Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Всё путешествие мы будем передвигаться на внедорожниках Land Cruiser с опытным водителем»
1 авг в 08:00
14 авг в 08:00
78 000 ₽ за человека
По Армении на джипе: древние храмы, природные чудеса и достопримечательности столицы
Посетить Джермук, восхититься Симфонией камней и погулять по Еревану
Начало: Аэропорт Армении, время зависит от времени вашего ...
12 июн в 10:00
10 июл в 10:00
65 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
Встретить рассвет над облаками, отдохнуть у водопада Шаки, посетить монастыри Татев и Воротнаванк
Начало: Ереван, время и место по договорённости
«Ради этого мы преодолеем на внедорожнике сотни километров и доберёмся почти до границы с Азербайджаном»
23 мая в 10:00
30 мая в 10:00
€900 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена28 октября 2024Ездили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехала с ожиданием, что страна
- ТТатьяна24 октября 2024Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура: нет толпы туристов, есть
- ААнастасия20 октября 2024Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор! Шикарная природа, гостеприимные люди, вкусная еда, богатое историческое наследие-
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Джиппинг»
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