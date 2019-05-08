14 отзывов оставили туристы

Приглашаю в культурно-дегустационное путешествие на юг страны. У подножия великого Арарата вы встретитесь с символом Армении — монастырём Хор Вирап. В деревушке Арени насладитесь вином и рассмотрите древние предметы быта. А в красных горах найдёте средневековый монастырь Нораванк.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя история холма Хор Вирап

У подножия легендарной библейской горы Арарат возвышается монастырь Хор Вирап. Вы полюбуетесь панорамами, узнаете о древней столице Великой Армении Арташате и о значении этого места для армянского христианства.

Таинственное и вкусное в Арени

В горной деревушке вы услышите о древнейшем в Армении сорте винограда и продегустируете напитки на винном заводе. А после познакомитесь с исторической и природной достопримечательностью — пещерой птиц. Во время археологических раскопок здесь обнаружили свидетельства материальной культуры разных периодов каменного и медного веков. Поговорим о первых здешних жителях, осмотрим древнейшую кожаную обувь и приспособление для производства вина.

Средневековый Нораванк и хачкары

Монастырь окружён огненными горами и имеет богатую духовную и культурную историю. Вы изучите древние хачкары и узнаете об их авторе, архитекторе и художнике Момике — одной из самых одарённых личностей средневековой Армении.

Организационные детали