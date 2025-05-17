Мои заказы

Необычные дома в Гюмри

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Гюмри, цены от €27, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Яркий и колоритный Гюмри
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Пешая
2.5 часа
-
40%
88 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
€42€70 за всё до 12 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Неожиданный Гюмри
Пешая
3 часа
-
10%
41 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€27€30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    17 мая 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Дата посещения: 9 мая 2025
    Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
  • Д
    Дмитрий
    26 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Хотим поблагодарить Ирину за увлекательную экскурсию! Для нас посещение Гюмри стало верным решением, т. к. мы убедились, что не зря
    читать дальше

    Гюмри считается культурной столицей Армении. Понравилось, что помимо исторических сведений мы узнали много интересного из искусства и творчества. Во время прогулки по городу мы заходили в студии- мастерские, где знакомились и общались с скульпторами, художниками, творческими людьми. Это был интересный опыт, когда можно было вот так просто и непринужденно общаться с незнакомыми тебе людьми. При этом не было чувства неловкости или неудобства. Заходили в известную действующую мужскую парикмахерскую, которая работает с советских времен. Ты реально окунаешься в ауру тех лет, хочется разглядеть каждую деталь, каждую фото на стене.
    История города оживала в рассказах Ирины.
    Несколько часов прогулки прошли незаметно. Формат прогулки был очень комфортный- все было в меру, история, культура, интересные факты. Именно с этой экскурсии началось наше знакомство с гостеприимной Арменией!

  • К
    Кристина
    25 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Прекрасная Ирина, которая рассказала нам про город Гюмри, и его культурную часть. Советуем всем посмотреть город вместе с Ириной!)
    Прекрасная Ирина, которая рассказала нам про город Гюмри, и его культурную часть. Советуем всем посмотреть город вместе с Ириной!)
  • k
    kristina
    20 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Очень интересная экскурсия, длилась 3-3:30 часа, было видно что экскурсовод Ира владела очень хорошо историей Гюмри и тех мест которые показывала. Очень легкая восприятию подача, на все вопросы получила ответы. Очень рекомендую
    Очень интересная экскурсия, длилась 3-3:30 часа, было видно что экскурсовод Ира владела очень хорошо историей Гюмри и тех мест которые показывала. Очень легкая восприятию подача, на все вопросы получила ответы. Очень рекомендую
  • О
    Ольга
    11 ноября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Это было потрясающе! Ирина показала город так, как мне хотелось его увидеть: с улочками, которые сама бы не нашла, знакомством
    читать дальше

    с местными творческими людьми, историей города и не только . Весь маршрут прошел не заметно, хоть и длился 3 часа.
    Искренние рекомендасьон

  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Побывали на экскурсии в октябре. Необычный город Гюмри, наш гид очень хорошо передала дух города и настроение гюмрийцев. Мы побывали
    читать дальше

    в местах, которые простому туристу не удастся увидеть. Особый восторг вызвала старинная парикмахерская! Мы узнали много интересных фактов об истории города и обычаях местных жителей.
    К сожалению до конца экскурсии не удалось дойти, через 3 часа пришлось покинуть группу, потому что к вечеру сильно похолодало и мы с подругой замёрзли. Поэтому рекомендую всем кто бронирует экскурсию после 15 часов в октябре одеваться теплее 🤗
    На мой взгляд, мне не хватило динамичности на экскурсии.

    Побывали на экскурсии в октябре. Необычный город Гюмри, наш гид очень хорошо передала дух города и настроение гюмрийцев. Мы побывали
  • С
    Саргис
    6 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Прекрасный гид Ирина! Интересная пешая экскурсия по центру Гюмри.
    Рекомендую👍 Проникнитесь особым вайбом города, центр города не хуже Еревана. Историческая застройка, купеческие дома не оставят равнодушными к городу.
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Прекрасная, продуманная экскурсия! Ирина - очень интеллигентный, знающий, харизматичный экскурсовод. Получили большое удовольствие от прогулки и общения, заглянули во дворики, в которые сами не осмелились бы войти)) Познакомились с местными мастерами. С удовольствием порекомендую!
  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Побывали сегодня на увлекательной экскурсии с гидом Ириной, посмотрели интересные места в городе. Были и в старинной парикмахерской и в
    читать дальше

    гончарной мастерской и ещё много где), экскурсия длилась 3 часа и мы всё время куда-то шли))
    Было интересно даже подростку, за это отдельное спасибо гиду!
    Рекомендую!

    Побывали сегодня на увлекательной экскурсии с гидом Ириной, посмотрели интересные места в городе. Были и в старинной парикмахерской и в гончарной мастерской и ещё много где), экскурсия длилась 3 часа и мы всё время куда-то шли))
  • И
    Ирина
    28 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»

    Посещение экскурсии «Андерграунд
    читать дальше

    Гюмри: от дверей до стрит-арта» стало для меня ярким и запоминающимся событием. Эта экскурсия не только раскрыла мне уникальную художественную культуру Гюмри, но и позволила погрузиться в атмосферу творческой жизни города.

    Основная ценность экскурсии заключалась в том, что она не просто показывала исторические здания, граффити, но и объясняла их исторический и социальный контекст.

    Профессионализм гида Ирины был на высшем уровне. Она не просто рассказывала, но и создавала атмосферу, делая экскурсию интерактивной и захватывающей. Ирина обладает глубокими познаниями как в истории Гюмри, так и в современном искусстве. Кроме того, ее энтузиазм и страсть к теме были заразительны. Она проявила удивительное умение поддерживать интерес и отвечать на любые вопросы. Ее непринужденная манера общения и профессиональная подготовка сделали экскурсию не просто информативной, но и очень интересной.



    Одним из самых ярких моментов экскурсии стало личное общение с некоторыми художниками и скульпторами, чьи работы мы увидели. Это был уникальный опыт, который позволил нам не только увидеть их работы, но и поговорить о процессе творчества, мотивах и целях, которые стояли за каждым произведением. Это общение добавило экскурсии особую теплоту и искренность.

    Экскурсия «Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта» — это не просто путешествие по городу, но и погружение в его художественную и социальную жизнь. Профессионализм гида и возможность личного общения с художниками сделали этот опыт незабываемым.

    Я настоятельно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется современным искусством, стрит-артом или просто хочет получить неповторимый опыт погружения в культуру и историю Гюмри. Это не просто экскурсия, а настоящий диалог между прошлым и настоящим, между искусством и жизнью.

    Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»
  • И
    Ирина
    26 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Прекрасная пргулка! Лучший способ познакомиться с городом и его уникальной атмосферой. Множество интересных историй, знакомство с прекрасными людьми и даже немного с котами:)
    Огромное спасибо Ирине!
  • Г
    Галина
    22 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Экскурсия очень понравилась. С гидом Ирой прошли по знаковым местам города. Надеемся Гюмри не потеряет свой вайб, который мы уловили
  • М
    Марина
    20 октября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Ирина замечательный гид с очень интересной манерой подачи материала. С удовольствием рекомендую! Очень познавательная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    16 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Великолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошла. А мы заглядывали в
    читать дальше

    старинные, казалось заброшенные дворики - в итоге оказавшиеся самыми современными хранилищами андеграундных фото. Мы заглядывали в случайно приоткрытые двери, где находили чудесные наряды, сотворенные феями или это было театральное закулисье с диковинными вещами, или - мастерские удивительных художников. Спасибо Ирине за то, что может с любовью делиться своими открытиями

    Великолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошла. А мы заглядывали в
  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Великолепный экскурсовод и очень интересная экскурсия, после которой мы окончателно и бесповоротно влюбились в Гюмри!
  • М
    Марина
    6 октября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Прекрасная экскурсия!!! Ирина чудесный и интересный рассказчик. Оч понравились рассказы про стили, муралы и уличные картины. Чудесные и интересные места
    читать дальше

    удалось посетить и познакомиться с творческими людьми, а так же двумя невероятными братьями близнецами художниками и архитекторами!!!
    Ирина, спасибо большое за чудесную экскурсию!!! 🤩🤩🤩

  • М
    Михаил
    2 октября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Большое спасибо Ире за интересную экскурсию! Видно, что человек не только любит свой город и знает его, но и знает,
    читать дальше

    как он нём рассказать. Без экскурсии я бы в жизни не обратил внимание на множество мелочей и любопытных мест в Гюмри и не познакомился бы с местными художниками, которые стараются развивать культуру в городе. Очень ценный опыт!

  • И
    Ирина
    1 октября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию! Остались под большим впечатлением от Гюмри, город очень атмосферный, со своим особым темпом, совсем
    читать дальше

    не похож на Ереван. Если будем в Армении обязательно вернемся. Ирина своим рассказом помогла лучше понять город, познакомила с творческими гюмрийцами, погрузила нас по полной в городскую жизнь

  • N
    Nens
    27 сентября 2025
    Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
    Экскурсия была огонь! Ирина коренная жительница и благодаря ей мы увидели Гюмри совсем по-другому. Зашли в такие необычные места, куда сами точно бы не решились и получили море впечатлений. Атмосфера лёгкая, душевная, как будто гуляли с подругой.
  • Н
    Николай
    25 сентября 2025
    Неожиданный Гюмри
    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию!
    Мы провели в одной компании несколько незабываемых часов, гуляя по улочкам Гюмри и погружаясь в
    читать дальше

    его историю.
    Ирина, тот редкий гид, который сочетает в себе глубокие знания истории всей Армении и безграничную любовь к своему городу. Она с такой теплотой, в деталях, рассказывала о каждом месте, что история оживала.
    Ирина была крайне внимательна к нашим вопросам, давала развернутые ответы. В общем, экскурсия получилась живой и диалоговой.
    Если хотите увидеть настоящий Гюмри глазами человека, который знает и любит его всем сердцем — вам к Ирине.

    Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию!

