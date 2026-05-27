Винный фестиваль, армянское застолье, горы и концерт Лары Фабиан

Июнь - лучшее время для путешествия: когда горы еще изумрудно-зеленые
Винный фестиваль, армянское застолье, горы и концерт Лары Фабиан
Описание тура

Июнь-лучшее время для путешествия: когда горы еще изумрудно-зеленые, воздух свеж, а солнце уже ласково приглашает к бассейну.

Отели: 3 ночи в Ереване в спа-отеле Династия и 1 ночь среди гор в виллах в Дилижане

Что нас ждет в этой поездке:

Специальное событие: Концерт Лары Фабиан Для желающих — уникальный шанс услышать легендарный голос в магической атмосфере Армении. Вечер, который наполнит сердце нежностью и мурашками.

Ереванские винные дни Погружаемся в эпицентр главного праздника страны! Нас ждут дегустации лучших сортов, уличные шоу, живые концерты и невероятная атмосфера свободы в самом сердце Еревана.

Природа, от которой захватывает дух Мы увидим Армению во всей красе: от зеркальной глади высокогорных озер до бескрайних каньонов. Это те самые виды, которые невозможно забыть и которыми хочется делиться.

Джипинг на вершину мира Взлетаем на мощных внедорожниках высоко в горы, к самым облакам. Только мы, драйв и панорамы, от которых кружится голова.

Храмы с тысячелетней историей Посетим места силы, которые поражают своим величием. Эти древние стены хранят покой и тайны предков, заставляя время остановиться.

Настоящее армянское застолье Идем в гости к местным жителям! Это не просто обед, а полное погружение в культуру: домашняя еда, искренние тосты и тепло настоящей армянской семьи.

Релакс: Баня и бассейн После активных прогулок — заслуженный отдых. Восстанавливаем силы в уютной бане и наслаждаемся прохладой бассейна под открытым небом.

Крутая компания Самое главное — мы едем дружной бандой. Смех, душевные разговоры у костра и новые друзья, с которыми захочется в следующее путешествие!

Программа тура по дням

1 день

Винные дни Еревана

  • Прилетаем в Ереван — и нас сразу окружают такой заботой, что чувствуешь себя как дома. Нигде больше так искренне не встречают. Заселяемся в отель и сразу идем гулять, чтобы прочувствовать город.

  • Мы как раз успеваем на Винные дни — это главный праздник в году. У каждой из нас будет свой фирменный бокал и специальные жетоны, которые мы будем обменивать на вино. Наш гид расскажет много интересного про армянское виноделие, так что будем пробовать со знанием дела, танцевать и наслаждаться моментом. Идеальное начало поездки!

2 день

Идем в гости: настоящее армянское застолье

  • Утро начинаем с завтрака и поездки на очень красивую винодельню. Прогуляемся по виноградникам, увидим своими глазами, как рождается вино, и, конечно, всё это продегустируем!

  • А дальше едем в гости на настоящее армянское застолье. Нас ждет невероятно щедрый стол и то самое легендарное гостеприимство, о котором все говорят. На территории дома есть бассейн и баня, так что будем купаться, отдыхать на солнце и танцевать. Будет очень душевно!

3 день

Легендарные монастыри и самый вкусный шашлык

  • Завтракаем в отеле и едем смотреть настоящую Армению. Сначала заедем в Хор Вирап — это знаковое место с мощной историей. Если небо будет ясным, увидим Арарат во всей красе, он там как на ладони!

  • Потом заедем поздороваться с аистами в Суренаван и в путь к Нораванку. Это храм среди красных скал. Место просто магическое, видео и фотки получатся космические — готовь телефон!

  • А под конец дня устроим пир у винодела Мгера. Будем пробовать домашний шашлык прямо из тандыра. У него очень уютный гастродвор, всё по-семейному и с душой. Будет очень вкусно и максимально душевно!

  • После экскурсии, желающие могут пойти на концерт Лары Фабиан. Мы с радостью поможем тебе купить билеты, чтобы этот день закончился на самой красивой ноте.

4 день

Горы, вулкан и лазурный Севан

  • Едем на Севан. Погуляем у воды, подышим воздухом и сделаем красивые фотки на фоне нашего армянского моря.

  • Заглянем к потухшему вулкану. Необычное и тихое место с крутой энергетикой, чтобы немного замедлиться.

  • Заедем в Дилижан. Тут невероятный лес и горы, всё очень зеленое — настоящая армянская Швейцария.

  • Джипинг на гору Димац. Пересаживаемся на внедорожники и поднимаемся на самый верх. Виды там — просто разрыв сердечка, весь масштаб гор перед тобой.

  • Отдыхаем на вершине. Устроим небольшой пикник, посидим в тишине и просто кайфанем от момента.

5 день

Свободный день

Свободный день и вылет домой

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 4 ночи
  • Завтраки
  • Застолье у винодела с шашлыком из тандыра
  • Застолье у местных жителей с бассейном
  • Посещение винодельни
  • Все входные билеты на локации
  • Сопровождение гида
  • Трансфер c аэропорта
  • В машине всегда вода, коньяк и вино
  • Группу сопровождают организаторы и гид
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Билеты на концерт Лары Фабиан
  • Питание, которое не включено в тур
  • Такси до аэропорта
  • Билеты на винный фестиваль (15 000 армянских драмм)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дарья
Дарья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Дарья, и я уже 5 лет создаю незабываемые авторские туры. Ранее работала турагентом, поэтому точно знаю, как сделать путешествие не только комфортным и доступным, но и насыщенным
эмоциями! Наша команда организует туры по Дагестану, Осетии, Армении и Мальдивам. Мы предлагаем: - Опытных гидов, которые поделятся местными традициями и культурой. -Насыщенные программы с увлекательными экскурсиями. -Забронированное проверенное жилье с отзывами выше 4,7 из 5. -Интересные мастер-классы для всех желающих. Самое главное для нас — чтобы люди кайфовали в путешествии, погружались в колорит новой страны и получали яркие эмоции!

