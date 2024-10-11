Путешествуя по классической Армении, вы будете погружаться в богатство ее культуры, восторгаться красотой ее природы и наслаждаться гостеприимством местных жителей. Вы окунетесь в атмосферу, где время замедляется, а душа находит
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Монастыри и курортный город Джермук Начиная нашу поездку из Еревана, мы отправимся в монастырь Хор Вирап, который стоит перед заснеженными склонами горы Арарат, национальный символ Армении, откуда открывается потрясающий вид на гору. Это место где Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель) был заключен в тюрьму в течение 13 лет. Имя Хор Вирап означает «глубокая яма». Вы можете спокойно спуститься сюда используя узкую лестницу, чтобы чувствовать атмосферу ямы. Пойже, мы отправимся в винодельню Арени, где у вас будет дегустация армянского вина. Следующим пунктом нашего тура является монастырь Нораванк, который был построен в XIII—XIV веках. Комплекс Нораванк включает в себя церковь Св. Аствацацин (”Буртелашен”), построенную в 1339 г., церковь Св. Степаноса Нахавка и его притвор, церковь Св. Григора и склеп Орбеляна, развалины средневековых часовен и жилых кварталов, а также современный офис и зал. Последняя остановка нашего тура будет горный курортный город Джермук, где мы переночуем. Название города происходит от армянского слова «Джермук», что означает «теплый минеральный источник». Джермук славится своими горячими источниками и маркой минеральной воды, разлитым в городе. Джермук привлекает гостей своим свежим воздухом, водопадом, искусственными озерами, пешеходными дорожками, лесами и горячими источниками. День 2: Уникальные архитектурные памятники Утром, после завтрака, мы отправимся в наилучший сохранившийся караван-сарай в Армении — Селим, построенный из базальтовых блоков в 1332 году принцем Чесаром Орбелианом, согласно надписи на армянском и арабском языках. В этом караван-сарае укрылись путешественники проезжавшие по шоссе пересекающее горы Селим. Это здание является прекрасным примером армянской архитектуры в средние века. После посещения Селима мы отправимся в Норатус, который знаменит благодаря своему кладбищу, старая часть которого имеет более 800 хачкаров (камней-крестов), вытесанных в IX-XVII вв. Здесь представлены хачкары различных этапов развития этого искусства, которые сгруппированы в три основных периода: IX-X, XI-XII и XIII-XVI века. Следующей остановкой будет монастырь Айраванк, который датируется IX-XII веками. Интерьер церкви довольно прост, но в тоже время но очень захватывающий, когда солнце попадает в узкие окна церкви. Лучи солнца попадают внутрь, создавая захватывающее ощущение святости для каждого посетителя. И последний пункт нашего замечательного путешествия является Севанаванк — памятник армянского раннесредневекового зодчества. Монастырь Севанаванк который был построен в 874 г. по велению царицы Мариам. Здания церквей построены из цельных камней черного туфа, отсюда, как полагают, происходит и название монастыря «Севанаванк» — «Черный монастырь». Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный тур без гида, только водитель
|от $323
|Индивидуальный тур с гидом
|от $615
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Питание обед (на одного человека - 20, 5 $)
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
Место начала и завершения?
Встреча и высадка в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Не доступен: для инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
Похожие туры из Еревана
скидка
10%
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
18 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
7200064 800₽ за человека
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
11 окт в 10:00
18 окт в 10:00
37 500₽ за человека
6 дней
6 ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
11 окт в 08:00
88 500₽ за человека