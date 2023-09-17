Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении

Покорить гору, поиграть в снежки даже летом и насладиться нетронутой природой

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Вы подниметесь на южную (самую маленькую) вершину Арагаца — самой высокой горы Армении. На высоте 3879 м вы осмотрите потрясающую первозданную природу, кратер горы и все её вершины.

Подышите чистейшим горным воздухом, насладитесь тишиной диких мест и почувствуете величие местных просторов.
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Восхождение на Арагац: подняться на крышу Армении
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле мы доедем до подножия горы, где находится высокогорное озеро Кари. Отсюда не спеша и с остановками мы начнём своё пешее восхождение.

По пути вы увидите Араратскую долину, горные ущелья и, если погода будет ясной, Арарат и Эльбрус. Пройдёте мимо стоянок езидов-овцеводов, полюбуетесь горными реками и сделаете атмосферные фотографии среди нетронутой природы.

На вершине перед вами откроется умопомрачительный вид на кратер Арагаца. Мы сделаем привал, перекусим и побудем наедине с природой. Даже летом тут можно поиграть в снежки и сделать снеговика! После отдыха мы дойдём до озера Кари и поедем обратно в Гюмри.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать опытный проводник, эксперт по хайкингу и экотуризму с большим опытом работы
  • Мы предоставляем походные, крем от загара, термос с чаем или кофе
  • Маршрут простой, для подъёма не нужна особая подготовка
  • Форма одежды — спортивная: верх с длинными рукавами, удобные кроссовки, широкополая шляпа или бейсболка
  • Пожалуйста, возьмите с собой перекус и воду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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