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Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина

5
4 отзыва
JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Сегодняшний тур это путешествие по духовной столице Армении — по святому Эчмиадзину. Мы с вами посетим святыню святынь — Эчмиадзинский Кафедральный собор, также увидим музей-сокровищницу Эчмиадзина, церковь ⛪ Св. Рипсиме и Руины храма Звартноц.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $15 за человека

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Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина

Что вы увидите

  • Кафедральный Собор Св. Эчмиадзина
  • Музей "Сокровища Эчмиадзина"
  • Церковь Св. Рипсиме
  • Руины храма Звартноц
Маршрут тура: Кафедральный Собор Св. Эчмиадзина — Музей 🖼 «Сокровища Эчмиадзина» — Церковь ⛪ Св. Рипсиме — Руины храма Звартноц«Место сошествия Единорожденного»Эчмиадзинский Кафедральный собор (303 г. ), согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) приснилось, как Единорожденный — Христос, сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «место сошествия Единорожденного». Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян.
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина — ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копьё, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившийся кусочек Ноева Ковчега. Всемирное Наследие ЮНЕСКОДалее мы посетим церковь Св. Рипсиме (VII в. ) — построенной на месте древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть.
Руины храма Звартноц — Летописец Себеос был первым, кто назвал храм «Звартноц», что означает «сонм небесных воинов». Храм Звартноц, также известен, как «Храм Бдящих Ангелов». Храм был возведен еще в VII ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он даёт яркое представление о своей величественной красоте.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
  • обед во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина
Путешествие по духовной столице: соборы и сокровища Эчмиадзина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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4 отзыва оставили туристы

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