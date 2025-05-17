Индивидуальная
до 5 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
-
40%
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
€42
€70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€27
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег17 мая 2025Гюмри: город искусств, ремёсел и юмораДата посещения: 9 мая 2025Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
- ДДмитрий26 ноября 2025Хотим поблагодарить Ирину за увлекательную экскурсию! Для нас посещение Гюмри стало верным решением, т. к. мы убедились, что не зря
- ККристина25 ноября 2025Прекрасная Ирина, которая рассказала нам про город Гюмри, и его культурную часть. Советуем всем посмотреть город вместе с Ириной!)
- kkristina20 ноября 2025Очень интересная экскурсия, длилась 3-3:30 часа, было видно что экскурсовод Ира владела очень хорошо историей Гюмри и тех мест которые показывала. Очень легкая восприятию подача, на все вопросы получила ответы. Очень рекомендую
- ООльга11 ноября 2025Это было потрясающе! Ирина показала город так, как мне хотелось его увидеть: с улочками, которые сама бы не нашла, знакомством
- ООльга9 ноября 2025Побывали на экскурсии в октябре. Необычный город Гюмри, наш гид очень хорошо передала дух города и настроение гюмрийцев. Мы побывали
- ССаргис6 ноября 2025Прекрасный гид Ирина! Интересная пешая экскурсия по центру Гюмри.
Рекомендую👍 Проникнитесь особым вайбом города, центр города не хуже Еревана. Историческая застройка, купеческие дома не оставят равнодушными к городу.
- ООльга4 ноября 2025Прекрасная, продуманная экскурсия! Ирина - очень интеллигентный, знающий, харизматичный экскурсовод. Получили большое удовольствие от прогулки и общения, заглянули во дворики, в которые сами не осмелились бы войти)) Познакомились с местными мастерами. С удовольствием порекомендую!
- ЕЕлена3 ноября 2025Побывали сегодня на увлекательной экскурсии с гидом Ириной, посмотрели интересные места в городе. Были и в старинной парикмахерской и в
- ИИрина28 октября 2025Недавно я была в Гюмри и записалась на экскурсию от Ирины - Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта»
Посещение экскурсии «Андерграунд
- ИИрина26 октября 2025Прекрасная пргулка! Лучший способ познакомиться с городом и его уникальной атмосферой. Множество интересных историй, знакомство с прекрасными людьми и даже немного с котами:)
Огромное спасибо Ирине!
- ГГалина22 октября 2025Экскурсия очень понравилась. С гидом Ирой прошли по знаковым местам города. Надеемся Гюмри не потеряет свой вайб, который мы уловили
- ММарина20 октября 2025Ирина замечательный гид с очень интересной манерой подачи материала. С удовольствием рекомендую! Очень познавательная экскурсия!
- ННаталья16 октября 2025Великолепно! Ирина обратила мое внимание на такие места и вещи, мимо которых я бы просто прошла. А мы заглядывали в
- ААнна13 октября 2025Великолепный экскурсовод и очень интересная экскурсия, после которой мы окончателно и бесповоротно влюбились в Гюмри!
- ММарина6 октября 2025Прекрасная экскурсия!!! Ирина чудесный и интересный рассказчик. Оч понравились рассказы про стили, муралы и уличные картины. Чудесные и интересные места
- ММихаил2 октября 2025Большое спасибо Ире за интересную экскурсию! Видно, что человек не только любит свой город и знает его, но и знает,
- ИИрина1 октября 2025Спасибо большое Ирине за прекрасную экскурсию! Остались под большим впечатлением от Гюмри, город очень атмосферный, со своим особым темпом, совсем
- NNens27 сентября 2025Экскурсия была огонь! Ирина коренная жительница и благодаря ей мы увидели Гюмри совсем по-другому. Зашли в такие необычные места, куда сами точно бы не решились и получили море впечатлений. Атмосфера лёгкая, душевная, как будто гуляли с подругой.
- ННиколай25 сентября 2025Большое спасибо Ирине за прекрасную экскурсию!
Мы провели в одной компании несколько незабываемых часов, гуляя по улочкам Гюмри и погружаясь в
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в декабре 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Необычные дома" можно забронировать 4 экскурсии от 27 до 200 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Необычные дома», 182 ⭐ отзыва, цены от €27. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль