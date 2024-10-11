Эти два дня станут путешествием, где вы сможете наслаждаться красотой природы, погрузиться в богатую историю и открыть новые грани духовности.
Вместе с каждой остановкой вы будете шагать по пути, увлекаясь неповторимостью каждого места и вдыхая его энергию.
Позвольте себе раскрыть свое сердце для Армении и она ответит вам незабываемым опытом и множеством впечатлений.
Вместе с каждой остановкой вы будете шагать по пути, увлекаясь неповторимостью каждого места и вдыхая его энергию.
Позвольте себе раскрыть свое сердце для Армении и она ответит вам незабываемым опытом и множеством впечатлений.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Степанаванский дендропарк, крепость Лори и Ванадзор Первой остановкой нашего тура будет ботанический сад Степанавана, который был основан польским биологом Эдмондом Леоновичом в 1933. Площадь дендропарка составляет около 35 га и покрыт естественными лесами с многообразными растениями. Большая часть растений была привезена из Ереванского ботанического сада, а также из многих стран мира. В настоящее время здесь представлено более 500 растений. После посетим руины средневековой крепости — крепость Лори. Здесь сохранилась церковь и 2 бани того времени. В конце тура мы остановимся в Ванадзоре, который является третий по величине город Армении после Еревана и Гюмри и административным центром Лорийской области. здесь мы переночуем. День 2: Монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр После завтрака мы отправимся в монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр, которые были построены в 10-13 веках. Монастырь Ахпат основан королевой Хосровануш (жена армянского короля Ашот III-ого) в 976 н. э. состоит из одного притвора, два коридор-гробницы, трапезной, скриптория, Часовни Амазаспа, колокольни, несколько часовни-гробниц и крест-камней (хачкар)․ Санаин был административным центром и семейным усыпальницей Кюрикянских Багратидов (10-11 веках) а также епископская резиденция (до 11-ого века). Монастырь Санаин состоит из 3-х церквей, нартхекса, скрипториума, колокольни и академии. Монастыри Ахпат и Санаин включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ахтала — монастырь Армянской Апостольской церкви 10-го века, с захватывающими фресками. Крепость сыграла важную роль в защите северо-западных районов Армении (Гугарк) и является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех крепостей в современной Армении. Кобайр — еще один замечательный архитектурный комплекс средневековых времен. Был построен в 12 веке. В главной церкви есть частично отреставрированные фрески и отдельная колокольня 3-го века. Есть также три часовни, одна с живописным балконом. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный тур без гида, только водитель
|от $333
|Индивидуальный тур с гидом
|от $626
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Питание обед (на одного человека - 20, 5 $)
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
Место начала и завершения?
Встреча и высадка в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Не доступен: для инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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