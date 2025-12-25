Развлечения в Сиднее

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Сиднее на русском языке, цены от $300. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
3.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
30 мар в 08:00
31 мар в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
30 мар в 09:00
31 мар в 09:00
$845 за всё до 7 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Пешая
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
30 мар в 10:00
31 мар в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
Личное свидание с Сиднеем
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Личное свидание с Сиднеем
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На ступенях перед входом в дом таможни
30 мар в 11:00
31 мар в 11:00
$300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю
    и культуру города, отвечала на все наши вопросы и делилась интересными фактами о жизни в Австралии. Ее дружелюбие, энергия и позитивное отношение к жизни создали замечательную атмосферу, и благодаря ей мы ощутили дух Сиднея. Огромное спасибо!

  • К
    Ксения
    20 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.
  • л
    лилия
    6 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
  • А
    Алла
    30 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
    почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате!

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
    Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
    С Катей очень легко и интересно! 🤗
    Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
    Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
    имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.
    Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем!

  • M
    Marina
    28 июля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
  • Г
    Гуля
    20 апреля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Получили огромное удовольствие!
    Еще больше влюбились в этот город!
    Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
    Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
    Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Гармония города и океана: лучшее в Сиднее;
  2. Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и пригородами;
  3. История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма;
  4. Личное свидание с Сиднеем.
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Сиднейский оперный театр;
  3. Харбор-Бридж;
  4. Набережная;
  5. Пляж Бонди.
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в марте 2026
Сейчас в Сиднее в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 300 до 845. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 16 ⭐ отзывов, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май