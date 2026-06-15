Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для похода к водопаду Трчкан - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, тропы сухие, а природа радует буйством красок. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и возможным дождям. В остальное время года условия могут быть менее благоприятными из-за холодов и повышенной влажности, однако для любителей уединения и зимних пейзажей такие месяцы могут стать особенным опытом.

Представьте себе идеальный день на природе: живописные тропы, шум речек, зелёные леса и великолепный водопад Трчкан, который ждёт вас в горах недалеко от Гюмри.Эта индивидуальная экскурсия предлагает не только познакомиться

с одним из самых красивых уголков Армении, но и провести время на свежем воздухе, наслаждаясь спокойствием и тишиной вдали от городской суеты. Ваш путь к водопаду Трчкан будет сопровождаться опытным проводником, который раскроет перед вами тайные уголки природы, недоступные обычным путешественникам. По дороге к водопаду вы пройдёте через маленькие речки и леса, где каждый сможет сделать уникальные фотографии. А кульминацией похода станет пикник у водопада, где на огне будут приготовлены ароматные овощи и сосиски. Это идеальная возможность отдохнуть душой и телом, погрузившись в атмосферу природной гармонии и красоты

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На авто и пешком

На комфортном автомобиле мы проедем 5 км от Гюмри и начнём пешую прогулку к водопаду Трчкан. Горная тропа поведёт по красивым природным местам, через речки и лесочки прямиком к месту назначения. Протяжённость дороги — примерно 5 км.

Пикник и тайные уголки

У водопада расставим лагерь, отдохнём и начнём приготовления к пикнику. Вы сможете ополоснуть ноги в речке, провести фотосессию и прогуляться, пока на костре будут жариться овощи и сосиски.

После отдыха и пикника опытный проводник покажет вам недоступные для простых путешественников локации, из которых открываются неповторимые виды на Трчкан и окрестности.

Дорога домой

Примерно в 15:00 мы начнём собираться обратно. Та же живописная тропа выведет нас к машине. И через час мы окажемся снова в Гюмри.

Организационные детали