Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам

Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...

«Как знаток армянской кухни я познакомлю вас не только с историей Гюмри, но и с его традиционными блюдами»