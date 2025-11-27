Добро пожаловать в настоящую Армению! Тёплую, щедрую, наполненную ароматами специй, домашней долмы и выдержанного вина.
В комфортной однодневной поездке из Еревана в Татев и обратно мы сделаем всё, чтобы вы не просто увидели красоты страны, но и попробовали их на вкус, а затем унесли с собой в виде воспоминаний, которые останутся с вами навсегда.
Описание экскурсииОднодневное приключение на юге Армении Наш путь начнется с живописной Араратской долины с видом на величественную гору. Мы посетим загадочное ущелье Упи Дзор, где спрятана пещера Магеллана, окутанная древними преданиями. Затем вас ждет теплый прием у хозяйки Лады, где вы попробуете домашнее вино, горные чаи и местные угощения. У зеркального водохранилища Спандаряна вы узнаете историю утонувшей деревни, а по канатной дороге «Крылья Татева» подниметесь к парящему над ущельем монастырю. Завершим день в пещерном комплексе Хндзореск, пройдя по висячему мосту над древними скальными жилищами. Важная информация: Поездка проходит без гида, но с подробным текстовым сопровождением. Всё продумано так, чтобы вы могли путешествовать в своём темпе — без спешки, с наслаждением и свободой
По понедельникам канатная дорога не работает
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Араратская долина и ущелье Упи Дзор
- Водохранилище Спандаряна
- Татевский монастырь
- Хндзореск - пещерный мир
Что включено
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам канатная дорога не работает
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Поездка проходит без гида
- Но с подробным текстовым сопровождением. Всё продумано так
- Чтобы вы могли путешествовать в своём темпе - без спешки
- С наслаждением и свободой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
