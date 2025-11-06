читать дальше

гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо).

Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо.

Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день.

Поэтому рекомендуем)

Если по содержанию экскурсии:

Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид)



Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏