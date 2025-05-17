читать дальше

Гюмри: от дверей до стрит-арта» стало для меня ярким и запоминающимся событием. Эта экскурсия не только раскрыла мне уникальную художественную культуру Гюмри, но и позволила погрузиться в атмосферу творческой жизни города.



Основная ценность экскурсии заключалась в том, что она не просто показывала исторические здания, граффити, но и объясняла их исторический и социальный контекст.



Профессионализм гида Ирины был на высшем уровне. Она не просто рассказывала, но и создавала атмосферу, делая экскурсию интерактивной и захватывающей. Ирина обладает глубокими познаниями как в истории Гюмри, так и в современном искусстве. Кроме того, ее энтузиазм и страсть к теме были заразительны. Она проявила удивительное умение поддерживать интерес и отвечать на любые вопросы. Ее непринужденная манера общения и профессиональная подготовка сделали экскурсию не просто информативной, но и очень интересной.







Одним из самых ярких моментов экскурсии стало личное общение с некоторыми художниками и скульпторами, чьи работы мы увидели. Это был уникальный опыт, который позволил нам не только увидеть их работы, но и поговорить о процессе творчества, мотивах и целях, которые стояли за каждым произведением. Это общение добавило экскурсии особую теплоту и искренность.



Экскурсия «Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта» — это не просто путешествие по городу, но и погружение в его художественную и социальную жизнь. Профессионализм гида и возможность личного общения с художниками сделали этот опыт незабываемым.



Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется современным искусством, стрит-артом или просто хочет получить неповторимый опыт погружения в культуру и историю Гюмри. Это не просто экскурсия, а настоящий диалог между прошлым и настоящим, между искусством и жизнью.