Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$875 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$775 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Сидней как стиль жизни: маршрут с душой
Авторская экскурсия по восточным пляжам
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$399 за всё до 3 чел.
- AAntonina1 декабря 2025Мила прекрасный гид, с огромной душой и эмпатией. Мне было очень комфортно и приятно провести время в ее интересных рассказах и поездках по Сиднею. Очень рекомендую!
- РРоман28 ноября 2025Отличная экскурсия! Рекомендую!
