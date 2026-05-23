Океан, тропические леса и самые впечатляющие виды Австралии
Сбегите от городской суеты и проведите день среди вдохновляющих пейзажей! Вас ждёт путь через старейший национальный парк Австралии.
Вы увидите легендарный мост Sea Cliff Bridge, один из самых мощных природных гейзеров страны Kiama Blowhole, очаровательные прибрежные городки, тропические леса и панорамные виды океана.
Описание экскурсии
8:00 — встреча в вашем отеле в Сиднее
9:00 — на выбор:
посещение Symbio Wildlife Park: коалы, красные панды, кормление кенгуру с рук (билеты оплачиваются отдельно)
экскурсия на местную ферму с дегустацией эвкалиптового мёда и свежих фруктов
9:45 — остановка на смотровой площадке Sublime Point Lookout с панорамой побережья
10:00 — проезд по знаменитому Sea Cliff Bridge — уникальному инженерному сооружению, парящему над океаном
10:30 — посещение буддийского храма Nan Tien Temple — крупнейшего в Южном полушарии, с живописными садами и каменными скульптурами
12:00 — прибытие в приморский городок Киама и знакомство с легендарным природным феноменом — одним из самых мощных приливных гейзеров в мире Kiama Blowhole
12:30 — обед в одном из уютных кафе или ресторанов Киамы (оплачивается отдельно)
13:00 — прогулка по древнему тропическому лесу Minnamurra Rainforest: гигантские деревья, подвесные мосты и уникальная экосистема
15:00 — остановка на смотровой площадке Bald Hill Lookout с захватывающим видом на побережье и парапланеристов
17:00 — прибытие в ваш отель в Сиднее
Организационные детали
Поедем на Mercedes Valente или Hyundai Staria Highlander
В стоимость включено: трансфер, платные парковки, въезд в нацпарк
Отдельно по желанию оплачивается обед и посещение Symbio Wildlife Park — взрослые ~$47, дети ~$32
С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сиднее
Провели экскурсии для 78 туристов
Живу в Сиднее с 2003 года, организую VIP туры с 2006.
Наши профессиональные русскоговорящие гиды в Сиднее имеют многолетний опыт в туризме.
Мы знаем лучшие места, удивительные скрытые жемчужины и увлекательные истории. читать дальшеуменьшить
Забудьте о переполненных автобусах — путешествуйте с комфортом в современных люксовых, кондиционированных автомобилях.
Дополнительная особенность наших туров — это возможность познакомиться с аутентичной австралийской кухней во время ваших путешествий.
Будем рады познакомить вас c Австралией!
