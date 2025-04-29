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этого и искали, так что остались в восторге. Уверена, что Павел может подстроиться под любые запросы, т к он сам просил сообщать ему, если мы хотим послушать про что-то другое. Но мы любим разбираться в истории, а не только слушать интересные фактики, так что было очень круто, что Павел обрисовал историю Армении того времени, откуда вообще пришли люди на эти земли, сколько раз и кто приходили. Поговорили про еще один город, который был столицей Урарту до того места, где проводилась экскурсия. В общем, сложилось полное представление не только о самом месте экскурсии, но и о Армении в целом. Павел прекрасно отвечал на все наши вопросы. Видно, что человек горит своим делом, мы даже высказали желание поучаствовать с ним в раскопках, что тоже оказалось возможным (но не на месте экскурсии, конечно). При всем этом Павел показался очень приятным и душевным человеком, рассказывал интересно, помогал нам делать фотографии на миллион девайсов. В общем, экскурсией мы остались точно довольны! Рекомендуем всем, кто любит историю и археологию, а также разные полуразвалившиеся места (мы часто самостоятельно ездим по старым усадьбам на Родине, читаем исторические справки и т д). Было круто, с радостью сходили бы еще на какую-нибудь экскурсию с Павлом)