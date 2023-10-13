Вы отправитесь в путешествие к затерянному в горах водопаду Трчкан. Полюбуетесь живописными речками и лесами, побродите босиком в воде, сделаете атмосферные фотографии. Мы приготовим на огне овощи и сосиски, а вы насладитесь спокойствием и тишиной. Опытный проводник покажет вам скрытые от глаз туристов места, откуда открываются потрясающие природные виды.

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Описание

Что вас ожидает

На авто и пешком

На комфортном автомобиле мы проедем 5 км от Гюмри и начнём пешую прогулку к водопаду Трчкан. Горная тропа поведёт по красивым природным местам, через речки и лесочки прямиком к месту назначения. Протяжённость дороги — примерно 5 км.

Пикник и тайные уголки

У водопада расставим лагерь, отдохнём и начнём приготовления к пикнику. Вы сможете ополоснуть ноги в речке, провести фотосессию и прогуляться, пока на костре будут жариться овощи и сосиски.

После отдыха и пикника опытный проводник покажет вам недоступные для простых путешественников локации, из которых открываются неповторимые виды на Трчкан и окрестности.

Дорога домой

Примерно в 15:00 мы начнём собираться обратно. Та же живописная тропа выведет нас к машине. И через час мы окажемся снова в Гюмри.

Организационные детали