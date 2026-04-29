Я историк, но на экскурсии не буду утомлять вас датами. А предложу увлекательное путешествие по разным эпохам развития Гюмри. Расскажу, как основали город и какие обычаи с тех времён в нём остались. Организую показ «до и после» для любителей архивных фото. Проведу по старинным кварталам, приглашу в арт-студии и познакомлю с моими творческими друзьями.
Описание экскурсии
- Чёрная крепость — каменный паспорт и нулевая точка истории Гюмри.
- Монумент «Мать Армении» — один из главных символов города.
- Архитектурный заповедник «Кумайри» и старинные здания в квартале «Русская слобода».
- Центральная площадь Вардананц с двумя армянскими церквями — Св. Аствацацын (Богородицы) и Св. Аменапркич (Христа Спасителя).
- Арт-студия «Варем Марем»: вы увидите здесь стену «Вечно в Гюмри» и посмотрите картины заслуженного художника Армении Хачатура Вардпароняна.
- Арт-пространство B612 с изделиями ручной работы гюмрийских мастеров. Познакомлю вас с местным папой Карло, который делает деревянных кукол гюмрики.
Я расскажу:
- как в Гюмри переселились первые русские и какую роль они сыграли в развитии города.
- как жили и чем занимались местные богатые семьи.
- какие обычаи чтили в Гюмри раньше и какие до сих пор сохраняются среди его жителей.
- почему Гюмри считается столицей юмора (и анекдоты также прозвучат!).
Организационные детали
- Такси и вход в Чёрную крепость включены в стоимость.
- Обед и кофе — по желанию, за дополнительную плату.
ежедневно в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я — ваш гид по Гюмри. По профессии — историк. Показывать мой родной город и рассказывать о нём — для меня наслаждение. Хорошо разбираюсь в архитектуре. Как и все гюмрийцы, люблю шутить, поэтому отличное настроение во время моих экскурсий гарантирую.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое Артему за интересную экскурсию. Много исторических моментов узнали о городе Гюмри.
Маршрут был логичным и насыщенным: посмотрели главные колоритные достопримечательности.
Гид глубоко знает историю и культуру, ответил на все наши вопросы. Дал полезные советы в том числе где вкусно пообедать Рекомендую всем, кто хочет получить живую и информативную экскурсию. Гюмри очень душевный и потряс своей архитектурой
Маршрут был логичным и насыщенным: посмотрели главные колоритные достопримечательности.
Гид глубоко знает историю и культуру, ответил на все наши вопросы. Дал полезные советы в том числе где вкусно пообедать Рекомендую всем, кто хочет получить живую и информативную экскурсию. Гюмри очень душевный и потряс своей архитектурой
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Сегодня были на экскурсии по городу Гюмри с Артёмом. Великолепная экскурсия. Посмотрели старый город, центр, крепость. Посетили арт - пространство и мастерские местных кудесников. Экскурсия прошла в спокойной, неторопливой обстановке. Мы вообще не устали, а познакомились с огромным количеством мест и местными жителями. 3 часа пролетели незаметно. Благодарим за экскурсию. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым
+2
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Н
Посетила отличную экскурсию в Гюмри. Несмотря на то, что я была одна, экскурсия состоялась, за что особая благодарность Артёму. За три часа мы посетили знаковые достопримечательности и особые уголки, известные
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Остался в восторге от экскурсии с Артёмом! Всё прошло на высшем уровне: интересные локации и захватывающий рассказ. Отдельный плюс за индивидуальный подход: в честь дня рождения Артём устроил настоящее армянское приветствие 🇦🇲🥳. Было очень приятно и запоминающеся! Однозначно рекомендую, вы не пожалеете!
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Благодарю Артёма за увлекательную и познавательную экскурсию которая прошла очень не заметно.
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Е
Неспешная прогулка по Гюмри. Артём - приятный молодой человек, подаёт информацию понятно. Показал не только основные достопримечательности, но и интересные заброшки и необычные арт-пространства. Посоветовал вкусное кафе и ресторан, по завершении экскурсии помог обменять деньги и вызвать такси. Ещё раз спасибо! 🙂
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