читать дальше

довольно однообразна по природе и архитектуре. Этот миф развеялся в первые же дни поездки. Александр показал нам очень разнообразную Армению с разными горами, храмами, водопадом, озером и даже вулканом! Программа была насыщена разными локациями, при этом мы не сильно уставали, утром было время на спокойное пробуждение и завтрак, а вечером мы не очень поздно возвращались в отель. За поездку мы сменили 4 отеля и все они были запоминающиеся и с изюминкой. Особенно отель Elegis в горах, советую не экономить и согласиться на улучшенный номер, если будет такая возможность) Будьте готовы, что погода в горах очень переменчива, мы застали и солнце, и снег, и дождь. Рекомендую взять одежду на разные погодные условия и быть готовыми, что маршрут может меняться по ходу путешествия. Мы, например, из-за снега не смогли проехать к храму Татев и прокатиться там на канатной дороге, а также посмотреть пещерный город, но ехать туда в снег и дождь было просто небезопасно. Отдельно отмечу армянское гостеприимство, все люди были очень открыты и готовы много рассказать нам о своей стране и культуре. Ну и конечно еда - ее было очень много и очень вкусно) В нашей группе было всего 3 человека, возможно иногда не хватало времени побыть вдвоем, однако в такой маленькой группе конечно же есть свои плюсы - легко организоваться, вы никого не ждете на локациях, тур получается очень гибкий. В итоге организацией тура я довольна, точно хочется вернуться в Ереван и еще раз насладиться этой гостеприимной страной)