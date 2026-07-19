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точку Армении - гору Арагац.

Долго искали подходящий тур, решили остановится именно на этом.

И нисколько не пожалели!

В первую очередь, хочется сказать огромное СПАСИБО Ованесу - нашему гиду и организатору.

Несмотря на то, что по программе начало пути было в Гюмри, нас смогли забрать из Еревана и довезти до места сбора команды.

На очень тепло и радужно встретили.

Маленькой и очень дружной группой на авто добрались до подножия Арагаца, попутно успев насладиться красотами горных пейзажей, маленьких сёл и одиноких стоянок друзов, пасущих свои стада.

Подъехав к точке отправления групп, двинулись в наше чудное путешествие к вершине.

Калейдоскоп цветущих альпийских лугов, витиеватые горные тропинки, степенно лежащие груды валунов, ослепительное сияние снегов (в конце июля!) и… сердце, что "готово к вершине бежать из груди"!

Даже сейчас, спустя почти 3 месяца, когда я пишу этот отзыв, это всё кажется каким-то волшебным сном.

Ну, и, конечно, сама вершина!

Этот дивный южный склон. Не самые высокий, но самый доступный для первого восхождения.

Когда ты стоишь на нём, переполняемый счастьем от пройденного пути, когда слёзы текут от красоты открывшегося пейзажа, когда душа перполняется бурей эмоций!..

Это такое счастье!

Друзья, читающие этот комментарий. От души советую. Если вы любите горы так же, как и я; если вы давно мечтали попробовать себя в альпинизме так же, как и я; если вы хотите ещё глубже почувствовать всю красоту Армении - как метко заметил Ованес, этой маленькой, но необычайно глубокой страны - смело выбирайте восхождение на Арагац с Ованесом!

С ним у вас не будет шанса не влюбиться в Армению и её красоты!



P.S. Договорились в следующий визит в Армению непременно открыть для себя вместе с Ованесом Западную её часть с Гюмри и прочими не менее интересными местами. Уверены, будет не менее интересно!



P.P.S. Всем счастливого восхождения!!! 🕊️