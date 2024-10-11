Этот насыщенный тур позволит вам ощутить красоту и разнообразие Армении.
Вы проникнетесь ее богатой историей, увидите великолепие природы и почувствуете духовность этой земли.
Вас ожидают незабываемые пейзажи, древние святыни и величественные горы, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
Вы проникнетесь ее богатой историей, увидите великолепие природы и почувствуете духовность этой земли.
Вас ожидают незабываемые пейзажи, древние святыни и величественные горы, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тураЧто вас ожидает: День 1: Гарни, Гегард Наше путешествие начинается с посещения Гарни — места, где воплощается красота армянской архитектуры. Вы сможете полюбоваться Гарнийским храмом, с его роскошными деталями и прекрасным расположением на берегу реки Азат. Это место пропитано энергией и духом древности, переносящим вас во времена старинной Армении. Следующая остановка — Гегард, монастырский комплекс, который восхищает своей архитектурой, вырезанной прямо в скале. Известен своими красивыми храмами и уникальной атмосферой, Гегард окутывает вас таинственностью и магией. Прогуляйтесь по его территории, вдыхая дух древности и наслаждаясь видами окружающей природы. День 2: Нораванк, Татев (канатная дорога), Караундж Впереди вас ждет Нораванк — величественный монастырский комплекс, возвышающийся на крутом холме. Его каменные стены и изысканные декорации будут вас впечатлять своей красотой и мощью. Погрузитесь в историю искусства и религии, ощущая дух места и его значимость. Следующая остановка — Татев. Преодолевая впечатляющую канатную дорогу, вы достигнете этого древнего монастырского комплекса, который расположен на вершине скалы. Татев впечатляет своими архитектурными шедеврами и удивительными видами на окружающие горы и долины. Пройдитесь по его территории и погрузитесь в историческую атмосферу этого места. Мы продолжаем наше путешествие в Караундж, где вас ждет Зорац Карер — «Каменный солдат». Здесь величественные каменные столбы природного происхождения, созданные тысячи лет назад, восхищают своей мощью и загадочностью. Погрузитесь в атмосферу древности и удивительной гармонии с природой, ощущая магию этого уникального места. День 3: Арагац (озеро Кари), памятник Армянского алфавита, Амберд Первая остановка — Арагац. Восхититесь величественной горой Арагац, венцом которой является озеро Кари. Ощутите мощь природы, наслаждаясь неповторимыми пейзажами, где вода и горы воссоединяются в гармонии. Следующая остановка — памятник Армянского алфавита. Здесь вы окунетесь в историю и культуру Армении, исследуя богатство армянской письменности. Величественные фигуры букв и символов будут напоминать вам о важности языка и его значимости для народа. Амберд будет следующим впечатляющим местом на нашем пути. Здесь вы встретитесь с древней крепостью, которая возвышается на вершине горы. Погрузитесь в историческую атмосферу и насладитесь видами на окружающие долины и горы. День 4: Севан (Севанаванк), Дилижан (Гошаванк, Агарцин) Севан — место, где вы посетите Севанаванк, монастырский комплекс, расположенный на высокой скале. Ощутите покой и духовность этого места, наслаждаясь видами на озеро Севан и окружающую природу. Дилижан — живописный город, окруженный горами и лесами. Здесь вы посетите Гошаванк и Агарцин, великолепные монастыри, воплощающие дух древности и красоту армянской архитектуры. Погрузитесь в тишину и спокойствие, наслаждаясь окружающей природой. День 5: Эчмиадзин и Звартноц Здесь вы окунетесь в мир древней христианской истории, посещая Рипсиме и Гаяне — уникальные храмы, сохранившие свою изящность и красоту на протяжении многих веков. Очарует вас и святой Собор, знаменитый своей архитектурой и значимостью для армянской церкви. Далее наш путь приведет нас к храму Звартноц, который расположен среди живописных гор и омывается водами горного озера. Вы погрузитесь в атмосферу покоя и духовности, наслаждаясь прекрасными видами на окружающую природу и величественные горы, которые окружают храм. День 6: Ахпат, Санаин, Одзун, Дсех Наш маршрут начинается с Ахпата, древнего монастырского комплекса, который восхищает своими архитектурными шедеврами. Вы будете поражены его изяществом и элегантностью, а древние каменные кресты создадут особую атмосферу святости и покоя. Следующая остановка — Санаин, место, которое пропитано духом древности и духовности. Здесь вы посетите старинный монастырь, окруженный красивой природой и живописными пейзажами. Прогуляйтесь по его территории, ощущая мир и гармонию, которые пронизывают это место. Наши следующие шаги приведут нас в Одзун, где величественный храм возвышается над окружающей местностью. Откройте для себя архитектурные особенности и уникальность этого места, наслаждаясь видами на горы и долины. Погрузитесь в атмосферу вековой истории и насладитесь тишиной и спокойствием, которые царят здесь. Мы завершаем наше путешествие в Дсехе — древнем городе, который известен своими археологическими находками и уникальной атмосферой. Вы почувствуете себя исследователем, погружаясь в прошлое и обнаруживая древние руины и останки. Откройте для себя загадочность и силу этого места, наслаждаясь неповторимым археологическим путешествием. Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Выбрать дату
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный тур без гида, только водитель
|от $855
|Индивидуальный тур с гидом
|от $1 436
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
- Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит в цену
- Питание обед (на одного человека - 20, 5 $)
- Билет на Татев и Цахкадзорскую канатную дорогу - 30, 8 $
- Входные билеты - 11, 5 $
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
Место начала и завершения?
Встреча и высадка в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Не доступен: для инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Еревана
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