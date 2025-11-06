Мои заказы

Для иностранцев – экскурсии в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Гюмри, цены от €45. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
На машине
7 часов
11 отзывов
Водная прогулка
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 00:00
10 фев в 00:00
от €195 за всё до 50 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
На машине
6 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Влюбиться в Гюмри за 1 день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 фев в 10:00
11 фев в 10:00
€135 за человека
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Гюмри: от чёрного туфа до красного вина
Город в деталях - старые кварталы, истории, вкусы
Завтра в 17:30
10 фев в 11:00
от €45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 ноября 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Сегодня посетили экскурсию с гидом Николаем и водителем Нориком, хочется отметить хорошую подачу материала, комфортное вождение водителя. Ребята забрали из отеля и доставили также к отелю. Было легко в общении.
  • Д
    Денис
    2 ноября 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    С нашим экскурсоводом Николаем было комфортно, а его рассказ про историю Армении был очень интересным. Озеро Севан и Севанованк по истине жемчужина Армении, очень советую съездить туда всем с хорошим гидом.
  • Н
    Наталья
    15 октября 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Благодарю за погружение в историю. Гид Николай провел экскурсию на одном дыхании. Настоящее путешествие во времени. Ненавязчивая подача большого багажа знаний.
    Организация четкая по времени.
    Водитель профессионал.
    Всем большое спасибо
  • О
    Ольга
    13 июня 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Мы сегодня совершили чудесное путешествие из Гюмри в Дилижан и на озеро Севан. Хотим отметить высокий профессионизм нашего гида Эдуарда,
    он очень интересно проводил нашу экскурсию, мы много узнали исторических фактов, посмотрели много локаций, в полном объеме отвечал на все наши вопросы. Так же наш водитель Карен не только обеспечил нам комфортную поездку, но и принимал участие в нашей беседе, приводил много интересных фактов. Мы получили огромное удовольствие от нашего путешествия. Хотим выразить благодарность организатору данного мероприятия Гургену!!!! Отличная команда!!! И если хотите узнать поближе прекрасную страну Армения, рекомендуем!!!!

  • В
    Варвара
    9 мая 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Программа экскурсии насыщенная и интересная. Сначала посетили Дилижан, потом монастырь, в конце озеро Севан. Везде было достаточно времени, чтобы погулять,
    сделать фотографии. Гид рассказывал и исторические факты, и какие-то интересные вещи про страну, жителей. Накормили лепешками с зеленью, на озере Севан отвели в ресторан с очень вкусной рыбой Сиг из озера. Посоветовали другие места к посещению в Гюмри. В супермаркете показали вкусную пахлаву. Водитель вел машину аккуратно, комфортно. Под конец было ощущение, что мы не 1 день путешествовали, а 3, т. к. много впечатлений

  • Д
    Денис
    2 мая 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Были с 2 детьми, немного устали. Но поездка была комфортной, безопасной и интересной. Спасибо!
  • Э
    Эмир
    11 марта 2025
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Первый большой плюс экскурсии, что ее начало ты выбираешь сам, что придает больший комфорт, без вставаний в 5 утра.
    Второе, что
    хотелось бы выделить-это подача информации Гургеном, ты просто слушаешь и слушаешь, потому что интересно, тебе также задают вопросы и возникает крутая коммуникация с приятным собеседником.
    В-третьих, это объем знаний экскурсовода, от географии и традиций до истории региона и других стран.
    Вывод: вам покажут красивая места, да и сама дорога будет не менее приятной, повезут отведать вкусную кухню, составят классную компанию, все это в индивидуальной экскурсии на комфортном автомобиле всего за 200 евро.

  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно!
    Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо).
    Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо.
    Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день.
    Поэтому рекомендуем)
    Если по содержанию экскурсии:
    Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид)

    Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • К
    Карина
    27 октября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
    историю города и его жителей, прогулка по центральным улочкам города, посещение музеев, известной парикмахерской и потешные пончики-мончики - это было прекрасное знакомство с городом, в который мы еще обязательно вернемся.

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри;
  2. Влюбиться в Гюмри за 1 день;
  3. Гюмри: от чёрного туфа до красного вина.
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Черная крепость;
  3. Мать-Армения;
  4. Монастырь Мармашен;
  5. Талинский собор;
  6. Старый город;
  7. Озеро Севан.
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в феврале 2026
Сейчас в Гюмри в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 195. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2026 год для иностранцев, 15 ⭐ отзывов, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель