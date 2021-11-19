Вы увидите город во всей красоте и разнообразии красок, вкусов и сюжетов.



Прогуляемся по главным достопримечательностям, поговорим об архитектуре Еревана, об армянской культуре прошлого и настоящего, о том, как живут и любят отдыхать ереванцы, о менталитете и о том что именно делает Ереван уникальным.



Кстати, по желанию вы побываете на ереванском коньячном заводе, где продегустируете армянский коньяк.