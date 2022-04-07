Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии

Обзорная экскурсия по Еревану - лучший способ ознакомиться со всеми достопримечательностями одной из самых красивых

Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Еревану — лучший способ ознакомиться со всеми достопримечательностями одной из самых красивых столиц мира.

Мы посетим все самые интересные места Еревана.
Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии
Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии
Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии
Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии
Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии
Все «визитные карточки» Еревана на насыщенной обзорной экскурсии

Что вас ожидает:

    Такой яркий Ереван
    Я помогу вам прочесть историю города на камне, увидеть древний, невероятно теплый и гостеприимный Ереван — расположенный на самом краю горных вершин, где прошлое и настоящее, древнее и новое переплетены тончайшим узором архитектуры.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
    Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 4 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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