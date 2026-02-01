Индивидуальная
до 7 чел.
Австралийская Англия: вино, поместья и магия Мэри Поппинс (из Сиднея)
Насладиться видами туманного виноградника, ароматами антикварной лавки и викторианским духом
Завтра в 13:30
14 фев в 08:00
$945 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Вдоль Южного побережья Сиднея - в стиле люкс
Океан, тропические леса и самые впечатляющие виды Австралии
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$925 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии
Дикие кенгуру, коалы, яркие вкусы и неспешная фермерская жизнь
Завтра в 08:00
14 фев в 08:00
$1050 за всё до 7 чел.
