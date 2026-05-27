от 59 000 ₽ за человека

Июнь-лучшее время для путешествия: когда горы еще изумрудно-зеленые, воздух свеж, а солнце уже ласково приглашает к бассейну.

Отели: 3 ночи в Ереване в спа-отеле Династия и 1 ночь среди гор в виллах в Дилижане

Что нас ждет в этой поездке:

Специальное событие: Концерт Лары Фабиан Для желающих — уникальный шанс услышать легендарный голос в магической атмосфере Армении. Вечер, который наполнит сердце нежностью и мурашками.

Ереванские винные дни Погружаемся в эпицентр главного праздника страны! Нас ждут дегустации лучших сортов, уличные шоу, живые концерты и невероятная атмосфера свободы в самом сердце Еревана.

Природа, от которой захватывает дух Мы увидим Армению во всей красе: от зеркальной глади высокогорных озер до бескрайних каньонов. Это те самые виды, которые невозможно забыть и которыми хочется делиться.

Джипинг на вершину мира Взлетаем на мощных внедорожниках высоко в горы, к самым облакам. Только мы, драйв и панорамы, от которых кружится голова.

Храмы с тысячелетней историей Посетим места силы, которые поражают своим величием. Эти древние стены хранят покой и тайны предков, заставляя время остановиться.

Настоящее армянское застолье Идем в гости к местным жителям! Это не просто обед, а полное погружение в культуру: домашняя еда, искренние тосты и тепло настоящей армянской семьи.

Релакс: Баня и бассейн После активных прогулок — заслуженный отдых. Восстанавливаем силы в уютной бане и наслаждаемся прохладой бассейна под открытым небом.

Крутая компания Самое главное — мы едем дружной бандой. Смех, душевные разговоры у костра и новые друзья, с которыми захочется в следующее путешествие!