По Гюмри и окрестностям на авто

«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день

Индивидуальная
Гюмри запомнится вам уютными улицами, древними церквями, колоритным дворами и доброжелательными жителями.

Мы посетим все знаковые места города, после чего отправимся исследовать его окрестности.

Вы осмотрите монастырь Мармашен из красного туфа и старинный Талинский собор.

Погрузитесь в прошлое и настоящее Армении, ее культуру, религию и юмор.
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Главные достопримечательности Гюмри

Мы посетим Центральную площадь Гюмри, где вы увидите церкви Всеспасителя и Святой Богородицы, поющие фонтаны, памятники армянским царям и полководцу Вардану Мамиконяну. Кроме того, я покажу цитадель Черная крепость, грандиозный монумент Мать-Армения и мемориальное кладбище Холм чести. Раскрою, какие люди и события с ними связаны. А еще вы узнаете, что такое «хачкар», как на крыше первого оперного театра страны появилось современное общественное пространство и каких армянских художниц называют местными Фридами Кало.

Монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство

В окрестностях Гюмри стоит потрясающий древний монастырь Мармашен, возведенный из красного туфа. Вы услышите его историю и полюбуетесь окружающими холмами. Далее отправитесь в город Талин, чтобы посетить собор VII века. Рассмотрите частично сохранившиеся фрески и раскроете, кто такие армяне-халкидониты и каковы архитектурные особенности купольной базилики. Кроме того, мы заедем в форелево-осетровое хозяйство в красивом ущелье: вы сможете попробовать свежайшую рыбу, икру и домашний хлеб.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в программу интересующие вас музеи
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Гюмри

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура🏡Выездные☀️На весь деньЧерная крепость🗽ДостопримечательностиТалинский соборМонастырь МармашенМать-АрменияСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы🐟Форелевое хозяйство

Еще несколько похожих предложений в Гюмри

Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Гурген
Нет отзывов
Славный Гюмри, монастыри Дилижана и озеро Севан
Мы познакомимся с городом Гюмри, узнаем больше о его истории и людях
$269.71 за 1-10 чел.
Гюмри вчера и сегодня
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ира
5
5 отзывов
Гюмри вчера и сегодня
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на обзорной экскурсии
2016 за 1 человека
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оганес
5
10 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Кулинарный мастер-класс и насыщенная обзорная прогулка со знатоком города
от 80 за 1-10 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
12 часов
🚗 На машине
Мини-группа
Наре
Нет отзывов
Влюбиться в Гюмри за 1 день
Посетить главные музеи города, погулять по его тысячелетним улицам и попробовать местную кухню
120 за 1 человека
Гюмри - северная столица Армении
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ваграм и Александра
5
4 отзыва
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
110 за 1-4 чел.
Гюмри - микс юмора и искусства
4 часа
Индивидуальная
Нана
Нет отзывов
Гюмри - микс юмора и искусства
Прогулка по скверам и переулкам до главной площади города многое расскажет об истории и сегодняшней жизни Гюмри
$25 за 1 человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Гурген
Нет отзывов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
Погулять по старинным городам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
240144 за 1-10 чел.
Северная столица - Гюмри
11 часов
Индивидуальная
Айк
Нет отзывов
Северная столица - Гюмри
Мы пройдемся по старому городу, узнаем о жизни и традициях горожан не только из городских преданий, но
$130 за 1-4 чел.
Яркий и колоритный Гюмри
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Гаянэ
Нет отзывов
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
170 за 1-6 чел.
Знакомьтесь, Гюмри
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Александр
Нет отзывов
Знакомьтесь, Гюмри
Главные достопримечательности старинного города и рассказы о местной жизни на обзорной экскурсии
от 70 за 1-4 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ира
5
1 отзыв
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Почувствовать, как соединяются прошлое и настоящее в галереях, двориках и старых районах города
20 за 1 человека
Тысяча и одна история Гюмри
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оганес
5
6 отзывов
Тысяча и одна история Гюмри
Александрополь-Ленинакан-Гюмри: три лика одного города на душевной прогулке по атмосферным улочкам
от 65 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Гюмри. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Гюмри
ХОРОШО
🇦🇲
ТАМ