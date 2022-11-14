Описание экскурсии
Главные достопримечательности Гюмри
Мы посетим Центральную площадь Гюмри, где вы увидите церкви Всеспасителя и Святой Богородицы, поющие фонтаны, памятники армянским царям и полководцу Вардану Мамиконяну. Кроме того, я покажу цитадель Черная крепость, грандиозный монумент Мать-Армения и мемориальное кладбище Холм чести. Раскрою, какие люди и события с ними связаны. А еще вы узнаете, что такое «хачкар», как на крыше первого оперного театра страны появилось современное общественное пространство и каких армянских художниц называют местными Фридами Кало.
Монастырь Мармашен и форелевое хозяйство
В окрестностях Гюмри стоит потрясающий древний монастырь Мармашен, возведенный из красного туфа. Вы услышите его историю и полюбуетесь окружающими холмами. Кроме того, мы заедем в форелево-осетровое хозяйство в красивом ущелье: вы сможете попробовать свежайшую рыбу, икру и домашний хлеб.
Организационные детали
- Все транспортные расходы включены в стоимость
- По желанию мы можем добавить в программу интересующие вас музеи
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно 🙌🏻 Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный
Гид Вай, который ждал нас в самом Гюмри просто ВОСТОРГ, если б не он, наверное это был бы худший день в Армении.
Нас забирал водитель
Указанный водитель с сегодняшнего дня не будет обслуживать ни одного гостя