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По Гюмри и окрестностям на авто

«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Гюмри запомнится вам уютными улицами, древними церквями, колоритным дворами и доброжелательными жителями. Мы посетим все знаковые места города, после чего отправимся исследовать его окрестности. Вы осмотрите монастырь Мармашен из красного туфа и старинный Талинский собор. Погрузитесь в прошлое и настоящее Армении, ее культуру, религию и юмор.
4
4 отзыва
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто
По Гюмри и окрестностям на авто

Описание экскурсии

Главные достопримечательности Гюмри

Мы посетим Центральную площадь Гюмри, где вы увидите церкви Всеспасителя и Святой Богородицы, поющие фонтаны, памятники армянским царям и полководцу Вардану Мамиконяну. Кроме того, я покажу цитадель Черная крепость, грандиозный монумент Мать-Армения и мемориальное кладбище Холм чести. Раскрою, какие люди и события с ними связаны. А еще вы узнаете, что такое «хачкар», как на крыше первого оперного театра страны появилось современное общественное пространство и каких армянских художниц называют местными Фридами Кало.

Монастырь Мармашен и форелевое хозяйство

В окрестностях Гюмри стоит потрясающий древний монастырь Мармашен, возведенный из красного туфа. Вы услышите его историю и полюбуетесь окружающими холмами. Кроме того, мы заедем в форелево-осетровое хозяйство в красивом ущелье: вы сможете попробовать свежайшую рыбу, икру и домашний хлеб.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • По желанию мы можем добавить в программу интересующие вас музеи
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асмик
Асмик — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид, работаю с командой и вместе с коллегами провожу путешествия по Еревану и всей Армении. Люблю свою страну и делюсь этой любовью со всеми, кто выбирает отдых в Армении. По отзывам путешественников, мне удаётся создавать особую атмосферу и желание возвращаться сюда снова и снова.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
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1
Марина
Добрый вечер, Асмик!
Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно 🙌🏻 Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный
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и добрый человек 💛 Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать.
В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно))
И вам спасибо за организацию!))
Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗

Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!+2
Добрый вечер, Асмик!
Добрый вечер, Асмик!
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А
очень интересная экскурсия, лучшая что была в Армении
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Р
Не знаю даже как оценить эту экскурсию.
Гид Вай, который ждал нас в самом Гюмри просто ВОСТОРГ, если б не он, наверное это был бы худший день в Армении.

Нас забирал водитель
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с Еревана и уже вез в Гюмри, тут впечатлений просто масса:
1) ощущение было что человек первый день за рулем. ехал 40-50 км в час, это было жутко, нас обгоняли даже старые груженные фуры.
2) когда набирался смелости, на скорости входил в поворот и просто выезжал на встречку, раз почти в машину влетели.
3) мы заказали индивидуальную экскурсию, что б нам было комфортно, нам никто не мешал, но почему то водитель ходил с нами по экскурсии, постоянно вставлял свои 5 копеек (совершенно глупые). так же он не понимал почему нам наняли гиды он бы и сам мог показать нам Гюмри, но так решили организаторы (это его слова).
4) в машине мы пытались спать, что б как-то скоротать время, но нам просто не давали, постоянно звал показать поле, гору, овцу, корову, причем очень настойчиво по 10 раз (хотя мы смотрим в окно, мы видим)
5) человек пытался угодить услужить, но это было уже сверх нормы, должны быть личные границы.

Асмик
Асмик
Ответ организатора:
Уважаемая Розалия, Просим прощения за причиненные неудобства и благодарим Вас за отзыв.
Указанный водитель с сегодняшнего дня не будет обслуживать ни одного гостя
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Виктория
Понравилась организация: машина, все чисто, вежливо, политеорректно, не в Гюмри не понравился гид и экскурсия. Скажем, 6 из 10. На следующий день с ними ездили Герард и пр. Совсем скучно. Страна с такой богатой историей, а экскурсия "посмотрите налево это то, посмотрите направо то.", клиппировано. Не интересно. Ещё бы меньше баллов поставила бы.
Асмик
Асмик
Ответ организатора:
Благодарим Вас за отзыв. Для нас важно мнение каждого гостя, его замечания и пожелания, это позволяет сделать лучше работу наших
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профессиональных гидов.

В городе Гюмри был один из лучших местных гидов, Ваге, который показывает гостям все известные и малоизвестные места, мастерские и самые необычные локации. По отзывам других гостей - «начитанный, эрудированный, с местным колоритом и юмором». Гостям была дана полнейшая информация про сам город, его историю, архитектуру, про жителей, их обычаи и традиции. Интересно, что во время тура не было и капли недовольства, наоборот - полнейшая удовлетворенность экскурсией и приятная атмосфера.

Что касается Гегарда, то гидом был Арам, который проводит экскурсии с 2017 года, и до сих пор не было ни единого плохого отзыва не только по качеству излагаемого материала и способу его подачи, а наоборот, - было восхищение им как достойным человеком.

Все наши гиды наряду с обычной информацией предоставляют много интересного из научных журналов. Причем, не в виде Википедии, а с колоритом, с приятной атмосферой. Ведь храм не рухнет, если турист не запомнит дату его основания или имя архитектора, но атмосфера, созданная во время тура, остается с ними навсегда.

Виктория, я могу предложить Вам организовать 2 бесплатных тура по выбранной Вами локации, чтобы убрать не понятный нам осадок. Вы можете оплатить только комиссию Трипстера. А при наличии особых запросов просим заранее предупреждать, с нами могут поехать доктора исторических наук)).

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