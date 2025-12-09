Отправьтесь за пределы туристических маршрутов! В этом путешествии вас ждут древние урартские клинописи, озеро Надежды с умиротворяющей энергетикой, руины средневековой крепости 10 века и величественный монастырь Мармашен. И всё это — всего в 25 минутах езды от Гюмри.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- живописное озеро Надежды.
- урартские клинописи 9 века до н. э. царя Аргишти I.
- руины средневековой крепости с гигантскими каменными разломами.
- монастырь Мармашен 10 века, построенный архитектором Трдатом, который занимался восстановлением купола Святой Софии в Константинополе.
- панорамы реки Ахурян.
И узнаете:
- об истории последнего воеводы Анийских Багратидов.
- значении урартских клинописей и роли этой территории в истории Армении.
- а также легенды и исторические факты о монастыре Мармашен.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Rav4 с кондиционером.
- Можете взять с собой напитки и бутерброды — на территории есть уютная беседка, где можно перекусить.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваэ — ваш гид в Гюмри
Провёл экскурсии для 434 туристов
Привет гостям с синдромом Марко Поло! Неформально и с юмором познакомлю вас с Гюмри. Буду рад встрече!
