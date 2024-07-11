Путешествие из Гюмри в Ереван обещает стать незабываемым.
Экскурсия начинается с архитектурного комплекса Каскад, где каждая ступень рассказывает свою историю. Центр искусств Гафесчяна откроет перед вами мир современного искусства.
Далее, вас ждет
Экскурсия начинается с архитектурного комплекса Каскад, где каждая ступень рассказывает свою историю. Центр искусств Гафесчяна откроет перед вами мир современного искусства.
Далее, вас ждет
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Увидеть архитектурный комплекс Каскад
- 🎭 Посетить Оперный театр
- 🎶 Полюбоваться музыкальными фонтанами на площади Революции
- 🍷 Побывать в подвалах коньячного завода
- 📜 Узнать о хранилище древних рукописей Армении
- 🍽 Окунуться в местные традиции и застолья
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Архитектурный комплекс Каскад
- Оперный театр
- Музыкальные фонтаны на площади Революции
- Погреба коньячного завода
- Хранилище древних рукописей Армении
Описание экскурсииЧто вас ждет Ереван — город контрастов, которые проявляются в его архитектуре, искусстве, кулинарии и характере местных жителей. Во время экскурсии мы увидим архитектурный комплекс Каскад, представляющий собой систему ступенчатых переходов, цветников и фонтанов, внутри которой расположен Центр искусств Гафесчяна. Я расскажу о хранилище древних рукописей Армении. Мы полюбуемся на Оперный театр и музыкальные фонтаны на площади Республики. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги профессионального гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
Экскурсия проводится каждый день, даже если один человек в группе
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида.
Что не входит в цену
- Дегустация на коньячном заводе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туманян 1
Завершение: Площадь республики
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится каждый день, даже если один человек в группе
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
11 июл 2024
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