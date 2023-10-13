Пройти по горной тропе, пообедать на природе и увидеть секретные уголки близ водопада
Вы отправитесь в путешествие к затерянному в горах водопаду Трчкан. Полюбуетесь живописными речками и лесами, побродите босиком в воде, сделаете атмосферные фотографии. Мы приготовим на огне овощи и сосиски, а вы насладитесь спокойствием и тишиной.
Опытный проводник покажет вам скрытые от глаз туристов места, откуда открываются потрясающие природные виды.
Опытный проводник покажет вам скрытые от глаз туристов места, откуда открываются потрясающие природные виды.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На авто и пешком
На комфортном автомобиле мы проедем 5 км от Гюмри и начнём пешую прогулку к водопаду Трчкан. Горная тропа поведёт по красивым природным местам, через речки и лесочки прямиком к месту назначения. Протяжённость дороги — примерно 5 км.
Пикник и тайные уголки
У водопада расставим лагерь, отдохнём и начнём приготовления к пикнику. Вы сможете ополоснуть ноги в речке, провести фотосессию и прогуляться, пока на костре будут жариться овощи и сосиски.
После отдыха и пикника опытный проводник покажет вам недоступные для простых путешественников локации, из которых открываются неповторимые виды на Трчкан и окрестности.
Дорога домой
Примерно в 15:00 мы начнём собираться обратно. Та же живописная тропа выведет нас к машине. И через час мы окажемся снова в Гюмри.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать опытный проводник и эксперт по походам
- Мы предоставляем походные палки
- Пожалуйста, позаботьтесь о головном уборе и солнцезащитном креме
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Провели экскурсии для 296 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть местные жители Гюмри, которые могут показать всю Армению и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.
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