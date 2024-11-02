Экскурсии на водопады из Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Гюмри, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
На машине
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
«А потом посетим 46-метровый водопад Шагот, где можно освежиться после насыщенного дня»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Водопад Трчкан: поход и пикник
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
«На комфортном автомобиле мы проедем 5 км от Гюмри и начнём пешую прогулку к водопаду Трчкан»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от 120 за человека
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Полюбоваться на ледяного красавца и устроить душевный пикник у его подножия
«Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
145 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    2 ноября 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Хочу выразить слова благодарности Арману на незабываемую поездку к Иджеванским горам. Это было незабываемо. Гид с Большой буквы, профессионал в
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    своем деле. С Арманом не страшно покорять горы и вершины. Мы были на экскурсии с детками 4 и 9 лет! Они так же в восторге от поездки. Машина максимально комфортная для таких путешествий. Для малышки, Арманом, было предоставлено детское кресло в автомобиль, за что отдельное спасибо. А какие невероятные виды открываются с тех ракурсов и вершин…, а каким ароматным шашлыком и травяным чаем угощает Арман!!! Можно еще много и много писать восторженных отзывов, но в вкратце - это лучшие экскурсии с великолепным, добрым, честным и душевным человеком, профессионалом, гидом! Приедем еще раз раз! Спасибо Арман!!! Такие поездки запоминаются на всю жизнь!!!

  • А
    Александра
    22 октября 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Ездили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобы описать наши впечатления. Потрясающе!
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    Дилижан, озеро Севан, пикник на вершине горы Димас, монастырь Севанаванк — и это все за один день. А еще табун лошадей на склоне горы и белоголовые сипы. Ощущение, будто попали в Средиземье. Мы очень рады, что отправились в этот тур именно с Арманом. Нам было очень комфортно, интересно и безопасно. А ещё Арман сделал нам потрясающие фото и видео. Довольны на все 100℅ и очень благодарны нашему гиду за этот незабываемый день в горах. Мы обязательно вернемся!

    Ездили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобыЕздили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобы
  • И
    Илья
    27 мая 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
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    супер комфортном джипе, всё необходимое для поездки (вода, стол, стулья, посуда для пикника) было с собой, мы безопасно доехали по горной живописной дороге до горы Димац, где нам открылись головокружительные виды природы Армении! После прогулки нас ждал вкуснейший шашлык и чай. От всей души рекомендую туры от Армана, он профессионал, хороший и порядочный человек!

    Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜
  • Е
    Евгения
    29 февраля 2024
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
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    водопада шли пешком, гид показал удивительную дорогу, которую не найти самому, подошли прям к водопаду, эмоции не передать словами! Это потрясающая экскурсия! Только с таким гидом, как Оганес нужно гулять по Гюмри, он знает все об этом удивительном месте, он смог открыть тайный мир гор для обычных людей, провел в волшебную страну девственной природы! Замечательный гид и поход к водопаду незабываемый!

  • Е
    Евгения
    16 ноября 2023
    Водопад Трчкан: поход и пикник
    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
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    на водопад, останавливались на роднике с кристально чистой водой. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо команде и Армении за гостеприимство!

    Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказалиОчень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
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  1. Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
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  3. Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
  6. Мать-Армения
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в декабре 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 300. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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