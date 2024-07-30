Весенняя магия Армении — 7 дней незабываемых впечатлений
Этот маршрут создан для тех, кто чувствует себя путешественником, а не просто туристом. Мне организатору хочется показать Армению такой какую я ее полюбил живя в ней. Показать красоту природы, доброту местных жителей.
Жить жизнь в путешествии, а не собирать галочки мест которые мы посетили.
Мы объединяем людей в уникальных местах и показываем их глазами искателя приключений — когда цель поездки не ограничивается красивыми фотографиями, а заключается в глубоком погружении в атмосферу, традиции и неповторимый колорит местной жизни.
Программа тура по дням
Первые шаги по Армении
Встреча в городе Ереван, Храм Гарни
Начнем наше путешествие с утренней встречи в самом сердце Еревана. Приветствуя друг друга, мы отправимся в захватывающее путешествие, которое откроет перед вами невероятные красоты Армении. И первой нашей остановкой станет Храм Гарни — величественный языческий храм, одно из самых ярких исторических чудес страны. Этот храм, посвящённый солнечному богу Митре, поразит вас своей архитектурной гармонией и уникальностью. Оказавшись здесь, вы перенесётесь в далёкие времена, когда в этом месте поклонялись богам.
Симфония камней, Монастырь Гегард
Далее мы отправимся к природному памятнику, который не оставит равнодушным ни одного путешественника. Симфония камней — это уникальный природный феномен, где огромные столбы лавы образуют гармоничные геометрические формы. Здесь, среди этих каменных гигантов, вы почувствуете силу природы и её удивительное творение. Следующая остановка — потрясающий Монастырь Гегард, скрытый в глубинах скал. Этот монастырь, включённый в список Всемирного наследия Юнеско, является настоящим архитектурным шедевром. Он словно вырастает из камня, и здесь особенно ощущается гармония человека и природы. Гегард хранит в себе дух тысячелетий и станет одним из самых запоминающихся мест в нашем путешествии.
Дилижан
Затем нас ждёт живописный путь в город Дилижан, маленький и уютный город, окружённый зелёными холмами и лесами. Во время поездки вы будете наслаждаться чудесными видами армянских гор. Вы попробуете традиционные армянские угощения, почувствуете атмосферу гостеприимства и пообщаетесь с местными жителями. Вечером мы поселимся в одном из самых красивых отелей Дилижана, расположенном прямо посреди гор. Этот уголок уединения позволит вам насладиться тишиной и красотой природы, а ночь в таком месте подарит вам незабываемое ощущение спокойствия и умиротворения.
Деревня Фиолетово, Молокане
Дилижан
Просыпаемся в Дилижане, в сердце Армянской Швейцарии, где утро наполняет горы прохладной свежестью. Завтракаем, наслаждаясь тишиной природы, и готовимся к новому дню, полному открытий.
Фиолетово
Погружение в культуру Молокан с общением, прогулкой и домашним обедом.
В 20км от Дилижана расположена деревня Фиолетово, где поселился Русский народ Молокане. Это удивительные люди, которые сохранили самобытность и традиции находясь в Армении.
Мы познакомимся с семьей, которая там живет и иногда организует прогулки для туристов. Нам расскажут как устроен быт Молокан, историю переселения народа в Армению, традиции и обычаи, что разрешено, а что находится под запретом у них.
А вы знали что:
У них нет церквей только собрания
Молокане молятся в молельных домах без алтарей и икон. На службах поют духовные псалмы
Молокане Фиолетово и других сёл сохранили диалект Xix века с такими словами, как чаво (вместо чего), ихний и евоный.
Русские, но не православные
Молокане духовные христиане, отвергающие церковные обряды, иконы и священников.
Вечерний отдых в Дилижане
По желанию мы отправимся на винную дегустацию, где вы сможете самостоятельно закупорить бутылку игристого вина! Нам поведают тайны производства вин, часть из них мы попробуем. На закуску будут вкусные сыры и прошутто. Вечером мы возвращаемся в уютный отель в Дилижане. Здесь нас ждёт ужин, отдых и неспешный вечер среди гор и сосновых лесов идеальное завершение дня, наполненного вдохновением.
Горные вершины и зеркальные озёра
Димац
Наш день начнётся с ароматного и вкусного завтрака, который зарядит энергией перед увлекательным путешествием. Свежие продукты, местные деликатесы и атмосфера уюта — всё это создаст настроение на весь день. Если утро радует ясным небом, мы отправляемся к горе Димац. С её высоты открываются невероятные виды на окружающие хребты, а чистый воздух наполняет лёгкие энергией свободы. Это место создано для тех, кто любит тишину гор и величие просторов.
Прогулка по Дилижану и озеро Парз Лич
Если же погода будет капризной, мы останемся исследовать уютный Дилижан пройдёмся по его узким улочкам, заглянем в местные лавки ремесленников, а затем отправимся на озеро Парз Лич. Этот сказочный уголок, окружённый густыми лесами, словно зеркало природы, отражающее её нетронутую красоту.
Озеро Севан
После насыщенного дня мы отправимся к великому Севану — самому большому озеру Кавказа, которое называют армянским морем. По дороге нас ждут потрясающие виды: бескрайние просторы, горные перевалы и уникальные ландшафты, которые делают путь таким же захватывающим, как и сам пункт назначения. Наш день завершится прекрасным ужином и ночёвкой в гостинице прямо на берегу озера. Здесь нас ждёт умиротворяющая атмосфера, тишина и пейзажи, от которых невозможно оторвать взгляд. Волны ласково плещутся о берег, а горные вершины вдалеке создают идеальную картину для завершения дня. Завтра нас ждут новые открытия, а пока — время расслабиться, вдохнуть прохладу Севана и насладиться звёздным небом над этим удивительным местом.
Секреты Вселенной
Радиотелеспок
Просыпаемся на берегу высокогорного озера Севан, наслаждаемся свежим горным воздухом и завтракаем под шум волн. Этот момент настоящая гармония природы, когда можно просто остановиться и впитать тишину и красоту Армянского моря. После завтрака отправляемся к радиотелескопу, затерянному среди горных хребтов. Это место, где наука встречается с бескрайним космосом, а массивная антенна, обращённая в небо, словно приглашает прикоснуться к великим тайнам Вселенной. Здесь можно ощутить масштаб времени и пространства, заглянуть в прошлое, где учёные ловили сигналы из глубин Галактики.
Монастырь Севанаванк
После увлекательной прогулки у радиотелескопа, мы отправляемся обратно к Севану. По дороге заглянем в Севанаванк древний монастырь, который гордо возвышается над озёрной гладью. Возведённый в Ix веке, он хранит в себе дух древности и силы.
Баня на берегу Севана
К вечеру возвращаемся в нашу гостиницу, где у нас будет время перевести дух, поделиться впечатлениями и подготовиться к особенной части дня - походу в баню, которая расположена прямо у воды. Здесь нас ждёт тёплый, расслабляющий пар, аромат трав и ощущение полного расслабления. А для самых смелых — возможность окунуться прямо в холодные воды Севана, прочувствовав настоящий контраст стихий! После бани нас ждёт согревающий ужин в гостинице, где можно насладиться местными блюдами и вспомнить самые яркие моменты дня. А дальше — свободное время: можно прогуляться по вечернему берегу, устроить тёплые беседы или просто насладиться уединением и тишиной этого волшебного места.
Горная одиссея
Дорога в Татев
Сегодня нас ждёт захватывающее путешествие в Татев, и, чтобы насладиться каждым мгновением дороги, мы отправляемся ранним утром. Впереди перевалы, живописные ущелья и дух настоящего приключения. По желанию делаем остановку в винодельне Арени, где вино делают вот уже несколько тысяч лет. Здесь можно не только продегустировать местные вина, но и попробовать напитки покрепче, насладившись насыщенным вкусом армянских традиций.
Чёртов мост
Продолжая путь, мы проедем через живописное ущелье, где отвесные скалы обрамляют извилистую дорогу. Одна из интереснейших точек маршрута Чёртов мост, который веками соединяет берега бурного Воротана. Говорят, вода здесь обладает лечебными свойствами, а сама природа создала этот мост таким, что кажется, будто он парит в воздухе.
Крылья Татева
Далее мы доберёмся до знаменитой канатной дороги Крылья Татева. Это не просто дорога, а величественный полёт над ущельем Воротан, откуда открываются захватывающие виды. Если погода позволит, мы отправимся в путешествие уже сегодня, а если нет перенесём этот невероятный полёт на утро следующего дня.
Татев
Вечером доберёмся до уютного Гостевого дома, расположенного прямо у стен легендарного Татевского монастыря. Здесь, среди тишины гор и свежего воздуха, нас ждёт вкусный ужин, после которого можно расслабиться, прогуляться и почувствовать особую энергетику этого места.
Тропа силы
Прощание с Татевом, Хндзореск
Ранним утром наслаждаемся сытным завтраком и отправляемся навстречу новым приключениям, попутно не забывая попрощаться с величественным Татевом. Первая остановка пещерный город Хндзореск. Крутые утёсы, пещеры, где когда-то жили люди, и подвесной мост, раскачивающийся над ущельем, дарят ощущение путешествия во времени. Здесь можно ощутить дух древности и насладиться завораживающими панорамами.
Джермук и водопад
После дороги через горные перевалы нас встречает Джермук знаменитый курортный город, где бьют природные минеральные источники. Здесь производят легендарную воду Jermuk, а в санаториях установлены фонтаны с тёплой и холодной минеральной водой, которую можно попробовать прямо на месте. Мы прогуляемся к Джермукскому водопаду, который, падая с высоты 68 метров, напоминает длинные серебряные волосы.
Домашний уют и вечер у костра
Заселяемся в частный дом, где нас ждёт тёплая атмосфера, ароматный шашлык, который приготовим сами, и душевные разговоры. Под звездным небом и в окружении гор, этот вечер станет по-настоящему незабываемым.
Последний аккорд
Выезд в Ереван
После утреннего завтрака мы отправляемся в путь, возвращаясь в столицу Армении. Путь будет не быстрым, но невероятно живописным — напоминанием о красоте этой страны, которая оставит незабываемые впечатления в сердце.
Хор Вирап
Если погода будет благоприятной, мы сделаем остановку в Хор Вирапе, древнем монастыре, который лежит у подножия горы Арарат. С этого места открывается один из самых впечатляющих видов на святую для армян гору. Здесь, в тени монастыря, можно почувствовать дух истории и прочувствовать силу духовного наследия.
Ереван и прощальный ужин
Возвращаемся в Ереван — динамичную и современную столицу Армении, где нам предстоит немного свободы. Прогулка по уютным улицам, посещение местных кафе или просто прогулка по площади Республики, где время словно замедляется. В этом городе история и современность переплетаются, создавая уникальную атмосферу. Заключительный аккорд нашего путешествия — прощальный ужин в ресторане Кавказская пленница. В атмосфере уюта и кавказского гостеприимства мы поделимся впечатлениями, отметим яркие моменты путешествия и поблагодарим эту страну за её тёплый приём.
Этот день завершит наше незабываемое армянское приключение, и мы уедем с мыслями о гостеприимных людях, величественной природе и многовековой истории, которая продолжает жить в каждом уголке этой страны.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях: Дилижан (2 ночи), Севан (2 ночи), Татев (1 ночь), Джермук (1 ночь). Двухместное размещение. Трехместное размещение возможно по вашему желанию (семьи/друзья)
- Великолепные завтраки (кроме дня прилёта)
- Обед на горе Димац и в д. Фиолетово
- Комфортабельный трансфер от места встречи и по всем локациям маршрута
- Экскурсия Гарни, Гегард, Сад камней
- Сопровождение организатора
- Посещение симфонии камней
- Посещение языческого храма Гарни
- Посещение радиотелескопа
- Билеты на канатную дорогу Крылья Татева
- Баня на о. Севан
- Помощь в подборе билетов на любой вид транспорта
Что не входит в цену
- Перелет до Еревана и обратно
- Питание не включенные в программу
- Личные расходы
- Такси из/в аэропорт, отель (Все прилетают в разное время, стоимость такси с аэропорта по Яндекс 400 руб. время в пути 25 минут)
Визы
Виза не нужна