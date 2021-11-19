Музей современного искусства под открытым небом - Каскад.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С радостью берусь показать вам настоящий Ереван и помочь впитать его колорит за один день.
Что вас ждет:
Вы увидите город во всей красоте и разнообразии красок, вкусов и сюжетов. Прогуляемся по главным достопримечательностям, поговорим об архитектуре Еревана, об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и о том что именно делает Ереван уникальным. Кстати, по желанию вы побываете на ереванском коньячном заводе, где продегустируете армянский коньяк.
Ответы на вопросы
Что входит?
Услуги гида
Что не входит?
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики, у входа в отель Марриотт
Завершение: Каскад
Когда и сколько длится?
Когда: пн, вт, ср, чт, пт - 18:30; сб, Вс - 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
пн, вт, ср, чт, пт - 18:30; сб, Вс - 19:00
Ашот С.
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