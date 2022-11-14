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профессиональных гидов.



В городе Гюмри был один из лучших местных гидов, Ваге, который показывает гостям все известные и малоизвестные места, мастерские и самые необычные локации. По отзывам других гостей - «начитанный, эрудированный, с местным колоритом и юмором». Гостям была дана полнейшая информация про сам город, его историю, архитектуру, про жителей, их обычаи и традиции. Интересно, что во время тура не было и капли недовольства, наоборот - полнейшая удовлетворенность экскурсией и приятная атмосфера.



Что касается Гегарда, то гидом был Арам, который проводит экскурсии с 2017 года, и до сих пор не было ни единого плохого отзыва не только по качеству излагаемого материала и способу его подачи, а наоборот, - было восхищение им как достойным человеком.



Все наши гиды наряду с обычной информацией предоставляют много интересного из научных журналов. Причем, не в виде Википедии, а с колоритом, с приятной атмосферой. Ведь храм не рухнет, если турист не запомнит дату его основания или имя архитектора, но атмосфера, созданная во время тура, остается с ними навсегда.



Виктория, я могу предложить Вам организовать 2 бесплатных тура по выбранной Вами локации, чтобы убрать не понятный нам осадок. Вы можете оплатить только комиссию Трипстера. А при наличии особых запросов просим заранее предупреждать, с нами могут поехать доктора исторических наук)).