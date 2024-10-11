Трехдневная экскурсия по этому захватывающему маршруту станет путешествием во времени и пространстве, открывая перед вами уникальные красоты Армении. Вы переживете незабываемые моменты, затянутые волшебной атмосферой природы, духовности и истории.
Армения примет вас с открытым сердцем и подарит незабываемые впечатления, оставляя вам желание вернуться сюда ещё раз.
Армения примет вас с открытым сердцем и подарит незабываемые впечатления, оставляя вам желание вернуться сюда ещё раз.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Цахкадзор, Севан, Дилижан Первым пунктом назначения тура является известный горнолыжный курорт — Цахкадзор. В переводе с армянского «Цахкадзор» означает «Ущелье цветов». В северо-западной части Цахкадзора расположен монастырский комплекс 11-го века Кечарис. Последней остановкой будет озеро Севан — «Жемчужина Армении» или «Гегамское море» — одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире. На северо-западной части озера, на узком скалистом полуострове расположен видный памятник армянского раннесредневекового зодчества — монастырь Севанаванк который был построен в 874 г. по велению царицы Мариам. Следующим пунктом тура является «Армянская Швейцария» — Дилижан. В 13 км. к северо-востоку от Дилижана в уютном месте находится монастырский комплекс «Агарцин» («Танец орлов»). Он был построен между 10 и 13 веками. На стене Святого Григория есть потрясающие хачкары, солнечные часы, разрушенный гавит и трапезная с потрясающим арочным потолком. Далее посетим монастырь Гошаванк который был одним из наиболее знаменитых религиозных и учебных центров средневековой Армении, где на протяжении 25 лет жил и вел свою деятельность великий армянский ученый, правовед и хроник Мхитар Гош (1130 -1213 г.). Строительство монастыря Гошаванк было начато в 1188 году и закончено в конце XIII века. Мы остановимся на ночь в Дилижане. День 2: Ахтала, Ахпат, Санаин, Кобайр, Гюмри После завтрака мы отправимся в монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр, которые были построены в 10-13 веках. Монастырь Ахпат основан королевой Хосровануш (жена армянского короля Ашот III-ого) в 976 н. э. состоит из одного притвора, два коридор-гробницы, трапезной, скриптория, Часовни Амазаспа, колокольни, несколько часовни-гробниц и крест-камней (хачкар)․ Санаин был административным центром и семейным усыпальницей Кюрикянских Багратидов (10-11 веках) а также епископская резиденция (до 11-ого века). Монастырь Санаин состоит из 3-х церквей, нартхекса, скрипториума, колокольни и академии. Монастыри Ахпат и Санаин включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ахтала — монастырь Армянской Апостольской церкви 10-го века, с захватывающими фресками. Крепость сыграла важную роль в защите северо-западных районов Армении (Гугарк) и является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех крепостей в современной Армении. Кобайр — еще один замечательный архитектурный комплекс средневековых времен. Был построен в 12 веке. В главной церкви есть частично отреставрированные фрески и отдельная колокольня 3-го века. Есть также три часовни, одна с живописным балконом. Последнее место назначения будет городом Гюмри, где мы переночуем. День 3: Օбзорная экскурсия в Гюмри, Арич, Даштадем, Аруч Город Гюмри — второй по величине город Армении. До конца 19-ого века город назывался Александрополь, потом во время Советского периода был переименован Ленинакан. Гюмри известен своей архитектурой и городскими сооружениями 19-ого века. У нас будет экскурсия по городу, потому что его исторический центр города Гюмри довольно удобен и интересен для изучения. Во время экскурсии вы можете пешком пройтись по центру города, посетить близлежащие монастыри и церкви, музеи как Дзитохцянц тун — музей народной архитектуры и городской жизни Гюмри. Наиболее посещаемые церкви здесь являются Церковь Святого Спасителя или Сурп Аменапркич, Семь ран Богоматери, Русская церковь, Сурп Ншан или Церковь Святого Знака. После, как мы отправимся в Аричаванк и Даштадем крепость. Аричаванк является одной из жемчужин средневековой архитектуры, построенных в 7-13 вв. Монастырь Аричаванк был одним из ключевых центров духовных, культурных и научных центров Армении на протяжении веков. Даштадем означает «перед полем». Предполагается, что строительство крепости было проведено в VII-X вв. Точная дата, когда она была построена, неизвестна. Последняя остановка нашего тура Монастырь Аруч, который был построен в конце 60-х годов армянским дворянином Григорием Мамиконян. Архитектурно это одна из самых важных армянских церквей средневековья, а также одна из крупнейших. Имеет структуру куполообразной одноярусной базилики. Церковь сильно пострадала от землетрясений, и теперь вы можете увидеть небо вместо купола. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный тур без гида, только водитель
|от $410
|Индивидуальный тур с гидом
|от $914
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
- Бесплатный Wi-Fi на борту
- Размещение в отеле для персонала
Что не входит в цену
- Питание обед (на одного человека - 20, 5 $)
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
Место начала и завершения?
Встреча и высадка в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Не доступен: для инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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