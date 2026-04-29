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Яна Спасибо большое Артему за интересную экскурсию. Много исторических моментов узнали о городе Гюмри.

Маршрут был логичным и насыщенным: посмотрели главные колоритные достопримечательности.

Гид глубоко знает историю и культуру, ответил на все наши вопросы. Дал полезные советы в том числе где вкусно пообедать Рекомендую всем, кто хочет получить живую и информативную экскурсию. Гюмри очень душевный и потряс своей архитектурой Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Наталья Сегодня были на экскурсии по городу Гюмри с Артёмом. Великолепная экскурсия. Посмотрели старый город, центр, крепость. Посетили арт - пространство и мастерские местных кудесников. Экскурсия прошла в спокойной, неторопливой обстановке. Мы вообще не устали, а познакомились с огромным количеством мест и местными жителями. 3 часа пролетели незаметно. Благодарим за экскурсию. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наташа читать дальше уменьшить только местным жителям. Эта экскурсия - очень интересный увлекательный рассказ об истории Гюмри и его жителях. Несомненно буду рекомендовать эту экскурсию своим друзьям. Гюмри - замечательный самобытный и гостеприимный город Армении. Посетила отличную экскурсию в Гюмри. Несмотря на то, что я была одна, экскурсия состоялась, за что особая благодарность Артёму. За три часа мы посетили знаковые достопримечательности и особые уголки, известные Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дмитрий Остался в восторге от экскурсии с Артёмом! Всё прошло на высшем уровне: интересные локации и захватывающий рассказ. Отдельный плюс за индивидуальный подход: в честь дня рождения Артём устроил настоящее армянское приветствие 🇦🇲🥳. Было очень приятно и запоминающеся! Однозначно рекомендую, вы не пожалеете! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Nikitina Благодарю Артёма за увлекательную и познавательную экскурсию которая прошла очень не заметно. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет