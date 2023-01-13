Наш тур по Армении начинается утром с посещения монастыря Хор-Вирап. Этот аскетичный храм стоит, будто крепость, практически у самого подножия Арарата. Строгий Хор-Вирап – это знаковое место, ведь именно здесь в глубокой яме был заключен Григорий Просветитель за проповедование христианства. Самые храбрые из участников экскурсии смогут воочию посмотреть на нечеловеческие условия, в которых он провел много лет. В этом же монастыре в 301 г. правитель страны принял христианство, а позже приказал сделать его государственной религией – раньше, чем это произошло в Византии.

Мы продолжим наш групповой тур по Армении, посетив Пещеру Птиц. Считается, что это самая древняя винодельня в мире. Её возраст превышает 6 100 лет! В давние времена она размещалась именно в этой пещере, а была обнаружена только пару лет назад. Интересно, что и сегодня в этой местности изготавливается ароматное вино, которым так славится Армения.

Следующий пункт назначения – монастырский комплекс Нораванк. Его величественная красота сохранилась практически неизменной, невзирая на прошедшие века. Этот монументальный монастырь окружен стенами гор, что оставляет неизгладимое впечатление.

Но разве может групповая экскурсия по Армении обойтись без знакомства с гостеприимством армянского народа? Конечно, нет! Поэтому мы сделаем остановку, чтобы вы насладились сытным обедом. Вас ожидают вкуснейшие блюда национальной кухни, закуски и напитки – и, конечно, непревзойдённая атмосфера отдыха и веселья, без которой невозможен туризм Армении.

После обеденного перерыва отправимся на винный завод «Старый Арени». Экскурсия и дегустация уже входят в стоимость группового тура. Вы не просто полюбуетесь красотами виноградников и узнаете, как изготавливается вкуснейшее вино, но и попробуете разные сорта купажей, оцените аромат, плотность и научитесь улавливать тонкие оттенки вкуса.

Наша насыщенная групповая экскурсия по Армении подойдёт к концу после 5 вечера у памятника знаменитому ереванскому архитектору А. Таманяну. Рядом расположен комплекс Каскад, который ярко подсвечивается в вечернее время. Вы сможете самостоятельно продолжить путешествие и познакомиться с колоритом современного Еревана!