Мои заказы

Гюмри: от чёрного туфа до красного вина

Город в деталях - старые кварталы, истории, вкусы
Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам второго по величине города Армении.

Рассмотрите ажурные двери и дворики 19 века, узнаете о царском Александрополе и советском Ленинакане. Завершите день дегустацией армянских вин в творческом пространстве.
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина

Описание экскурсии

Храм Всеспасителя и главные церкви города. Вы поймёте, как Александрополь стал культурной столицей Закавказья и как армянские архитекторы создали неповторимый облик города из чёрного и красного туфа.

Исторический центр и улица Абовяна. Прогуляетесь по пешеходной улице и старым кварталам с ажурными деревянными дверями 19 века. Услышите истории о знаменитых особняках — Доме приданого и доме «С добрым утром».

Культурные пространства Гюмри. Заглянете в легендарную парикмахерскую «Люкс» с атмосферой советского времени, пройдёте мимо музея сестёр Асламазян и узнаете о поэтах, чьи дома стали частью городской памяти — Ширазе и Исаакяне. По пути увидите мастерские художников и студии керамики.

Характер города и его жители. Мы поговорим о гюмрийском юморе и особом менталитете, вспомним землетрясение 1988 года и обсудим, как город бережно сохраняет прошлое и одновременно создаёт новое.

Винная дегустация. Завершим прогулку в уютном арт-пространстве в центре, где вы попробуете отборные армянские вина и узнаете о древних традициях виноделия.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены дегустация 6 армянских вин и сырная тарелка
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы живём и работаем в Гюмри больше 10 лет. Сотрудничаем с творческими людьми города Гюмри. Наша цель - продвигать ремесленников, фотографов, мастеров керамики, художников и армянское вино. Наши гиды тоже творческие люди, и могут рассказать про историю, архитектуру, живопись, культуру и обычаи города. Мы хотим показать гостям жизнь города.

Входит в следующие категории Гюмри

Похожие экскурсии на «Гюмри: от чёрного туфа до красного вина»

Неожиданный Гюмри
Пешая
3 часа
52 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Неожиданный Гюмри
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€32 за человека
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€32 за человека
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Пешая
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €105 за человека
Гюмри в прошлом и настоящем
Пешая
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Гюмри в прошлом и настоящем
Исследовать город с гидом-историком, послушать анекдоты и познакомиться с местным папой Карло
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гюмри. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гюмри
от €45 за человека