Последняя столица погибшего царства

Исследовать руины древнего города на окраине Еревана в компании профессионального археолога
Вдали от привычных туристических маршрутов Еревана стоят руины древнего города Тейшебаини.

Мало кто видел эти трёхтысячелетние стены, а между тем — это последняя столица государства Урарту, погибшего в древней войне.

Приглашаю вас исследовать уникальное место! Я как археолог проведу для вас подробную экспедицию и, конечно, расскажу, как открыли и исследовали город.
5
4 отзыва
Последняя столица погибшего царства
Последняя столица погибшего царства
Последняя столица погибшего царства
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • живописнейший холм Кармир-Блур.
  • древние стены из камня и сырцового кирпича.
  • дорогу, построенную ещё в Бронзовом веке.
  • гробницы, старинный рынок и городские кварталы древнего города.

Вы услышите:

  • историю государства Урарту, северные провинции которого находились на территории современной Армении.
  • как появился, стал столицей погибающего царства и был разрушен город Тейшебаини, построенный в 7 веке до нашей эры.
  • почему холм, на котором стоял Тейшебаини, называется красным.
  • как строились дома из камня и сырцового кирпича и почему они сохранились.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Трансфер из центра города и обратно занимает около 30–50 мин.
  • Вам понадобится удобная обувь и одежда по погоде — ходить придётся много.
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 10 лет.
  • Экскурсия возможна и для большего количества участников — подробности уточняйте в переписке.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
Д
29 апр 2025
Очень интересная экскурсия, хотя, конечно, и не такая зрелищная, как Гарни, Севан и тп.
Павел глубоко в теме, а послушать профессионала всегда интересно!
Отдельный плюс - не надо полдня куда-то ехать))

Если интересуетесь историей и/или археологией - смело заказывайте!
Е
3 апр 2025
Павел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятил своей профессии. Эта экскурсия, как по мне, для нердов или душнил)) но мы именно
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этого и искали, так что остались в восторге. Уверена, что Павел может подстроиться под любые запросы, т к он сам просил сообщать ему, если мы хотим послушать про что-то другое. Но мы любим разбираться в истории, а не только слушать интересные фактики, так что было очень круто, что Павел обрисовал историю Армении того времени, откуда вообще пришли люди на эти земли, сколько раз и кто приходили. Поговорили про еще один город, который был столицей Урарту до того места, где проводилась экскурсия. В общем, сложилось полное представление не только о самом месте экскурсии, но и о Армении в целом. Павел прекрасно отвечал на все наши вопросы. Видно, что человек горит своим делом, мы даже высказали желание поучаствовать с ним в раскопках, что тоже оказалось возможным (но не на месте экскурсии, конечно). При всем этом Павел показался очень приятным и душевным человеком, рассказывал интересно, помогал нам делать фотографии на миллион девайсов. В общем, экскурсией мы остались точно довольны! Рекомендуем всем, кто любит историю и археологию, а также разные полуразвалившиеся места (мы часто самостоятельно ездим по старым усадьбам на Родине, читаем исторические справки и т д). Было круто, с радостью сходили бы еще на какую-нибудь экскурсию с Павлом)

Павел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятилПавел - настоящий профессионал своего дела, работал археологом в разных частях мира и много лет посвятил
А
10 янв 2025
Интересная экскурсия на месте раскопок древнего города.
E
6 янв 2025
Экскурсия была очень увлекательная, с простой и профессиональной подачей. Мы увидели Ереван с новой перспективы. Теперь будет ещё интереснее посетить другие достопримечательности, связанные с древним периодом, а также Исторический музей. Большое спасибо Павлу!

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