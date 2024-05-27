1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
«Как знаток армянской кухни я познакомлю вас не только с историей Гюмри, но и с его традиционными блюдами»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
«У водопада расставим лагерь, отдохнём и начнём приготовления к пикнику»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
«В стоимость включены: транспорт, все входные билеты, обед в ресторане»
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
9 часов
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Вина здесь изготавливаются исключительно из армянских сортов винограда — вы непременно оцените местные десертные вина, во время дегустации услышите историю завода и откроете тонкости виноградарства в Армении»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«Завод Воскеваз для своей продукции использует исключительно армянские сорта винограда и является первопроходцем в создании десертных вин Армении»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
«Тем временем в лагере мы уже разожжем мангал и начнем готовить шашлык (мясо/рыба/овощи — гастрономические предпочтения согласовываются заранее)»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Ереван: от архитектуры до коньячного завода
Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Ереван — город контрастов, которые проявляются в его архитектуре, искусстве, кулинарии и характере местных жителей»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$16.86 за человека
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Приготовьте армянское блюдо на мастер-классе, а затем отправляйтесь на прогулку по Гюмри. Посетите главные достопримечательности города и насладитесь обедом
Начало: По договоренности
«Важно знать Чтобы не ошибиться с выбором блюд скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие- либо гастрономические ограничения (аллергия, непереносимость, религиозные или моральные запреты и т»
Расписание: по всем удобным дням начиная с 10:00 утра.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $50 за человека
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
«Отдельно оплачивается катание на лошадях на ферме и организация пикника (по желанию)»
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от €210 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- ВВладимир30 апреля 2024Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
- IIgor29 апреля 2024Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
- ЕЕвгения29 февраля 2024Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До
- ЕЕвгения16 ноября 2023Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути
- ККарина27 октября 2023Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
- ГГаяне12 сентября 2023Всем привет! Я редко пишу отзывы, но этот тур и организаторы меня очень впечатлили. хочу выразить благодарность организатору Карену, за
- ККсения20 июля 2023Хочу выразить огромную благодарность Александру и Карену за увлекательную экскурсию, день в приятной атмосфере с ними пролетел незаметно. Частичка моего сердца остаётся здесь, я обязательно вернусь сюда снова!
- IIrina28 апреля 2023Мы благодарны Григорию за замечательную Экскурсию, в ходе которой он создал для нас атмосферу праздника и подарил море потрясающих эмоций. Грамотный, образованный, учтивый, внимательный, прекрасный рассказчик и знаток своего дела, который с упоением поведал нам историю Армении! Спасибо огромное, Григорий!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Гастрономические" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 16 до 235. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Гюмри, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024