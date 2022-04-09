Что вас ожидает

Главные достопримечательности Гюмри

Мы посетим Центральную площадь Гюмри, где вы увидите церкви Всеспасителя и Святой Богородицы, поющие фонтаны, памятники армянским царям и полководцу Вардану Мамиконяну. Кроме того, я покажу цитадель Черная крепость, грандиозный монумент Мать-Армения и мемориальное кладбище Холм чести. Раскрою, какие люди и события с ними связаны. А еще вы узнаете, что такое «хачкар», как на крыше первого оперного театра страны появилось современное общественное пространство и каких армянских художниц называют местными Фридами Кало.

Монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство

В окрестностях Гюмри стоит потрясающий древний монастырь Мармашен, возведенный из красного туфа. Вы услышите его историю и полюбуетесь окружающими холмами. Далее отправитесь в город Талин, чтобы посетить собор VII века. Рассмотрите частично сохранившиеся фрески и раскроете, кто такие армяне-халкидониты и каковы архитектурные особенности купольной базилики. Кроме того, мы заедем в форелево-осетровое хозяйство в красивом ущелье: вы сможете попробовать свежайшую рыбу, икру и домашний хлеб.

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