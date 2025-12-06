Мои заказы

Экскурсии Сиднея об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Сиднее на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
11 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$775 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    лилия
    6 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
  • А
    Алла
    30 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
    читать дальше

    почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате!

  • Н
    Никита
    24 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.
    Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)
    Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по СиднеюБольшое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею
  • A
    Alexandre
    20 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    10/10
  • Я
    Ярослав
    16 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой
  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
    Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
    С Катей очень легко и интересно! 🤗
    Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
  • Е
    Елена
    8 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во
    читать дальше

    время поездки с рекомендациями по ресторанам, магазинам. Так как был опыт работы с другим гидом в Сиднее - могу смело советовать к выбору именно Ольгу.

  • V
    Victoriia
    7 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, аЭкскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а
  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
    Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
    читать дальше

    имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.
    Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем!

  • Е
    Евгения
    30 сентября 2025
    Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
    Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
    читать дальше

    тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный и чистый автомобиль, в котором дорога пролетела незаметно. Наш гид показал лучшие места в Сиднее и учел наши дополнительные пожелания и интересы. Однозначно лучшая индивидуальная экскурсия на русском языке в Сиднее!

  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
    Ольга - восхитительный гид.
    Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
    Вы услышите
    читать дальше

    о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.
    Вы узнаете всё и даже больше.
    С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.
    Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.
    Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.
    Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.
    Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.
    Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.

    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
  • M
    Marina
    28 июля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
  • Г
    Гуля
    20 апреля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Получили огромное удовольствие!
    Еще больше влюбились в этот город!
    Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
    Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
    Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
  2. Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
  3. Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в декабре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 775. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 15 ⭐ отзывов, цены от $260. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль