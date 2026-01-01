Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
от €80 за человека
Индивидуальная
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Начало: По договоренности
Расписание: по всем удобным дням начиная с 10:00 утра.
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Белые скалы Сарцапата: треккинг в горы
Отправьтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Сарцапата. Восхождение на гору Димац, водопад Шахот и конная прогулка по зелёным лугам ждут вас
Завтра в 13:00
20 янв в 09:00
от €210 за человека
