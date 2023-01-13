Все древности за один день (с обедом)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Все древности за один день (с обедом)
Все древности за один день (с обедом)
Все древности за один день (с обедом)
Все древности за один день (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырь Хор Вирап
  • Mонастырь Нораванк
  • Посещение пещеры «Птиц»- Арени-1
  • Винный завод «Старый Арени»
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Наш тур по Армении начинается утром с посещения монастыря Хор-Вирап. Этот аскетичный храм стоит, будто крепость, практически у самого подножия Арарата. Строгий Хор-Вирап – это знаковое место, ведь именно здесь в глубокой яме был заключен Григорий Просветитель за проповедование христианства. Самые храбрые из участников экскурсии смогут воочию посмотреть на нечеловеческие условия, в которых он провел много лет. В этом же монастыре в 301 г. правитель страны принял христианство, а позже приказал сделать его государственной религией – раньше, чем это произошло в Византии.

Мы продолжим наш групповой тур по Армении, посетив Пещеру Птиц. Считается, что это самая древняя винодельня в мире. Её возраст превышает 6 100 лет! В давние времена она размещалась именно в этой пещере, а была обнаружена только пару лет назад. Интересно, что и сегодня в этой местности изготавливается ароматное вино, которым так славится Армения.

Следующий пункт назначения – монастырский комплекс Нораванк. Его величественная красота сохранилась практически неизменной, невзирая на прошедшие века. Этот монументальный монастырь окружен стенами гор, что оставляет неизгладимое впечатление.

Но разве может групповая экскурсия по Армении обойтись без знакомства с гостеприимством армянского народа? Конечно, нет! Поэтому мы сделаем остановку, чтобы вы насладились сытным обедом. Вас ожидают вкуснейшие блюда национальной кухни, закуски и напитки – и, конечно, непревзойдённая атмосфера отдыха и веселья, без которой невозможен туризм Армении.

После обеденного перерыва отправимся на винный завод «Старый Арени». Экскурсия и дегустация уже входят в стоимость группового тура. Вы не просто полюбуетесь красотами виноградников и узнаете, как изготавливается вкуснейшее вино, но и попробуете разные сорта купажей, оцените аромат, плотность и научитесь улавливать тонкие оттенки вкуса.

Наша насыщенная групповая экскурсия по Армении подойдёт к концу после 5 вечера у памятника знаменитому ереванскому архитектору А. Таманяну. Рядом расположен комплекс Каскад, который ярко подсвечивается в вечернее время. Вы сможете самостоятельно продолжить путешествие и познакомиться с колоритом современного Еревана!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Wi-Fi в транспорте
  • Традиционный обед
  • Дегустация вина
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура☀️На весь день🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культураДегустационные туры🚌На автобусе🍤ГастрономическиеС обедом

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