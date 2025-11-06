Водная прогулка
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 00:00
10 фев в 00:00
от €195 за всё до 50 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 фев в 10:00
11 фев в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Город в деталях - старые кварталы, истории, вкусы
Завтра в 17:30
10 фев в 11:00
от €45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 ноября 2025Сегодня посетили экскурсию с гидом Николаем и водителем Нориком, хочется отметить хорошую подачу материала, комфортное вождение водителя. Ребята забрали из отеля и доставили также к отелю. Было легко в общении.
- ДДенис2 ноября 2025С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро Севан и Севанованк по истине жемчужина Армении, очень советую съездить туда всем с хорошим гидом.
- ННаталья15 октября 2025Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени. Ненавязчивая подача большого багажа знаний.
Организация четкая по времени.
Водитель профессионал.
Всем большое спасибо
- ООльга13 июня 2025Мы сегодня совершили чудесное путешествие из Гюмри в Дилижан и на озеро Севан. Хотим отметить высокий профессионизм нашего гида Эдуарда,
- ВВарвара9 мая 2025Программа экскурсии насыщенная и интересная. Сначала посетили Дилижан, потом монастырь, в конце озеро Севан. Везде было достаточно времени, чтобы погулять,
- ДДенис2 мая 2025Были с 2 детьми, немного устали. Но поездка была комфортной, безопасной и интересной. Спасибо!
- ЭЭмир11 марта 2025Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
Второе, что
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ООльга8 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно!
Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
- ККарина27 октября 2023Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
