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Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ИИрина30 сентября 2023Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
- ААнна30 апреля 2023Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
- ООльга29 сентября 2022Выбрали с мамой данный маршрут, т к, во-первых, никогда не были в Армении, во - вторых очень интересно он описан
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «История и архитектура»
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