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своем деле. С Арманом не страшно покорять горы и вершины. Мы были на экскурсии с детками 4 и 9 лет! Они так же в восторге от поездки. Машина максимально комфортная для таких путешествий. Для малышки, Арманом, было предоставлено детское кресло в автомобиль, за что отдельное спасибо. А какие невероятные виды открываются с тех ракурсов и вершин…, а каким ароматным шашлыком и травяным чаем угощает Арман!!! Можно еще много и много писать восторженных отзывов, но в вкратце - это лучшие экскурсии с великолепным, добрым, честным и душевным человеком, профессионалом, гидом! Приедем еще раз раз! Спасибо Арман!!! Такие поездки запоминаются на всю жизнь!!!