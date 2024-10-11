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Этот насыщенный тур позволит вам ощутить красоту и разнообразие Армении.



Вы проникнетесь ее богатой историей, увидите великолепие природы и почувствуете духовность этой земли.



Вас ожидают незабываемые пейзажи, древние святыни и величественные горы, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.