Маршрут тура: Кафедральный Собор Св. Эчмиадзина — Музей 🖼 «Сокровища Эчмиадзина» — Церковь ⛪ Св. Рипсиме — Руины храма Звартноц«Место сошествия Единорожденного»Эчмиадзинский Кафедральный собор (303 г. ), согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) приснилось, как Единорожденный — Христос, сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «место сошествия Единорожденного». Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян.

Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина — ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копьё, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившийся кусочек Ноева Ковчега. Всемирное Наследие ЮНЕСКОДалее мы посетим церковь Св. Рипсиме (VII в. ) — построенной на месте древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть.

Руины храма Звартноц — Летописец Себеос был первым, кто назвал храм «Звартноц», что означает «сонм небесных воинов». Храм Звартноц, также известен, как «Храм Бдящих Ангелов». Храм был возведен еще в VII ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он даёт яркое представление о своей величественной красоте.

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