Вы прогуляетесь по атмосферным улочкам второго по величине города Армении.
Рассмотрите ажурные двери и дворики 19 века, узнаете о царском Александрополе и советском Ленинакане. Завершите день дегустацией армянских вин в творческом пространстве.
Описание экскурсии
Храм Всеспасителя и главные церкви города. Вы поймёте, как Александрополь стал культурной столицей Закавказья и как армянские архитекторы создали неповторимый облик города из чёрного и красного туфа.
Исторический центр и улица Абовяна. Прогуляетесь по пешеходной улице и старым кварталам с ажурными деревянными дверями 19 века. Услышите истории о знаменитых особняках — Доме приданого и доме «С добрым утром».
Культурные пространства Гюмри. Заглянете в легендарную парикмахерскую «Люкс» с атмосферой советского времени, пройдёте мимо музея сестёр Асламазян и узнаете о поэтах, чьи дома стали частью городской памяти — Ширазе и Исаакяне. По пути увидите мастерские художников и студии керамики.
Характер города и его жители. Мы поговорим о гюмрийском юморе и особом менталитете, вспомним землетрясение 1988 года и обсудим, как город бережно сохраняет прошлое и одновременно создаёт новое.
Винная дегустация. Завершим прогулку в уютном арт-пространстве в центре, где вы попробуете отборные армянские вина и узнаете о древних традициях виноделия.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены дегустация 6 армянских вин и сырная тарелка
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Гюмри
На сайте с 2025 года
Мы живём и работаем в Гюмри больше 10 лет. Сотрудничаем с творческими людьми города Гюмри. Наша цель - продвигать ремесленников, фотографов, мастеров керамики, художников и армянское вино. Наши гиды тоже творческие люди, и могут рассказать про историю, архитектуру, живопись, культуру и обычаи города. Мы хотим показать гостям жизнь города.
