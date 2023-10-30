Путешествие по вершинам гор и эмоций
Иджеванские горы — одно из самых любимых мест у гостей нашего края.
Представьте себе, вы стоите на вершине, перед вами далёкие панорамы горных цепочек, под ногами парят орлы, и мощные скалы срываются в высокий обрыв.
Эти места — отличные локации для всевозможных фотосессий, а ещё для душевных пикников, тотальной перезагрузки и незабываемых впечатлений среди гор и облаков.
Представьте себе, вы стоите на вершине, перед вами далёкие панорамы горных цепочек, под ногами парят орлы, и мощные скалы срываются в высокий обрыв.
Эти места — отличные локации для всевозможных фотосессий, а ещё для душевных пикников, тотальной перезагрузки и незабываемых впечатлений среди гор и облаков.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
К Иджеванским горам мы можем отправиться как из Гюмри, так и из Еревана. В таком случае будет различаться только путь до Дилижана, остальной маршрут одинаковый.
Маршрут из Гюмри
- По дороге мы проедем третий город Армении — Ванадзор. Во времена СССР здесь располагался крупный химический завод. Сейчас он превратился в большую заброшку.
- По пути на 15–20 минут остановимся у села Фиолетово, где живут русские молокане — последователи одного из течений духовного христианства.
- Через 20 минут прибудем в город Дилижан. Здесь притормозим у статуи Мимино.
- В 15 километрах от города начнём подъём по живописному грунтовому тракту на Иджеванские горы. Проедем 12 километров. По дороге, возможно, встретим табун лошадей или стадо коров.
- И вот мы на вершине горы Димац. На 2–3 часа остановим время и погрузимся в эйфорию на высоте 2350 метров над уровнем моря. Устроим пикник, я приготовлю чай из горных трав, сниму с дрона эти места и вас на их фоне.
- А потом посетим 46-метровый водопад Шагот, где можно освежиться после насыщенного дня. И вернёмся в город, обнулённые и наполненные энергией природы.
Маршрут из Еревана
- По дороге из Еревана мы проедем знаменитое озеро Севан и самый длинный туннель в Армении, который вытянулся аж на 2257 метров.
- После туннеля пейзаж изменится удивительным образом, словно мы попадём в другой мир. Перед нами раскинется лес Дилижанского национального парка. В Дилижане также остановимся у памятника Мимино.
- А потом продолжим путь на Иджеванские горы. Будут также пикник, травяной чай, атмосферные фото и эмоции до мурашек.
Во время поездки расскажу про горы и как они образовались, а ещё как живут и чем занимаются здесь местные жители. Познакомлю вас с флорой и фауной этого края.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер из Гюмри на комфортабельном джипе Toyota 4Runner и услуги гида. Для маленьких путешественников имеется автомобильное кресло.
- Доплата за трансфер из Еревана обсуждается отдельно в личной переписке.
- Возьмите с собой бутерброды, снеки, воду. Либо за дополнительную плату могу организовать пикник в горах. Для этого у меня в машине всегда есть стол, стулья и мангал.
- Форма одежды — удобная, спортивная. При необходимости предоставлю ветровки.
- При вашем желании могу организовать поездку с ночёвкой. Имеются палатки и вся экипировка. Стоимость экскурсии в таком случае увеличивается на 70%.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваш гид в Гюмри
Привет всем! В сфере экстремального туризма я нахожусь уже 11 лет. Организую пешие походы, джип-туры, кемпинг, фриирайд, сноукайтинг, велотуры, сталкеринг. Свои туры я провожу на удобном внедорожнике, также предоставляю клиентам необходимое снаряжение. С помощью дрона создаю высококлассный цифровой контент: видео и фотографии, которыми делюсь со своими клиентами, чтобы навсегда запечатлеть эти незабываемые кадры в их памяти.
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