Описание тура
Июнь-лучшее время для путешествия: когда горы еще изумрудно-зеленые, воздух свеж, а солнце уже ласково приглашает к бассейну.
Отели: 3 ночи в Ереване в спа-отеле Династия и 1 ночь среди гор в виллах в Дилижане
Что нас ждет в этой поездке:
Специальное событие: Концерт Лары Фабиан Для желающих — уникальный шанс услышать легендарный голос в магической атмосфере Армении. Вечер, который наполнит сердце нежностью и мурашками.
Ереванские винные дни Погружаемся в эпицентр главного праздника страны! Нас ждут дегустации лучших сортов, уличные шоу, живые концерты и невероятная атмосфера свободы в самом сердце Еревана.
Природа, от которой захватывает дух Мы увидим Армению во всей красе: от зеркальной глади высокогорных озер до бескрайних каньонов. Это те самые виды, которые невозможно забыть и которыми хочется делиться.
Джипинг на вершину мира Взлетаем на мощных внедорожниках высоко в горы, к самым облакам. Только мы, драйв и панорамы, от которых кружится голова.
Храмы с тысячелетней историей Посетим места силы, которые поражают своим величием. Эти древние стены хранят покой и тайны предков, заставляя время остановиться.
Настоящее армянское застолье Идем в гости к местным жителям! Это не просто обед, а полное погружение в культуру: домашняя еда, искренние тосты и тепло настоящей армянской семьи.
Релакс: Баня и бассейн После активных прогулок — заслуженный отдых. Восстанавливаем силы в уютной бане и наслаждаемся прохладой бассейна под открытым небом.
Крутая компания Самое главное — мы едем дружной бандой. Смех, душевные разговоры у костра и новые друзья, с которыми захочется в следующее путешествие!
Программа тура по дням
Винные дни Еревана
Прилетаем в Ереван — и нас сразу окружают такой заботой, что чувствуешь себя как дома. Нигде больше так искренне не встречают. Заселяемся в отель и сразу идем гулять, чтобы прочувствовать город.
Мы как раз успеваем на Винные дни — это главный праздник в году. У каждой из нас будет свой фирменный бокал и специальные жетоны, которые мы будем обменивать на вино. Наш гид расскажет много интересного про армянское виноделие, так что будем пробовать со знанием дела, танцевать и наслаждаться моментом. Идеальное начало поездки!
Идем в гости: настоящее армянское застолье
Утро начинаем с завтрака и поездки на очень красивую винодельню. Прогуляемся по виноградникам, увидим своими глазами, как рождается вино, и, конечно, всё это продегустируем!
А дальше едем в гости на настоящее армянское застолье. Нас ждет невероятно щедрый стол и то самое легендарное гостеприимство, о котором все говорят. На территории дома есть бассейн и баня, так что будем купаться, отдыхать на солнце и танцевать. Будет очень душевно!
Легендарные монастыри и самый вкусный шашлык
Завтракаем в отеле и едем смотреть настоящую Армению. Сначала заедем в Хор Вирап — это знаковое место с мощной историей. Если небо будет ясным, увидим Арарат во всей красе, он там как на ладони!
Потом заедем поздороваться с аистами в Суренаван и в путь к Нораванку. Это храм среди красных скал. Место просто магическое, видео и фотки получатся космические — готовь телефон!
А под конец дня устроим пир у винодела Мгера. Будем пробовать домашний шашлык прямо из тандыра. У него очень уютный гастродвор, всё по-семейному и с душой. Будет очень вкусно и максимально душевно!
После экскурсии, желающие могут пойти на концерт Лары Фабиан. Мы с радостью поможем тебе купить билеты, чтобы этот день закончился на самой красивой ноте.
Горы, вулкан и лазурный Севан
Едем на Севан. Погуляем у воды, подышим воздухом и сделаем красивые фотки на фоне нашего армянского моря.
Заглянем к потухшему вулкану. Необычное и тихое место с крутой энергетикой, чтобы немного замедлиться.
Заедем в Дилижан. Тут невероятный лес и горы, всё очень зеленое — настоящая армянская Швейцария.
Джипинг на гору Димац. Пересаживаемся на внедорожники и поднимаемся на самый верх. Виды там — просто разрыв сердечка, весь масштаб гор перед тобой.
Отдыхаем на вершине. Устроим небольшой пикник, посидим в тишине и просто кайфанем от момента.
Свободный день
Свободный день и вылет домой
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи
- Завтраки
- Застолье у винодела с шашлыком из тандыра
- Застолье у местных жителей с бассейном
- Посещение винодельни
- Все входные билеты на локации
- Сопровождение гида
- Трансфер c аэропорта
- В машине всегда вода, коньяк и вино
- Группу сопровождают организаторы и гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Билеты на концерт Лары Фабиан
- Питание, которое не включено в тур
- Такси до аэропорта
- Билеты на винный фестиваль (15 000 армянских драмм)