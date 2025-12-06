Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
11 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$775 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ллилия6 декабря 2025Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
- ААлла30 ноября 2025Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
- ННикита24 ноября 2025Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.
Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)
- AAlexandre20 ноября 202510/10
- ЯЯрослав16 ноября 2025Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
- ЮЮлия9 ноября 2025Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗
Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
- ЕЕлена8 ноября 2025Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во
- VVictoriia7 ноября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
- ДДмитрий31 октября 2025Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
- ЕЕвгения30 сентября 2025Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация
- ТТатьяна24 сентября 2025Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
Вы услышите
- ММарина8 сентября 2025Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
- MMarina28 июля 2025Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
- ЕЕлена14 июля 2025Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!
- ГГуля20 апреля 2025Получили огромное удовольствие!
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
