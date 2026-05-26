Из Сиднея в долину Хантер - старейший винный регион Австралии
Дикие кенгуру, коалы, яркие вкусы и неспешная фермерская жизнь
Эта поездка — для гурманов и ценителей расслабленной загородной атмосферы.
Вы отправитесь в долину Хантер, где виноградники, фермерские дома и роскошные исторические особняки задают спокойный будничный ритм жизни. В поездке поговорим об истории виноделия в Австралии и многом другом. Вы пообщаетесь с коалами и с большой вероятностью встретите кенгуру в дикой природе.
Описание экскурсии
8:00 — отправление из вашего отеля в Сиднее 8:30 — поездка на север через мост Харбор-Бридж и остановка на смотровой площадке 9:00 — дорога через реку Хоксбери, переезд по живописному мосту с панорамами Нового Южного Уэльса 9:30 — парк рептилий. Вы не только увидите гигантских черепах и других обитателей, но и сфотографируетесь с коалами и покормите с рук кенгуру. 12:00 — винодельни долины Хантер. Посетите 3–4 винодельни и попробуете семильон, шираз и другие местные сорта 14:00 — обед в пабе или ресторане 15:00 — шоколадная фабрика. Познакомитесь с местным производством шоколада 15:45 — бутик-сыроварня. Продегустируете ремесленные сыры 16:00 — встреча с дикими кенгуру. Мы поедем в проверенные места, где с высокой долей вероятности можно увидеть этих животных в естественной среде 18:00 — возвращение в Сидней
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на минивэне Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)
В стоимость включено: посещение парка животных, виноделен, сыроварни и шоколадной фабрики
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
вход в парк рептилий (включая индивидуальную экскурсии в вольер с коалами и корм для кенгуру) — ~55 AUD за взрослого, ~35 AUD за ребёнка
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сиднее
Организатор данного мероприятия
Провели экскурсии для 80 туристов
Живу в Сиднее с 2003 года, организую VIP туры с 2006.
Наши профессиональные русскоговорящие гиды в Сиднее имеют многолетний опыт в туризме.
Мы знаем лучшие места, удивительные скрытые жемчужины и увлекательные истории.
Забудьте о переполненных автобусах — путешествуйте с комфортом в современных люксовых, кондиционированных автомобилях.
Дополнительная особенность наших туров — это возможность познакомиться с аутентичной австралийской кухней во время ваших путешествий.
Будем рады познакомить вас c Австралией!
