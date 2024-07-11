Ежедневная Групповая экскурсия Влюбиться в Ереван

Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Путешествие из Гюмри в Ереван обещает стать незабываемым.

Экскурсия начинается с архитектурного комплекса Каскад, где каждая ступень рассказывает свою историю. Центр искусств Гафесчяна откроет перед вами мир современного искусства.

Далее, вас ждет
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знакомство с Оперным театром и музыкальными фонтанами, которые оживают в вечернее время, создавая неповторимую атмосферу. Посещение коньячного завода не оставит равнодушным ни одного гостя.

Вас ждут дегустации, тосты и рассказы о местных традициях и застольях, которые позволят глубже понять культуру и гостеприимство армянского народа.

В стоимость экскурсии включены услуги профессионального гида и комфортабельный трансфер, что гарантирует удобство и безопасность на протяжении всего путешествия.

Дегустация на коньячном заводе оплачивается отдельно, что позволяет вам самостоятельно выбрать желаемые образцы для проб.

Это путешествие станет открытием Еревана в его многообразии и красоте, открывая город контрастов во всем его великолепии

4
1 оценка

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Увидеть архитектурный комплекс Каскад
  • 🎭 Посетить Оперный театр
  • 🎶 Полюбоваться музыкальными фонтанами на площади Революции
  • 🍷 Побывать в подвалах коньячного завода
  • 📜 Узнать о хранилище древних рукописей Армении
  • 🍽 Окунуться в местные традиции и застолья
Ежедневная Групповая экскурсия Влюбиться в Ереван
Ежедневная Групповая экскурсия Влюбиться в Ереван
Ежедневная Групповая экскурсия Влюбиться в Ереван
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Архитектурный комплекс Каскад
  • Оперный театр
  • Музыкальные фонтаны на площади Революции
  • Погреба коньячного завода
  • Хранилище древних рукописей Армении

Описание экскурсии

Что вас ждет Ереван — город контрастов, которые проявляются в его архитектуре, искусстве, кулинарии и характере местных жителей. Во время экскурсии мы увидим архитектурный комплекс Каскад, представляющий собой систему ступенчатых переходов, цветников и фонтанов, внутри которой расположен Центр искусств Гафесчяна. Я расскажу о хранилище древних рукописей Армении. Мы полюбуемся на Оперный театр и музыкальные фонтаны на площади Республики. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги профессионального гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

Экскурсия проводится каждый день, даже если один человек в группе

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги профессионального гида.
Что не входит в цену
  • Дегустация на коньячном заводе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туманян 1
Завершение: Площадь республики
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждый день, даже если один человек в группе
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
11 июл 2024

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