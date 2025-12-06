л лилия Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.

А Алла Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате! Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал

Н Никита Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.

Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)

A Alexandre Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря 10/10

Я Ярослав Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.

Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!

Ю Юлия Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)

Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!

С Катей очень легко и интересно! 🤗

Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶

Е Елена Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во время поездки с рекомендациями по ресторанам, магазинам. Так как был опыт работы с другим гидом в Сиднее - могу смело советовать к выбору именно Ольгу.

V Victoriia Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️

Д Дмитрий Гармония города и океана: лучшее в Сиднее

Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и читать дальше имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.

Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем! Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и

Е Евгения Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами Бронировали эту экскурсию на Трипстере и остались в полном восторге! Это был один из самых запоминающихся дней в Австралии. Организация тура на высшем уровне — отдельное спасибо за невероятно комфортный и чистый автомобиль, в котором дорога пролетела незаметно. Наш гид показал лучшие места в Сиднее и учел наши дополнительные пожелания и интересы. Однозначно лучшая индивидуальная экскурсия на русском языке в Сиднее!

Т Татьяна Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря

Ольга - восхитительный гид.

Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.

Вы услышите читать дальше о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.

Вы узнаете всё и даже больше.

С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.

Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.

Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.

Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.

Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.

М Марина Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!

M Marina Гармония города и океана: лучшее в Сиднее Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍

Е Елена Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!