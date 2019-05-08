14 отзывов оставили туристы

Прикоснуться к христианскому наследию и винным традициям Армении
Приглашаю в культурно-дегустационное путешествие на юг страны. У подножия великого Арарата вы встретитесь с символом Армении — монастырём Хор Вирап. В деревушке Арени насладитесь вином и рассмотрите древние предметы быта. А в красных горах найдёте средневековый монастырь Нораванк.
У подножия легендарной библейской горы Арарат возвышается монастырь Хор Вирап. Вы полюбуетесь панорамами, узнаете о древней столице Великой Армении Арташате и о значении этого места для армянского христианства.
Таинственное и вкусное в Арени
В горной деревушке вы услышите о древнейшем в Армении сорте винограда и продегустируете напитки на винном заводе. А после познакомитесь с исторической и природной достопримечательностью — пещерой птиц. Во время археологических раскопок здесь обнаружили свидетельства материальной культуры разных периодов каменного и медного веков. Поговорим о первых здешних жителях, осмотрим древнейшую кожаную обувь и приспособление для производства вина.
Средневековый Нораванк и хачкары
Монастырь окружён огненными горами и имеет богатую духовную и культурную историю. Вы изучите древние хачкары и узнаете об их авторе, архитекторе и художнике Момике — одной из самых одарённых личностей средневековой Армении.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Выезд из центра Еревана, возможен трансфер от и до отеля (оговаривается дополнительно)
Дополнительные расходы: вход на винный завод и дегустация — €8–12 за чел.
По предварительной договорённости можно организовать обед: €8–15 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 7 часов 40 минут
Провёл экскурсии для 1008 туристов
По профессии я — географ, а ещё я человек, влюблённый в Армению. Приглашаю вас в увлекательные путешествия по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций.
Также я организую обучающие фототуры, где научу не только видеть прекрасное, но и передавать увиденное через фотографии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
Мы в полном восторге как от Армении, так и от нашего гида Тиграна! Он прекрасный рассказчик и собеседник, интеллигентный, деликатный, прекрасно говорящий на русском, влюблённый в свою страну человек и читать дальшеуменьшить
знающий о ней множество интересных фактов - об истории, религии, культуре, традициях. Маршруты были прекрасно организованы и спланированы, транспорт - комфортным, а компания интересной! Самое приятное - это то, что с Тиграном вообще не возникало ощущения, которое часто бывает на групповых и индивидуальных экскурсиях - что гид старается поскорее отработать свою программу и избавиться от туристов. Нам часто казалось, что мы гости, встреченные внимательным и радушным хозяином, который с нами не работает, а сам отдыхает. С удовольствием порекомендую Тиграна как гида и сопровождающего по Армении! Всё было абсолютно безупречно, спасибо, Тигран!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Svetlana
Мы заказывали индивидуальную экскурсию с гидом Тиграном. Понравилось абсолютно все! Начиная от подачи автомобиля к отелю, заканчивая великолепным рассказом гида. Тигран очень образованный и опытный гид. Отвечал даже на самые читать дальшеуменьшить
каверзные вопросы, и как отвечал!!! Это были целые житейские истории с мудрыми сравнениями и советами. Мы в восторге от Армении, от гостеприимства, от армянской кухни, от армянского народа, который готов всегда помочь и подсказать. Мы провели всего лишь два с половиной дня в этой замечательной стране, но благодаря интересной подаче информации от Тиграна, получили полное представление об Армении.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
В мае 2019 года мы с семьёй побывали в Армении и к потрясающему впечатлению от природы, погоды, кухни и гостеприимства добавилась радость от встречи с замечательным человеком, гидом, знатоком и читать дальшеуменьшить
любителем истории и культуры Армении, чей рассказ был познавателен, интересен и полезен для понимания жизни армянского народа - Тиграном! Огромное спасибо за экскурсии, за понимание и доброжелательность! От всей нашей семьи Желаю здоровья и процветания! Надеюсь что когда нибудь вернёмся в Армению, уж очень понравилось)) точно будем пытаться попасть на экскурсию с Тиграном! Рекомендую всем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Валентина
Поездка с Тиграном нам понравилась. Гид много рассказал нам не только о достопримечательностях, которые мы посетили, но и о современной жизни в Армении, а также посоветовал, какие ещё места посетить. читать дальшеуменьшить
Было очень приятно, что пару раз Тигран остановил машину специально, чтобы мы сфотографировали красивые виды. Очень классно организовали поход в древнюю пещеру: мы подъехали туда во время обеда, заказали еду в местной кафешке, сходили на небольшую экскурсию, а когда вернулись, нам почти сразу подали еду. Программа всего дня достаточно насыщенная, но при этом мы не сильно устали.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Женя
Тигран потрясающий гид, любящий свое дело, знающий, деликатный, с богатой речью и морем знаний. Очень ценно пообщаться не просто с гидом, а с человеком, кто занимается наукой сейчас, в настоящем читать дальшеуменьшить
моменте: конференции по истории, актуальные новости археологических раскопок, которые проходят сейчас, фундаментальные знания геологии (Тигран один из авторов энциклопедии о природе Армении) — в общем, это был большой подарок для нас. Мы провели вместе несколько насыщенных и интересных часов, и обязательно сходим на другие экскурсии в следующий приезд.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Тигран очень внимательный человек и интересный рассказчик. Он отвечал на все вопросы касаемые этой экскурсии и других мест, рассказал исторические факты и предположения относительно событий прошлого очень деликатно поделился своим читать дальшеуменьшить
мнением. Его речь четкая, понятная и доступная, слушать Тиграна было очень познавательно и комфортно. Мы посетили прекрасные места, Тигран учитывал наши пожелания, провёл по красивым тропам и дал возможность сделать замечательные фото. Очень рекомендую экскурсии с Тиграном.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Хор Вирап, Арени и Нораванк - из Еревана»