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Трехдневная экскурсия по этому захватывающему маршруту станет путешествием во времени и пространстве, открывая перед вами уникальные красоты Армении. Вы переживете незабываемые моменты, затянутые волшебной атмосферой природы, духовности и истории.



Армения примет вас с открытым сердцем и подарит незабываемые впечатления, оставляя вам желание вернуться сюда ещё раз.