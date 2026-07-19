Индивидуальная экскурсия на гору Арагац в Гюмри представит вам уникальную возможность подняться на южную вершину высотой 3879 м. Ощутите красоту первозданной природы, вдохните свежий горный воздух и насладитесь умиротворением диких мест. Гарантируется профессиональное сопровождение и комфортный транспорт. Не упустите шанс сделать незабываемые фотографии и провести время в гармонии с природой
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Восхождение на самую высокую гору Армении
- 🏞 Потрясающие виды на первозданную природу
- 🌬 Чистейший горный воздух
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🧗♂️ Простой маршрут, не требующий особой подготовки
- 🧳 Сопровождение опытного проводника
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для восхождения на Арагац - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, а температура комфортная для пеших прогулок. Май и сентябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае может быть прохладно, а в сентябре - более ветрено. В остальные месяцы из-за снега и низких температур восхождение становится сложнее, но для любителей зимних видов спорта это может быть интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Араратская долина
- Горные ущелья
- Арарат
- Эльбрус
- Кратер Арагаца
Описание экскурсии
На комфортабельном автомобиле мы доедем до подножия горы, где находится высокогорное озеро Кари. Отсюда не спеша и с остановками мы начнём своё пешее восхождение.
По пути вы увидите Араратскую долину, горные ущелья и, если погода будет ясной, Арарат и Эльбрус. Пройдёте мимо стоянок езидов-овцеводов, полюбуетесь горными реками и сделаете атмосферные фотографии среди нетронутой природы.
На вершине перед вами откроется умопомрачительный вид на кратер Арагаца. Мы сделаем привал, перекусим и побудем наедине с природой. Даже летом тут можно поиграть в снежки и сделать снеговика! После отдыха мы дойдём до озера Кари и поедем обратно в Гюмри.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать опытный проводник, эксперт по хайкингу и экотуризму с большим опытом работы
- Мы предоставляем походные, крем от загара, термос с чаем или кофе
- Маршрут простой, для подъёма не нужна особая подготовка
- Форма одежды — спортивная: верх с длинными рукавами, удобные кроссовки, широкополая шляпа или бейсболка
- Пожалуйста, возьмите с собой перекус и воду
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 675 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Оганесу за потрясающие впечатления от восхождения на Арагац! Первый четырехтысячник на моем счету, и надеюсь, не последний. Инструкторы были очень внимательны, помогали тем, кому было тяжело. В итоге все
+2
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Н
У меня и у моей девушки давно была мечта попробовать себя в альпинизме. Решили осуществить её во время первого совместного путешествия на Кавказ. Ещё заранее решили, что хотим покорить высшую
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