Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в настоящую Армению! Тёплую, щедрую, наполненную ароматами специй, домашней долмы и выдержанного вина.



В комфортной однодневной поездке из Еревана в Татев и обратно мы сделаем всё, чтобы вы не просто увидели красоты страны, но и попробовали их на вкус, а затем унесли с собой в виде воспоминаний, которые останутся с вами навсегда.

Описание экскурсии Однодневное приключение на юге Армении Наш путь начнется с живописной Араратской долины с видом на величественную гору. Мы посетим загадочное ущелье Упи Дзор, где спрятана пещера Магеллана, окутанная древними преданиями. Затем вас ждет теплый прием у хозяйки Лады, где вы попробуете домашнее вино, горные чаи и местные угощения. У зеркального водохранилища Спандаряна вы узнаете историю утонувшей деревни, а по канатной дороге «Крылья Татева» подниметесь к парящему над ущельем монастырю. Завершим день в пещерном комплексе Хндзореск, пройдя по висячему мосту над древними скальными жилищами. Важная информация: Поездка проходит без гида, но с подробным текстовым сопровождением. Всё продумано так, чтобы вы могли путешествовать в своём темпе — без спешки, с наслаждением и свободой

