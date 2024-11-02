8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
«А потом посетим 46-метровый водопад Шагот, где можно освежиться после насыщенного дня»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
«На комфортном автомобиле мы проедем 5 км от Гюмри и начнём пешую прогулку к водопаду Трчкан»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от €120 за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гюмри - к замёрзшему водопаду Трчкан
Полюбоваться на ледяного красавца и устроить душевный пикник у его подножия
«Я знаю три разные горные дороги, по которым можно добраться до водопада»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
€145 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла2 ноября 2024Хочу выразить слова благодарности Арману на незабываемую поездку к Иджеванским горам. Это было незабываемо. Гид с Большой буквы, профессионал в
- ААлександра22 октября 2024Ездили в однодневный тур в Иджеванские горы из Еревана с гидом Арманом. Сложно подобрать слова, чтобы описать наши впечатления. Потрясающе!
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
- ННаталья2 мая 2024Арман, спасибо вам за потрясающую поездку! 🤩💜 Наше мини путешествие было отлично организовано: Арман забрал нас от апартаментов вовремя на своем
- ЕЕвгения29 февраля 2024Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
- ЕЕвгения16 ноября 2023Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Водопады»
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