал столице Армении особый колорит. А еще прогуляемся по площади Республики и заглянем в крепость Эребуни, с которой и начинался древний город.
Ереван с высоты и главные музеи города
Вы увидите Ереван со смотровой площадки у монумента Матери Армении. Перед вами откроется вид на улицы и дома, и вдалеке останется легендарная гора Арарат — вершина, о которой слагали тысячи легенд. Затем прогуляемся по музею скульптур под открытым небом и посетим Матенадаран — хранилище рукописей, где вы встретитесь с самой большой и древней в мире книгой. А при желании заглянем в удивительный музей советского кинорежиссера Сергея Параджанова.
Ужин с аперитивом
Чтобы попробовать столицу Армении на вкус, отправимся на завод Арарат. Вы прогуляетесь по подвалам завода, узнаете о первых выпущенных коньяках, продегустируете несколько видов самого популярного армянского напитка и поймете, почему здесь говорят, что больше всего коньяка приходится на долю ангелов. А после окажетесь в армянском ресторане, где понаблюдаете, как пекут лаваш, и попробуете вкуснейший шашлык, кюфту и армянскую долму.
Организационные детали
При заказе экскурсии я бесплатно довезу вас из аэропорта.
Билеты в музей Сергея Параджанова и Матенадаран не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно.
Дегустация коньяка и ужин оплачиваются отдельно (дегустация — от 10 долларов, ужин — от 10 до 20 долларов).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нерсес — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 254 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Нерсес. Я очень люблю Армению, люблю делиться и дарить радость своим гостям. Я готов показать вам Ереван, такой древний и такой молодой! На моих экскурсиях вы прикоснетесь к многовековым, прогретым солнцем камням Караунджа, искупаетесь в Севане и прокатитесь по самой длинной в мире канатной дороге.
При заказе экскурсии я бесплатно довезу вас из аэропорта.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Natalia
Мы прилетели в Ереван компанией из 4-х человек. Рано утром в аэропорту нас встретил Нерсес со своей женой, они отвезли нас до дверей квартир. На следующий день Нерсес провел для читать дальшеуменьшить
нас замечательную экскурсию, показал свой город, рассказал историю Еревана, Армении, армянского народа. Кроме того, забронировал для нас рестораны на 2 вечера! Порекомендовал, какую экскурсию-дегустацию брать на Арарате. Нам все очень понравилось! Нерсес, большое спасибо!
Нерсес
Ответ организатора:
Спасибо большое!
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И
Иван
Прекрасно провели время в Ереване на экскурсии у Нерсеса, опытный, профессиональный и приятный в общении гид. Часть экскурсии была на автомобиле, часть - пешком, в итоге день пролетел незаметно, спасибо Нерсесу. Рекомендуем!
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Михаил
прекрасно проверенное время с отличным человеком и гидом! спокойный неторопливый рассказ не монолог а диалог (что мне было важно) получили прекрасное описание Еревана всех интересных мест за это время! все вопросы были раскрыты! советую 100% кто не хочет слушать цифры и даты.., а спокойной дружественной обстановке совершить отличную экскурсию по городу;) 👍🏻Срасибо мой добрый новый армянский товарищ;) 🤝
Нерсес
Ответ организатора:
Спасибо большое!
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Evelina
Самые лучшие впечатления и от экскурсии и от знакомства с Нерсесом! Мы были покорены знаниями истории Армении, истории искусств армян, прекрасным языком подачи материала, интеллигентностью нашего экскурсовода и его любовью читать дальшеуменьшить
к Армении! Было интересно общаться на любые темы! Нерсес учитывал все наши желания и интересы и по ходу перестраивал экскурсию. Вместо заявленных 3,5 часов мы прогуляли с 10.30 до 16.00 и закончили наше путешествие по Еревану в чудесном ресторане, куда нас проводил Нерсес! Время пробежало незаметно и даже дождь со снегом и ветер не смогли нам испортить впечатление! Всем очень рекомендуем и обязательно вернемся! Нерсес, спасибо от души!
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Екатерина
отлично провели день, погуляли по Еревану, все очень понравилось. прекрасный гид🔥
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Александр
Настоятельно рекомендую всем. Просто сходите и сами всё почувствуете. Встреча в аэропорту, помощь с заселение, встреча в отеле в другой день экскурсии, сама экскурсия на одном дыхании, автомобиль и пешком. читать дальшеуменьшить
С огромной любовью к стране, к городу, к его истории. В тоже время очень практично, по домашнему, с кофе и даже метро. В нужном темпе, с нужной глубиной. Нерсес стал настоящим близким другом в Ереване. Это самое ценное. Большой привет жене Нерсеса - Марине.;)