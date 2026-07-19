Мои заказы

Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении

Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
Индивидуальная экскурсия на гору Арагац в Гюмри представит вам уникальную возможность подняться на южную вершину высотой 3879 м. Ощутите красоту первозданной природы, вдохните свежий горный воздух и насладитесь умиротворением диких мест. Гарантируется профессиональное сопровождение и комфортный транспорт. Не упустите шанс сделать незабываемые фотографии и провести время в гармонии с природой
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Восхождение на самую высокую гору Армении
  • 🏞 Потрясающие виды на первозданную природу
  • 🌬 Чистейший горный воздух
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
  • 🧗‍♂️ Простой маршрут, не требующий особой подготовки
  • 🧳 Сопровождение опытного проводника

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для восхождения на Арагац - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а температура комфортная для пеших прогулок. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае может быть прохладно, а в сентябре - более ветрено. В остальные месяцы из-за снега и низких температур восхождение становится сложнее, но для любителей зимних видов спорта это может быть интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении

Что можно увидеть

  • Араратская долина
  • Горные ущелья
  • Арарат
  • Эльбрус
  • Кратер Арагаца

Описание экскурсии

На комфортабельном автомобиле мы доедем до подножия горы, где находится высокогорное озеро Кари. Отсюда не спеша и с остановками мы начнём своё пешее восхождение.

По пути вы увидите Араратскую долину, горные ущелья и, если погода будет ясной, Арарат и Эльбрус. Пройдёте мимо стоянок езидов-овцеводов, полюбуетесь горными реками и сделаете атмосферные фотографии среди нетронутой природы.

На вершине перед вами откроется умопомрачительный вид на кратер Арагаца. Мы сделаем привал, перекусим и побудем наедине с природой. Даже летом тут можно поиграть в снежки и сделать снеговика! После отдыха мы дойдём до озера Кари и поедем обратно в Гюмри.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать опытный проводник, эксперт по хайкингу и экотуризму с большим опытом работы
  • Мы предоставляем походные, крем от загара, термос с чаем или кофе
  • Маршрут простой, для подъёма не нужна особая подготовка
  • Форма одежды — спортивная: верх с длинными рукавами, удобные кроссовки, широкополая шляпа или бейсболка
  • Пожалуйста, возьмите с собой перекус и воду

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 675 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь, не последний. Инструкторы были очень внимательны, помогали тем, кому было тяжело. В итоге все
читать дальшеуменьшить

дошли до вершины и конечно, благополучно спустились назад. Жаль, Трипстер не позволяет загружать больше десяти фотографий Хотя, фото всё равно не передает и половины того, что ощущаешь находясь там. В общем, впечатлений - вагон! Лучше гор могут быть только горы!

Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,+2
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её во время первого совместного путешествия на Кавказ. Ещё заранее решили, что хотим покорить высшую
читать дальшеуменьшить

точку Армении - гору Арагац.
Долго искали подходящий тур, решили остановится именно на этом.
И нисколько не пожалели!
В первую очередь, хочется сказать огромное СПАСИБО Ованесу - нашему гиду и организатору.
Несмотря на то, что по программе начало пути было в Гюмри, нас смогли забрать из Еревана и довезти до места сбора команды.
На очень тепло и радужно встретили.
Маленькой и очень дружной группой на авто добрались до подножия Арагаца, попутно успев насладиться красотами горных пейзажей, маленьких сёл и одиноких стоянок друзов, пасущих свои стада.
Подъехав к точке отправления групп, двинулись в наше чудное путешествие к вершине.
Калейдоскоп цветущих альпийских лугов, витиеватые горные тропинки, степенно лежащие груды валунов, ослепительное сияние снегов (в конце июля!) и… сердце, что "готово к вершине бежать из груди"!
Даже сейчас, спустя почти 3 месяца, когда я пишу этот отзыв, это всё кажется каким-то волшебным сном.
Ну, и, конечно, сама вершина!
Этот дивный южный склон. Не самые высокий, но самый доступный для первого восхождения.
Когда ты стоишь на нём, переполняемый счастьем от пройденного пути, когда слёзы текут от красоты открывшегося пейзажа, когда душа перполняется бурей эмоций!..
Это такое счастье!
Друзья, читающие этот комментарий. От души советую. Если вы любите горы так же, как и я; если вы давно мечтали попробовать себя в альпинизме так же, как и я; если вы хотите ещё глубже почувствовать всю красоту Армении - как метко заметил Ованес, этой маленькой, но необычайно глубокой страны - смело выбирайте восхождение на Арагац с Ованесом!
С ним у вас не будет шанса не влюбиться в Армению и её красоты!

P.S. Договорились в следующий визит в Армению непременно открыть для себя вместе с Ованесом Западную её часть с Гюмри и прочими не менее интересными местами. Уверены, будет не менее интересно!

P.P.S. Всем счастливого восхождения!!! 🕊️

У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гюмри

Похожие экскурсии на «Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении»

Неожиданный Гюмри
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Неожиданный Гюмри
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
На машине
3 часа
-
20%
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы - озеро Надежды и монастырь Мармашен
Природа, история и духовная энергетика - в путешествии из Гюмри
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €64€80 за всё до 4 чел.
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Душевный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Сегодня в 00:30
Завтра в 00:00
от €193 за всё до 3 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €320 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гюмри. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гюмри
от €150 за человека