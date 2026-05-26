Эта поездка — для гурманов и ценителей расслабленной загородной атмосферы. Вы отправитесь в долину Хантер, где виноградники, фермерские дома и роскошные исторические особняки задают спокойный будничный ритм жизни. В поездке поговорим об истории виноделия в Австралии и многом другом. Вы пообщаетесь с коалами и с большой вероятностью встретите кенгуру в дикой природе.

Описание экскурсии

8:00 — отправление из вашего отеля в Сиднее

8:30 — поездка на север через мост Харбор-Бридж и остановка на смотровой площадке

9:00 — дорога через реку Хоксбери, переезд по живописному мосту с панорамами Нового Южного Уэльса

9:30 — парк рептилий. Вы не только увидите гигантских черепах и других обитателей, но и сфотографируетесь с коалами и покормите с рук кенгуру.

12:00 — винодельни долины Хантер. Посетите 3–4 винодельни и попробуете семильон, шираз и другие местные сорта

14:00 — обед в пабе или ресторане

15:00 — шоколадная фабрика. Познакомитесь с местным производством шоколада

15:45 — бутик-сыроварня. Продегустируете ремесленные сыры

16:00 — встреча с дикими кенгуру. Мы поедем в проверенные места, где с высокой долей вероятности можно увидеть этих животных в естественной среде

18:00 — возвращение в Сидней

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на минивэне Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)

В стоимость включено: посещение парка животных, виноделен, сыроварни и шоколадной фабрики

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются: