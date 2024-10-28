Покататься на джипах в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Джиппинг» в Ереване, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
На машине
Джиппинг
5 дней
13 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Всё путешествие мы будем передвигаться на внедорожниках Land Cruiser с опытным водителем»
1 авг в 08:00
14 авг в 08:00
78 000 ₽ за человека
По Армении на джипе: древние храмы, природные чудеса и достопримечательности столицы
На машине
Джиппинг
4 дня
По Армении на джипе: древние храмы, природные чудеса и достопримечательности столицы
Посетить Джермук, восхититься Симфонией камней и погулять по Еревану
Начало: Аэропорт Армении, время зависит от времени вашего ...
12 июн в 10:00
10 июл в 10:00
65 000 ₽ за человека
Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
На машине
Джиппинг
3 дня
Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
Встретить рассвет над облаками, отдохнуть у водопада Шаки, посетить монастыри Татев и Воротнаванк
Начало: Ереван, время и место по договорённости
«Ради этого мы преодолеем на внедорожнике сотни километров и доберёмся почти до границы с Азербайджаном»
23 мая в 10:00
30 мая в 10:00
€900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    28 октября 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Ездили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехала с ожиданием, что страна
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    довольно однообразна по природе и архитектуре. Этот миф развеялся в первые же дни поездки. Александр показал нам очень разнообразную Армению с разными горами, храмами, водопадом, озером и даже вулканом! Программа была насыщена разными локациями, при этом мы не сильно уставали, утром было время на спокойное пробуждение и завтрак, а вечером мы не очень поздно возвращались в отель. За поездку мы сменили 4 отеля и все они были запоминающиеся и с изюминкой. Особенно отель Elegis в горах, советую не экономить и согласиться на улучшенный номер, если будет такая возможность) Будьте готовы, что погода в горах очень переменчива, мы застали и солнце, и снег, и дождь. Рекомендую взять одежду на разные погодные условия и быть готовыми, что маршрут может меняться по ходу путешествия. Мы, например, из-за снега не смогли проехать к храму Татев и прокатиться там на канатной дороге, а также посмотреть пещерный город, но ехать туда в снег и дождь было просто небезопасно. Отдельно отмечу армянское гостеприимство, все люди были очень открыты и готовы много рассказать нам о своей стране и культуре. Ну и конечно еда - ее было очень много и очень вкусно) В нашей группе было всего 3 человека, возможно иногда не хватало времени побыть вдвоем, однако в такой маленькой группе конечно же есть свои плюсы - легко организоваться, вы никого не ждете на локациях, тур получается очень гибкий. В итоге организацией тура я довольна, точно хочется вернуться в Ереван и еще раз насладиться этой гостеприимной страной)

    Ездили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехалаЕздили с парнем в этот тур 19-23 октября. В Армении я была первый раз и ехала
  • Т
    Татьяна
    24 октября 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура: нет толпы туристов, есть
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    возможность спокойно насладиться каждой локацией, никто не подгоняет, тур не расписан по минутам. Это, скорее, поездка в компании друзей. Александр опытный гид и водитель, для которого безопасность гостей в приоритете. Для Армении это важно, учитывая манеру езды горячих армянских парней, сплошные серпантины и качество дорог в не туристических местах. Погода в горах не предсказуема, поэтому могут быть изменения программы тура, к этому надо быть готовым. У нас не получилось посетить Татев, так как выпал снег и это было не безопасно. Но, зато, Александр отвез нас на вершину вулкана, который не входил в программу и это было незабываемо! Несмотря на то, что я приехала одна, стоимость тура осталась такая же, как при двухместном размещении, но везде у меня был отдельный номер. Про средства размещения - отдельная тема. Каждая ночь проходила в разных локациях и каждая имела свою изюминку. Это и глэмпинг в горах, и "деревня" на берегу Севана и даже зАмок в Горисе! Все номера с собственными санузлами и феном (для девочек это важно)) Если вам нравятся нестандартные маршруты, горы, природа во всех её проявлениях, древние храмы, бесподобная армянская кухня от местных жителей, тогда вам точно понравится этот тур! Только обязательно берите с собой теплые вещи. Если в Ереване+20, в горах может идти снег. Завидую тем, кто поедет в Армению первый раз, Александр влюбит вас в эту страну!

    Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:Была в туре 19-23 октября. Гостей было всего три человека. В этом огромное преимущество данного тура:
  • А
    Анастасия
    20 октября 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор! Шикарная природа, гостеприимные люди, вкусная еда, богатое историческое наследие-
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    это все про Армению! Спасибо огромное Александру. Вы проявили себя как профессиональный организатор, так и экскурсовод. И сделали всё, чтобы тур был комфортный для каждого участника! А нам оставалось лишь наслаждаться путешествием) Спасибо большое, это было прекрасно)

    Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор!Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор!Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор!Вчера вернулись из потрясающего 5-дневного тура. Эмоции не отпускают до сих пор!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Джиппинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
  2. По Армении на джипе: древние храмы, природные чудеса и достопримечательности столицы
  3. Индивидуальный джип-тур по малоизвестной Армении: гора Хуступ, озеро Цаккари и древние обители
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Татев
  7. Арени
  8. Площадь Республики
  9. Гора Арарат
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в мае 2025
Сейчас в Ереване в категории "Джиппинг" можно забронировать 3 тура от 900 до 78 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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