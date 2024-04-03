Туры Еревана об истории и архитектуре

Найдено 6 туров в категории «История и архитектура» в Ереване, цены от 760 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300 за человека
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • И
    Ирина
    30 сентября 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Тур в Армению был индивидуальный на 2-х человек. С точки зрения организации все было отлично. Гостиница, программа, все понравилось. Но нас разочаровал гид - он был хороший водитель, мы везде успели, все посмотрели, но он почти ничего сам не рассказывал.
  • А
    Анна
    30 апреля 2023
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Брали групповой тур на последнюю неделю апреля, привлек формат тура на машине по всем самым красивым местам Армении с ночевками
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    в горах и возле озера Севан. Надо отметить, что группа набралась небольшая, так как не самый сезон, но это и было прекрасным)! И маршрут, и комфорт, и гид, который возился с нами, как с детьми, были замечательными! Возле озера Севан ночевали в очень атмосферном отеле «Лаваш» с видом и прямым выходом к озеру (в нескольких метрах). В это время еще немного туристов, что добавляло прелести путешествию. Арсен, наш гид, стоит отдельных благодарностей. Всегда старался, чтобы нам было комфортно, ничего не навязывал, всегда спрашивал, что бы нам хотелось, как нам будет удобнее, лучше. Наш тур по программе заканчивался раньше на день, чем наше пребывание в Армении. При этом Арсен до самого нашего отъезда был на связи, помогал сориентироваться в Ереване, помогал с экскурсиями и постоянно интересовался, все ли у нас в порядке, не нужна ли его помощь. В целом программа путешествия организована на отлично, проживание в комфортных отелях с красивыми видами, хороший маршрут и все самое интересное в Армении за несколько дней в хорошей компании)

  • О
    Ольга
    29 сентября 2022
    От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
    Выбрали с мамой данный маршрут, т к, во-первых, никогда не были в Армении, во - вторых очень интересно он описан
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    у организатора. Маршрут интересный, не перегруженный информацией. Не уставали от поездки. Прекрасный гид и водитель Ваграм, всегда нам помогал, очень щедрый, гостеприимный. Благодаря ему мы отведали местные напитки, все нам подсказывал. В первый день с нами работала гид Маша, отлично прогулялись с ней по Еревану, показала нам местные ресторанчики, поведала, что стоит обязательно попробовать. В общем, рекомендую Армению, этот тур и этих гидов!!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «История и архитектура»

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  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "История и архитектура" можно забронировать 6 авторских туров от 760 до 95 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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