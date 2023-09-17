Вы подниметесь на южную (самую маленькую) вершину Арагаца — самой высокой горы Армении. На высоте 3879 м вы осмотрите потрясающую первозданную природу, кратер горы и все её вершины. Подышите чистейшим горным воздухом, насладитесь тишиной диких мест и почувствуете величие местных просторов.

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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном автомобиле мы доедем до подножия горы, где находится высокогорное озеро Кари. Отсюда не спеша и с остановками мы начнём своё пешее восхождение.

По пути вы увидите Араратскую долину, горные ущелья и, если погода будет ясной, Арарат и Эльбрус. Пройдёте мимо стоянок езидов-овцеводов, полюбуетесь горными реками и сделаете атмосферные фотографии среди нетронутой природы.

На вершине перед вами откроется умопомрачительный вид на кратер Арагаца. Мы сделаем привал, перекусим и побудем наедине с природой. Даже летом тут можно поиграть в снежки и сделать снеговика! После отдыха мы дойдём до озера Кари и поедем обратно в Гюмри.

Организационные детали