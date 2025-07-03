Я раскрою вам секреты приготовления кюфты — символа гостеприимства армянского народа. Кюфта настолько популярна в стране, что её готовят на семейные праздники. А угощая кюфтой других, жители передают свою любовь к национальной кухне и делятся своей культурой.
Вы увидите все этапы приготовления этого вкуснейшего блюда, а после попробуете его за домашним столом.
Вы увидите все этапы приготовления этого вкуснейшего блюда, а после попробуете его за домашним столом.
Описание мастер-класса
Приглашаю вас в мой дом! На уютной кухне мы приготовим традиционную кюфту по-армянски. Я покажу вам все этапы приготовления этого нежнейшего блюда из отбивного говяжьего мяса с добавлением специй, коньяка или водки.
А после устроим дегустацию! Вы узнаете, как правильно подавать кюфту и попробуете её с вином, лавашем, сыром и свежими овощами. Мы продолжим наше общение за чашкой кофе или чая, слушая музыку в приятной обстановке армянского дома.
Организационные детали
В стоимость входят все затраты на приготовление кюфты, а также армянское вино, лаваш, сыр, свежие овощи, кофе, чай, фрукты и конфеты.
ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Давташен
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ереване
Провела экскурсии для 135 туристов
Меня зовут Ирина. Я создаю своими руками армянские сувениры и организую у себя дома мастер-классы: вышивальные и кулинарные. С радостью познакомлю вас с местными ремёслами, кухней и вином!Задать вопрос
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия и кулинарный мастер-класс в Ереване
Погрузитесь в историю Армении, узнайте о принятии христианства и научитесь готовить традиционные блюда
6 июл в 09:00
7 июл в 09:00
от €200 за всё до 6 чел.
-
29%
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по Еревану + винная дегустация
Уникальная экскурсия по Еревану с посещением главных достопримечательностей и дегустацией вин. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой
Начало: На площадь Республики
Завтра в 11:00
6 июл в 10:00
€32
€45 за человека
-
10%
Групповая
до 20 чел.
Готовим армянскую толму
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ереване и научитесь готовить традиционную армянскую толму. Вкус и атмосфера вам гарантированы
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€57
€63 за человека