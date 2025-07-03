Я раскрою вам секреты приготовления кюфты — символа гостеприимства армянского народа. Кюфта настолько популярна в стране, что её готовят на семейные праздники. А угощая кюфтой других, жители передают свою любовь к национальной кухне и делятся своей культурой. Вы увидите все этапы приготовления этого вкуснейшего блюда, а после попробуете его за домашним столом.

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Описание мастер-класса

Приглашаю вас в мой дом! На уютной кухне мы приготовим традиционную кюфту по-армянски. Я покажу вам все этапы приготовления этого нежнейшего блюда из отбивного говяжьего мяса с добавлением специй, коньяка или водки.

А после устроим дегустацию! Вы узнаете, как правильно подавать кюфту и попробуете её с вином, лавашем, сыром и свежими овощами. Мы продолжим наше общение за чашкой кофе или чая, слушая музыку в приятной обстановке армянского дома.

Организационные детали

В стоимость входят все затраты на приготовление кюфты, а также армянское вино, лаваш, сыр, свежие овощи, кофе, чай, фрукты и конфеты.