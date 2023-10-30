Иджеванские горы — одно из самых любимых мест у гостей нашего края. Представьте себе, вы стоите на вершине, перед вами далёкие панорамы горных цепочек, под ногами парят орлы, и мощные скалы срываются в высокий обрыв. Эти места — отличные локации для всевозможных фотосессий, а ещё для душевных пикников, тотальной перезагрузки и незабываемых впечатлений среди гор и облаков.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

К Иджеванским горам мы можем отправиться как из Гюмри, так и из Еревана. В таком случае будет различаться только путь до Дилижана, остальной маршрут одинаковый.

Маршрут из Гюмри

По дороге мы проедем третий город Армении — Ванадзор. Во времена СССР здесь располагался крупный химический завод. Сейчас он превратился в большую заброшку.

По пути на 15–20 минут остановимся у села Фиолетово, где живут русские молокане — последователи одного из течений духовного христианства.

Через 20 минут прибудем в город Дилижан. Здесь притормозим у статуи Мимино.

В 15 километрах от города начнём подъём по живописному грунтовому тракту на Иджеванские горы. Проедем 12 километров. По дороге, возможно, встретим табун лошадей или стадо коров.

И вот мы на вершине горы Димац. На 2–3 часа остановим время и погрузимся в эйфорию на высоте 2350 метров над уровнем моря. Устроим пикник, я приготовлю чай из горных трав, сниму с дрона эти места и вас на их фоне.

А потом посетим 46-метровый водопад Шагот, где можно освежиться после насыщенного дня. И вернёмся в город, обнулённые и наполненные энергией природы.

Маршрут из Еревана

По дороге из Еревана мы проедем знаменитое озеро Севан и самый длинный туннель в Армении, который вытянулся аж на 2257 метров.

После туннеля пейзаж изменится удивительным образом, словно мы попадём в другой мир. Перед нами раскинется лес Дилижанского национального парка. В Дилижане также остановимся у памятника Мимино.

А потом продолжим путь на Иджеванские горы. Будут также пикник, травяной чай, атмосферные фото и эмоции до мурашек.

Во время поездки расскажу про горы и как они образовались, а ещё как живут и чем занимаются здесь местные жители. Познакомлю вас с флорой и фауной этого края.

Организационные детали