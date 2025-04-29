Вдали от привычных туристических маршрутов Еревана стоят руины древнего города Тейшебаини.
Мало кто видел эти трёхтысячелетние стены, а между тем — это последняя столица государства Урарту, погибшего в древней войне.
Приглашаю вас исследовать уникальное место! Я как археолог проведу для вас подробную экспедицию и, конечно, расскажу, как открыли и исследовали город.
Мало кто видел эти трёхтысячелетние стены, а между тем — это последняя столица государства Урарту, погибшего в древней войне.
Приглашаю вас исследовать уникальное место! Я как археолог проведу для вас подробную экспедицию и, конечно, расскажу, как открыли и исследовали город.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- живописнейший холм Кармир-Блур.
- древние стены из камня и сырцового кирпича.
- дорогу, построенную ещё в Бронзовом веке.
- гробницы, старинный рынок и городские кварталы древнего города.
Вы услышите:
- историю государства Урарту, северные провинции которого находились на территории современной Армении.
- как появился, стал столицей погибающего царства и был разрушен город Тейшебаини, построенный в 7 веке до нашей эры.
- почему холм, на котором стоял Тейшебаини, называется красным.
- как строились дома из камня и сырцового кирпича и почему они сохранились.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
- Трансфер из центра города и обратно занимает около 30–50 мин.
- Вам понадобится удобная обувь и одежда по погоде — ходить придётся много.
- Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
- Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 544 туристов
Меня зовут Павел, я профессиональный археолог. Больше 20 лет занимался археологией в Новгороде, а теперь живу в Ереване и работаю в археологических экспедициях в разных странах. Много лет я веду научно-популярные блоги об истории и археологи. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против мифов». Провожу экскурсии, мастер-классы и лекции. Я покажу и расскажу то, что знают только археологи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
29 апр 2025
Очень интересная экскурсия, хотя, конечно, и не такая зрелищная, как Гарни, Севан и тп.
Павел глубоко в теме, а послушать профессионала всегда интересно!
Отдельный плюс - не надо полдня куда-то ехать))
Если интересуетесь историей и/или археологией - смело заказывайте!
Павел глубоко в теме, а послушать профессионала всегда интересно!
Отдельный плюс - не надо полдня куда-то ехать))
Если интересуетесь историей и/или археологией - смело заказывайте!
Е
Елизавета
3 апр 2025
Павел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятил своей профессии. Эта экскурсия, как по мне, для нердов или душнил)) но мы именно
А
Алексей
10 янв 2025
Интересная экскурсия на месте раскопок древнего города.
E
Elena
6 янв 2025
Экскурсия была очень увлекательная, с простой и профессиональной подачей. Мы увидели Ереван с новой перспективы. Теперь будет ещё интереснее посетить другие достопримечательности, связанные с древним периодом, а также Исторический музей. Большое спасибо Павлу!
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