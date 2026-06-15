Представьте себе идеальный день на природе: живописные тропы, шум речек, зелёные леса и великолепный водопад Трчкан, который ждёт вас в горах недалеко от Гюмри.
Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только познакомиться
Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только познакомиться
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Потрясающие природные виды
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🔥 Пикник на свежем воздухе
- 👣 Прогулка по живописным тропам
- 🗺️ Экскурсия с опытным проводником
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для похода к водопаду Трчкан - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, тропы сухие, а природа радует буйством красок. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. В остальное время года условия могут быть менее благоприятными из-за холодов и повышенной влажности, однако для любителей уединения и зимних пейзажей такие месяцы могут стать особенным опытом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Водопад Трчкан
- Живописные речки
- Лесные тропы
Описание экскурсии
На авто и пешком
На комфортном автомобиле мы проедем 5 км от Гюмри и начнём пешую прогулку к водопаду Трчкан. Горная тропа поведёт по красивым природным местам, через речки и лесочки прямиком к месту назначения. Протяжённость дороги — примерно 5 км.
Пикник и тайные уголки
У водопада расставим лагерь, отдохнём и начнём приготовления к пикнику. Вы сможете ополоснуть ноги в речке, провести фотосессию и прогуляться, пока на костре будут жариться овощи и сосиски.
После отдыха и пикника опытный проводник покажет вам недоступные для простых путешественников локации, из которых открываются неповторимые виды на Трчкан и окрестности.
Дорога домой
Примерно в 15:00 мы начнём собираться обратно. Та же живописная тропа выведет нас к машине. И через час мы окажемся снова в Гюмри.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать опытный проводник и эксперт по походам
- Мы предоставляем походные палки
- Пожалуйста, позаботьтесь о головном уборе и солнцезащитном креме
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 675 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо, Оганес, за прекрасный поход и организацию нашего отдыха. Маршрут красивый, не сложный, обязательно рекомендуем идти. Оганес, не зная, что мы не пьём кофе, всю дорогу пешком нёс с собой плиту, чтобы сварить кофе на природе, у водопада. За героизм отдельное ему спасибо.
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Очень красивое место. Тишина, свежий воздух, горы… Гид Стас и Армен - лучшие! Все показали, рассказали, очень общительные! По пути на водопад, останавливались на роднике с кристально чистой водой. Не пожалела, что выбрала эту экскурсию. Спасибо команде и Армении за гостеприимство!
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Е
Это удивительное место!!! Приключение с незабываемыми впечатлениями! Гид очень интересно все рассказывал, проезжали по необычному маршруту, с потрясающими видами. До водопада шли пешком, гид показал удивительную дорогу, которую не найти
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И
Отлично организовано, приятная компания и обалденно красивые места. Спасибо Оганесу и Артему за удивительный день. Обязательно приедем в Армению еще раз.
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И
Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
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Входит в следующие категории Гюмри
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