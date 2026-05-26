Мои заказы

Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии

Дикие кенгуру, коалы, яркие вкусы и неспешная фермерская жизнь
Эта поездка — для гурманов и ценителей расслабленной загородной атмосферы.

Вы отправитесь в долину Хантер, где виноградники, фермерские дома и роскошные исторические особняки задают спокойный будничный ритм жизни. В поездке поговорим об истории виноделия в Австралии и многом другом. Вы пообщаетесь с коалами и с большой вероятностью встретите кенгуру в дикой природе.
Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии
Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии
Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии

Описание экскурсии

8:00 — отправление из вашего отеля в Сиднее
8:30 — поездка на север через мост Харбор-Бридж и остановка на смотровой площадке
9:00 — дорога через реку Хоксбери, переезд по живописному мосту с панорамами Нового Южного Уэльса
9:30 — парк рептилий. Вы не только увидите гигантских черепах и других обитателей, но и сфотографируетесь с коалами и покормите с рук кенгуру.
12:00 — винодельни долины Хантер. Посетите 3–4 винодельни и попробуете семильон, шираз и другие местные сорта
14:00 — обед в пабе или ресторане
15:00 — шоколадная фабрика. Познакомитесь с местным производством шоколада
15:45 — бутик-сыроварня. Продегустируете ремесленные сыры
16:00 — встреча с дикими кенгуру. Мы поедем в проверенные места, где с высокой долей вероятности можно увидеть этих животных в естественной среде
18:00 — возвращение в Сидней

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на минивэне Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)
  • В стоимость включено: посещение парка животных, виноделен, сыроварни и шоколадной фабрики
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • вход в парк рептилий (включая индивидуальную экскурсии в вольер с коалами и корм для кенгуру) — ~55 AUD за взрослого, ~35 AUD за ребёнка
  • дегустация вина — 10–20 AUD (без покупки вина), при покупке бесплатно
  • обед в пабе — 35–60 AUD за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Сиднее
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 80 туристов
Живу в Сиднее с 2003 года, организую VIP туры с 2006. Наши профессиональные русскоговорящие гиды в Сиднее имеют многолетний опыт в туризме. Мы знаем лучшие места, удивительные скрытые жемчужины и увлекательные истории.
читать дальшеуменьшить

Забудьте о переполненных автобусах — путешествуйте с комфортом в современных люксовых, кондиционированных автомобилях. Дополнительная особенность наших туров — это возможность познакомиться с аутентичной австралийской кухней во время ваших путешествий. Будем рады познакомить вас c Австралией!

Входит в следующие категории Сиднея

Похожие экскурсии на «Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии»

Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$280 за всё до 6 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
Завтра в 08:00
28 мая в 08:00
$890 за всё до 7 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиднее. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиднее
от $1050 за экскурсию