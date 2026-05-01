Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам второго по величине города Армении. Рассмотрите ажурные двери и дворики 19 века, узнаете о царском Александрополе и советском Ленинакане. Завершите день дегустацией армянских вин в творческом пространстве.

Описание экскурсии

Храм Всеспасителя и главные церкви города. Вы поймёте, как Александрополь стал культурной столицей Закавказья и как армянские архитекторы создали неповторимый облик города из чёрного и красного туфа.

Исторический центр и улица Абовяна. Прогуляетесь по пешеходной улице и старым кварталам с ажурными деревянными дверями 19 века. Услышите истории о знаменитых особняках — Доме приданого и доме «С добрым утром».

Культурные пространства Гюмри. Заглянете в легендарную парикмахерскую «Люкс» с атмосферой советского времени, пройдёте мимо музея сестёр Асламазян и узнаете о поэтах, чьи дома стали частью городской памяти — Ширазе и Исаакяне. По пути увидите мастерские художников и студии керамики.

Характер города и его жители. Мы поговорим о гюмрийском юморе и особом менталитете, вспомним землетрясение 1988 года и обсудим, как город бережно сохраняет прошлое и одновременно создаёт новое.

Винная дегустация. Завершим прогулку в уютном арт-пространстве в центре, где вы попробуете отборные армянские вина и узнаете о древних традициях виноделия.

Организационные детали