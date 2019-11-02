14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Древняя история 📖 холма Хор Вирап

У подножия легендарной библейской горы ⛰️ Арарат возвышается живописный монастырь Хор Вирап. У его мощных стен вы полюбуетесь открывающимися панорамами, узнаете о древней столице Великой Армении Арташате и о значении этого места в развитии армянского христианства.

Таинственное и вкусное в Арени

Горная деревушка Арени встретит вас аутентичной атмосферой: здесь вы узнаете о древнейшем в Армении сорте винограда. Вы не только услышите об особенностях местного виноградарства, но и сами оцените их — вас ждёт дегустация на винном заводе Арени. А после вы познакомитесь с местной исторической и природной достопримечательностью 🏛️ — пещерой птиц. Во время археологических раскопок здесь обнаружили свидетельства материальной культуры разных периодов Каменного и Медного веков. Гуляя по залам карстовой пещеры, вы узнаете о первых местных жителях и увидите древнейшую кожаную обувь и приспособление для производства вина.

Средневековый Нораванк и хачкары

Из Арени вы отправитесь к одному из великолепнейших средневековых памятников Армении — монастырю Нораванк. Окружённый огненными горами, этот монастырь имеет богатую духовную и культурную историю 📖. Здесь вы осмотрите древние хачкары и узнаете об их авторе, архитекторе и скульптуре Момике — одной из самых одаренных личностей средневековой Армении.

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